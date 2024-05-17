https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/medvedev-rusyanin-guvenligi-icin-ukrayna-topraklarinda-bir-sihhi-bolge-olusturulmali-1083945671.html
Medvedev: Rusya'nın güvenliği için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulmalı
Medvedev: Rusya'nın güvenliği için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın güvenliğinin sağlanması için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulması gerektiğini... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T22:52+0300
2024-05-17T22:52+0300
2024-05-17T22:52+0300
ukrayna krizi
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ‘sıhhi bölge’ oluşturulduktan sonra Kiev rejiminin yeni bölgeler de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere saldıramayacağını, böyle bir bölgenin yokluğunda, Kiev ile anlaşma imzalansa bile Rusya'nın güvenliğinin sağlanamayacağını ifade etti.Medvedev, “Devlet Başkanı Putin, ülkemizde huzurlu bir yaşam için neo-Nazi rejiminin Rusya topraklarındaki hedefleri vurma imkanına sahip olamayacağı bir sıhhi bölge oluşturulması gerektiğini ilk kez söylemiyor” ifadelerini kullandı.Medvedev, Kiev rejimi tarafından 550 kilometre menzile sahip Storm Shadow/SCALP-EG tipi füzelerin kullanılması durumu ve Belgorod ile Kiev arasında 429 kilometre mesafe olduğu göz önüne alındığında, Ukrayna'nın orta bölgelerinin tamamı ile batı bölgelerinin önemli bir bölümünün böyle bir sıhhi bölgeye gireceğini hesaplamanın zor olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/medvedev-rusyadaki-tatbikatlarin-amaci-batinin-olasi-saldirilarina-yanit-gelistirmek-1083687899.html
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dmitriy medvedev, rusya federasyonu, ukrayna, storm shadow, kiev, neo-nazi, washington, vladimir putin
dmitriy medvedev, rusya federasyonu, ukrayna, storm shadow, kiev, neo-nazi, washington, vladimir putin
Medvedev: Rusya'nın güvenliği için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulmalı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın güvenliğinin sağlanması için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulması gerektiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ‘sıhhi bölge’ oluşturulduktan sonra Kiev rejiminin yeni bölgeler de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere saldıramayacağını, böyle bir bölgenin yokluğunda, Kiev ile anlaşma imzalansa bile Rusya'nın güvenliğinin sağlanamayacağını ifade etti.
Medvedev, “Devlet Başkanı Putin, ülkemizde huzurlu bir yaşam için neo-Nazi rejiminin Rusya topraklarındaki hedefleri vurma imkanına sahip olamayacağı bir sıhhi bölge oluşturulması gerektiğini ilk kez söylemiyor” ifadelerini kullandı.
Medvedev, Kiev rejimi tarafından 550 kilometre menzile sahip Storm Shadow/SCALP-EG tipi füzelerin kullanılması durumu ve Belgorod ile Kiev arasında 429 kilometre mesafe olduğu göz önüne alındığında, Ukrayna'nın orta bölgelerinin tamamı ile batı bölgelerinin önemli bir bölümünün böyle bir sıhhi bölgeye gireceğini hesaplamanın zor olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:
“Başka bir deyişle, Rusya'nın bu bölgelerin tümünde olması gerekiyor (550 kilometre ve her ihtimale karşı 70-100 kilometre daha). Aksi takdirde şehirlerimizin ve köylerimizin güvenliği sağlanamaz. Kiev'le (daha doğrusu Washington'la) bir tür anlaşma imzalansa bile, elinde füzeler olan herhangi bir Bandera aptalı bunu pekala ihlal edebilir. Sonuçlarının ne olacağı açık.”