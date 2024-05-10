https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/savunma-bakani-pistorius-almanya-ordu-komutasinin-buyuk-bolumunu-natoya-devredecek-1083688589.html
Savunma Bakanı Pistorius: Almanya ordu komutasının büyük bölümünü NATO'ya devredecek
Savunma Bakanı Pistorius: Almanya ordu komutasının büyük bölümünü NATO'ya devredecek
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Washington'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin çoğunluğunun 2025 yılına... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T19:29+0300
2024-05-10T19:29+0300
2024-05-10T19:29+0300
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boris pistorius
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lloyd austin
himars
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Söz konusu açıklama, Almanya'nın ordusundaki önemli personel ve ekipman eksikliklerini gidermek için mücadele ettiği ve Alman Silahlı Kuvvetleri için satın alınan birçok yedek malzemenin Rusya ile çatışmasında Ukrayna'ya yardım etmek üzere gönderildiği bir dönemde yapıldı. Mart ayında bir parlamento raporunda, ordunun 20 bin doldurulmamış pozisyon ve çok yüksek bir okulu bırakma oranı ile yaşlandığını ve küçüldüğünü ortaya çıkmıştı.Pistorius açıklamasında, "Müttefiklerimizin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bu nedenle önümüzdeki yıldan itibaren Alman Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir kısmı NATO komutası altına girecek" diyerek yaklaşık 35 bin askerin en yüksek iki hazırlık seviyesinde olacağını belirtti.Bakan konuşmasında, Berlin'in odak noktasının 'NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerimizi korumak' olduğunu dile getirerek Almanya'nın bölgedeki askeri varlığını arttırmaya yönelik son hamlelerine işaret etti.Geçen ay Almanya, 2027 yılına kadar Rusya sınırında kalıcı olarak konuşlandırılacak 4 bin 800 askerden oluşan tam güçlü bir zırhlı tugay kurma planının bir parçası olarak Litvanya'ya ileri bir asker ekibi göndermişti. Moskova bu hamleye karşılık olarak 'özel önlemler' alınması gerektiğini söylemişti.ABD'li mevkidaşı Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de bir araya gelen Pistorius, Berlin'in Ukrayna için üç adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar satın aldığını da açıkladı. Pistorius, "Bunlar ABD Silahlı Kuvvetleri'nin stoklarından geliyor ve bedelleri bizim tarafımızdan ödenecek" dedi.Pistorius ayrıca Almanya'nın personel sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için zorunlu askerlik hizmetini yeniden başlatma olasılığı hakkında da yorumda bulunarak 2011 yılında zorunlu askerliği sona erdirme kararının bir 'hata' olduğunu söyledi. Pistorius açıklamasında, "Almanya'nın bir çeşit zorunlu askerliğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum" dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise geçen yıl zorunlu askerliğin yeniden getirilmesinin 'iyi bir fikir olmadığını' söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/macron-fransa-ve-almanya-onumuzdeki-aylarda-ukraynaya-askeri-yardim-gonderecek-1083226235.html
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almanya, almanya savunma bakanlığı, boris pistorius, abd, nato, lloyd austin, himars, himars roket sistemi, ukrayna, litvanya, rusya
almanya, almanya savunma bakanlığı, boris pistorius, abd, nato, lloyd austin, himars, himars roket sistemi, ukrayna, litvanya, rusya
Savunma Bakanı Pistorius: Almanya ordu komutasının büyük bölümünü NATO'ya devredecek
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Washington'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin çoğunluğunun 2025 yılına kadar NATO komutası altına gireceğini ve yaklaşık 35 bin askerin 'en yüksek hazırlık seviyesine' yerleştirileceğini açıkladı.
Söz konusu açıklama, Almanya'nın ordusundaki önemli personel ve ekipman eksikliklerini gidermek için mücadele ettiği ve Alman Silahlı Kuvvetleri için satın alınan birçok yedek malzemenin Rusya ile çatışmasında Ukrayna'ya yardım etmek üzere gönderildiği bir dönemde yapıldı. Mart ayında bir parlamento raporunda, ordunun 20 bin doldurulmamış pozisyon ve çok yüksek bir okulu bırakma oranı ile yaşlandığını ve küçüldüğünü ortaya çıkmıştı.
Pistorius açıklamasında, "Müttefiklerimizin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bu nedenle önümüzdeki yıldan itibaren Alman Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir kısmı NATO komutası altına girecek" diyerek yaklaşık 35 bin askerin en yüksek iki hazırlık seviyesinde olacağını belirtti.
Bakan konuşmasında, Berlin'in odak noktasının 'NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerimizi korumak' olduğunu dile getirerek Almanya'nın bölgedeki askeri varlığını arttırmaya yönelik son hamlelerine işaret etti.
Geçen ay Almanya, 2027 yılına kadar Rusya sınırında kalıcı olarak konuşlandırılacak 4 bin 800 askerden oluşan tam güçlü bir zırhlı tugay kurma planının bir parçası olarak Litvanya'ya ileri bir asker ekibi göndermişti. Moskova bu hamleye karşılık olarak 'özel önlemler' alınması gerektiğini söylemişti.
ABD'li mevkidaşı Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de bir araya gelen Pistorius, Berlin'in Ukrayna için üç adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar satın aldığını da açıkladı. Pistorius, "Bunlar ABD Silahlı Kuvvetleri'nin stoklarından geliyor ve bedelleri bizim tarafımızdan ödenecek" dedi.
Pistorius ayrıca Almanya'nın personel sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için zorunlu askerlik hizmetini yeniden başlatma olasılığı hakkında da yorumda bulunarak 2011 yılında zorunlu askerliği sona erdirme kararının bir 'hata' olduğunu söyledi. Pistorius açıklamasında, "Almanya'nın bir çeşit zorunlu askerliğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum" dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise geçen yıl zorunlu askerliğin yeniden getirilmesinin 'iyi bir fikir olmadığını' söylemişti.