https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/simsek-turk-yatirim-fonu-hem-kamu-hem-de-ozel-sektor-yatirimlarimizin-ivmelenmesini-saglayacak-1083951979.html

Şimşek: Türk Yatırım Fonu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacak

Şimşek: Türk Yatırım Fonu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, Türk Yatırım Fonu'nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuracaklarını ve bu Fon'un hem kamu hem de... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T11:15+0300

2024-05-18T11:15+0300

2024-05-18T11:15+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

macaristan

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Hazine ve Maliye Bakan Şimşek, Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki işbirliği çerçevesinde Türk Yatırım Fonu'nun operasyonel hale getirilerek güçlendirildiğini söyledi.Türk Yatırım Fonu için emek veren, çaba harcayan herkese teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:Ayrıca, Fon'un birçok alanda projelere teknik destek vereceğinin altını çizen Şimşek, "Fon, KOBİ'lerin büyümesinde ve altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm gibi birçok alandaki yatırımların artmasında kritik role sahip olacak ve devam eden ekonomik kalkınmaya katkı sunacaktır. Türk Yatırım Fonu'nu İstanbul'da kurmaya karar vermiştik. Bu konuda üye devletlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İstanbul'un jeopolitik konumu, güçlü girişimcilik ekosistemi ve nitelikli beşeri sermayesi Fon'a büyük katkılar sunacaktır. Biz Fon’un yüksek standartlı bir uluslararası finans kuruluşu olmasını amaçlıyoruz. Fon, organizasyon yapısı, karar alma mekanizmaları, insan kaynakları, risk yönetimi, izleme ve denetleme fonksiyonlarıyla her açıdan uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak faaliyet gösterecektir" cümlelerini dile getirdi.'Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz'Şimşek, bugün ayrıca, Fon'a ilişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nın imzalanacağına işaret ederek, Fon'un iş modelinde uzun dönemli finansal sürdürülebilirliğin temel ilke olması gerektiğini aktardı.Ayrıca, Fon bünyesinde yüksek nitelikli, profesyonel kadroların oluşturulmasının da önem taşıdığını belirten Şimşek, "Bu çerçevede, Fon Başkanına ve Genel Müdürüne önemli görevler düşmektedir. Fon'un etkin işleyişini sağlayacak yönetmelikler ve iş planlarının hazırlanma sürecinin olabildiğince hızlı şekilde tamamlanması da en büyük temennimizdir. Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Fon faaliyetlerine başladığında Macaristan'ın üyelik sürecinin tamamlanması önem verdiğimiz gündem maddelerinden biri olacaktır. Türk Yatırım Fonu'nun, çalışma ilkeleri ve etkin işleyiş mekanizmasıyla başarılı işbirliklerine örnek olacağına inancımız tam" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-programimizi-kararlilikla-ve-sabirla-uygulamaya-devam-edecegiz-1083934185.html

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, macaristan