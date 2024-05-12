https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/scholzdan-ukraynali-multecilere-cagri-is-bulun-1083726324.html

Scholz’dan Ukraynalı mültecilere çağrı: İş bulun

Scholz’dan Ukraynalı mültecilere çağrı: İş bulun

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, halihazırda çalışan zorunlu askerlik çağındaki Ukraynalıların ülkelerine gönderilmeyeceği konusunda güvence verirken, işsiz... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T11:43+0300

2024-05-12T11:43+0300

2024-05-12T11:46+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

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Kiev yönetimi, yeni seferberlik yasası kapsamında yurtdışındaki konsolosluk hizmetlerini kısıtlayarak gençleri zorunlu askerlik hizmeti için Ukrayna'ya geri dönmeye zorlarken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, halihazırda çalışan zorunlu askerlik çağındaki Ukraynalıların ülkelerine gönderilmeyeceği konusunda güvence vererek, işsiz mültecilere ise acilen iş bulma çağrısında bulundu.RND yayın kuruluşunun sorularını yanıtlayan Scholz, Ukraynalı mültecilere istihdam yoluyla kalış güvencesi sağlandığını belirtirken, “Almanya'daki yasal durum ülkede kalmayı tehlikeye atmayacak şekildedir” diye vurguladı.Şansölye, Almanya’da kalan Ukraynalıları iş aramaya çağırarak, “Ukrayna'dan buraya gelenlerin, eğer yapabiliyorlarsa, şimdi çalışmalarını istiyoruz. Kabul etmeliyiz ki pek çok kişi bunu zaten yapıyor, ancak işgücü piyasasının şiddetle ihtiyaç duyduğu birkaç yüz bin kişi daha bunu yapabilir” ifadelerini kullandı.Almanya'da iş ve oturma izni olan Ukraynalıların Kiev'in onları evlerine geri gönderme girişimlerine rağmen ülkede kalabileceklerine dikkat çeken Scholz, aynı zamanda haziran ayı ortasında İsviçre'de yapılması planlanan Ukrayna konulu konferansın çatışmayı çözme şansı sunacağını ve ileriye dönük ‘ciddi bir adım’ olacağını umduğunu ifade etti.“Bundan sonra daha fazlası geliştirilebilir” diyen Şansölye, tüm diplomatik seçeneklerin tüketilmesi çağrısında bulundu.Daha önce Polonyalı yetkililer, Ukrayna'nın askerlik çağındaki erkekleri geri göndermesine yardım etmeye hazır olduklarını ifade etmişlerdi.Ancak Batı basını, bu kararın ekonomik sorunlara neden olacağına dikkat çekiyor.Çatışmanın başlangıcından bu yana toplam 371 bin askerlik çağındaki erkeğin Polonya'ya kaçtığı bilinirken, uzmanlar, sanayi, ulaşım ve inşaat sektörlerinde çalışan Ukraynalı mültecilerin ülkenin GSYH'sine yüzde 0.7 ila 1.1 oranında katkı sağladığını ve bu rakamın artacağını düşünüyor.Uzmanlar, binlerce Ukraynalının Polonya’daki işlerini bırakıp orduya katılacağı ya da seferberlikten kaçmak için ülkeyi terk edeceği gerçeğinin Polonya’da ekonomik sorunlara yol açacağı konusunda uyarıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bati-basinindan-ukraynada-seferberlik-uyarisi-askerlikten-kaciyorlar-1083354766.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik, zorunlu askerlik, almanya, mülteci, mülteci sorunu, olaf scholz, kiev