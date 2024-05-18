https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/ulastirma-ve-altyapi-bakani-acikladi-19-mayista-uc-sehirde-rayli-sistemler-ucretsiz-olacak-1083951635.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı: '19 Mayıs'ta üç şehirde raylı sistemler ücretsiz olacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı: '19 Mayıs'ta üç şehirde raylı sistemler ücretsiz olacak'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T11:10+0300

2024-05-18T11:10+0300

2024-05-18T11:10+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

marmaray

başkentray

izban

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, konuyla ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararı hatırlattı.Bakan Uraoğlu, bu kapsamda, 19 Mayıs'ta Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birisinin demir yolları olduğunun altını çizen Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenle seyahat etmeyi tercih ettiklerine dikkati çekti.'Gençlere yüzde 15 indirim ve abonman kolaylığı'Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yolculuk yapanların yüzde 19.8'ini gençlerin oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, marmaray, başkentray, izban