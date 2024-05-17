https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/medvedev-rusyanin-guvenligi-icin-ukrayna-topraklarinda-bir-sihhi-bolge-olusturulmali-1083945671.html

Medvedev: Rusya'nın güvenliği için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulmalı

Medvedev: Rusya'nın güvenliği için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın güvenliğinin sağlanması için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulması gerektiğini... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T22:52+0300

2024-05-17T22:52+0300

2024-05-17T22:52+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya federasyonu

ukrayna

storm shadow

kiev

neo-nazi

washington

vladimir putin

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ‘sıhhi bölge’ oluşturulduktan sonra Kiev rejiminin yeni bölgeler de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere saldıramayacağını, böyle bir bölgenin yokluğunda, Kiev ile anlaşma imzalansa bile Rusya'nın güvenliğinin sağlanamayacağını ifade etti.Medvedev, “Devlet Başkanı Putin, ülkemizde huzurlu bir yaşam için neo-Nazi rejiminin Rusya topraklarındaki hedefleri vurma imkanına sahip olamayacağı bir sıhhi bölge oluşturulması gerektiğini ilk kez söylemiyor” ifadelerini kullandı.Medvedev, Kiev rejimi tarafından 550 kilometre menzile sahip Storm Shadow/SCALP-EG tipi füzelerin kullanılması durumu ve Belgorod ile Kiev arasında 429 kilometre mesafe olduğu göz önüne alındığında, Ukrayna'nın orta bölgelerinin tamamı ile batı bölgelerinin önemli bir bölümünün böyle bir sıhhi bölgeye gireceğini hesaplamanın zor olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/medvedev-rusyadaki-tatbikatlarin-amaci-batinin-olasi-saldirilarina-yanit-gelistirmek-1083687899.html

rusya federasyonu

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dmitriy medvedev, rusya federasyonu, ukrayna, storm shadow, kiev, neo-nazi, washington, vladimir putin