https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-programimizi-kararlilikla-ve-sabirla-uygulamaya-devam-edecegiz-1083934185.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek açıklamasında enflasyonla mücadelenin en büyük önceliklerini olduğunun altını çizerek belirledikleri programı kararlılıkla ve... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T16:35+0300

2024-05-17T16:35+0300

2024-05-17T16:35+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

enflasyon

tarım

gıda

sürdürülebilir

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Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması' programında yaptığı konuşmada, tarım sektörünü güçlü şekilde desteklediklerini söyledi.Bütçeden tarım sektörü için ayrılan paya değinen Şimşek, "2024 bütçesine bakarsanız, bütçede tarımsal destek programlarına, tarım sektörü yatırımlarına, kredi sübvansiyonu olarak, tarımsal KİT finansmanı olarak, ihracat destekleri olarak ve yine yem ve gübrede verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak 520 milyar lira kaynak sağlamış olacağız. 520 milyar lira, 2024 GSYH'sinin yaklaşık yüzde 1,3'ü. Bu gerçekten güçlü bir destek" diye konuştu.'Tarım sektörü ülkemizin geleceği açısından çok değerli'Bakan Şimşek, "Gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz" ifadesini kullandı.Çiftçilere, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası üzerinden Hazine olarak finansman desteği sağladıklarını dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve yeni teknolojileri güçlü bir şekilde destekliyoruz'Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin tarımda çok büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, bu potansiyeli gerçekleştirmek için giderek daha fazla kaynağa, tarımsal sulamaya, seracılığa, stratejik tarım ürünlerine ve üretimine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.Şimşek, son bir hafta içerisinde uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerinde de çok net bir şekilde tarımı önceliklendirdiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:'Programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz'Bakan Şimşek, geçen eylül ayında açıklanan ekonomi programının başarıyla devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:Şimşek, Mayıs'ta baz etkisi nedeniyle enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördüklerini kaydederek, "Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur ve bu gerçekten hareketle sizin güçlü desteğinizle programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de iyi sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/bakan-simsekten-enflasyonda-iyilesme-mesaji-1083923054.html

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon, tarım, gıda, sürdürülebilir