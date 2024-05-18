https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-acikladi-evde-bakim-yardimi-hesaplara-yatirildi-1083950494.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı: 'Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı: 'Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı'

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T10:16+0300

2024-05-18T10:16+0300

2024-05-18T10:16+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

bakım

destek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.'Toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz'Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, “Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.'Halihazırda 560 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor'Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, bakım, destek