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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/medvedev-rusyanin-guvenligi-icin-ukrayna-topraklarinda-bir-sihhi-bolge-olusturulmali-1083945671.html
Medvedev: Rusya'nın güvenliği için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulmalı
Medvedev: Rusya'nın güvenliği için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın güvenliğinin sağlanması için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulması gerektiğini... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T22:52+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ‘sıhhi bölge’ oluşturulduktan sonra Kiev rejiminin yeni bölgeler de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere saldıramayacağını, böyle bir bölgenin yokluğunda, Kiev ile anlaşma imzalansa bile Rusya'nın güvenliğinin sağlanamayacağını ifade etti.Medvedev, “Devlet Başkanı Putin, ülkemizde huzurlu bir yaşam için neo-Nazi rejiminin Rusya topraklarındaki hedefleri vurma imkanına sahip olamayacağı bir sıhhi bölge oluşturulması gerektiğini ilk kez söylemiyor” ifadelerini kullandı.Medvedev, Kiev rejimi tarafından 550 kilometre menzile sahip Storm Shadow/SCALP-EG tipi füzelerin kullanılması durumu ve Belgorod ile Kiev arasında 429 kilometre mesafe olduğu göz önüne alındığında, Ukrayna'nın orta bölgelerinin tamamı ile batı bölgelerinin önemli bir bölümünün böyle bir sıhhi bölgeye gireceğini hesaplamanın zor olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/medvedev-rusyadaki-tatbikatlarin-amaci-batinin-olasi-saldirilarina-yanit-gelistirmek-1083687899.html
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dmitriy medvedev, rusya federasyonu, ukrayna, storm shadow, kiev, neo-nazi, washington, vladimir putin
dmitriy medvedev, rusya federasyonu, ukrayna, storm shadow, kiev, neo-nazi, washington, vladimir putin

Medvedev: Rusya'nın güvenliği için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulmalı

22:52 17.05.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın güvenliğinin sağlanması için Ukrayna topraklarında bir ‘sıhhi bölge’ oluşturulması gerektiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ‘sıhhi bölge’ oluşturulduktan sonra Kiev rejiminin yeni bölgeler de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere saldıramayacağını, böyle bir bölgenin yokluğunda, Kiev ile anlaşma imzalansa bile Rusya'nın güvenliğinin sağlanamayacağını ifade etti.
Medvedev, “Devlet Başkanı Putin, ülkemizde huzurlu bir yaşam için neo-Nazi rejiminin Rusya topraklarındaki hedefleri vurma imkanına sahip olamayacağı bir sıhhi bölge oluşturulması gerektiğini ilk kez söylemiyor” ifadelerini kullandı.
Medvedev, Kiev rejimi tarafından 550 kilometre menzile sahip Storm Shadow/SCALP-EG tipi füzelerin kullanılması durumu ve Belgorod ile Kiev arasında 429 kilometre mesafe olduğu göz önüne alındığında, Ukrayna'nın orta bölgelerinin tamamı ile batı bölgelerinin önemli bir bölümünün böyle bir sıhhi bölgeye gireceğini hesaplamanın zor olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:
“Başka bir deyişle, Rusya'nın bu bölgelerin tümünde olması gerekiyor (550 kilometre ve her ihtimale karşı 70-100 kilometre daha). Aksi takdirde şehirlerimizin ve köylerimizin güvenliği sağlanamaz. Kiev'le (daha doğrusu Washington'la) bir tür anlaşma imzalansa bile, elinde füzeler olan herhangi bir Bandera aptalı bunu pekala ihlal edebilir. Sonuçlarının ne olacağı açık.”
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
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