https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/musk-bati-yaptirimlarina-ragmen-rusyada-bulunamayan-tek-bir-yabanci-marka-yok-1083963416.html

Musk: Batı yaptırımlarına rağmen Rusya'da bulunamayan tek bir yabancı marka yok

Musk: Batı yaptırımlarına rağmen Rusya'da bulunamayan tek bir yabancı marka yok

Sputnik Türkiye

ABD'li iş insanı Elon Musk, Batı yaptırımlarına rağmen Rusya’daki yabancı ürünlerin bolluğuna dikkat çekti. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T22:14+0300

2024-05-18T22:14+0300

2024-05-18T22:14+0300

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Tesla, Starlink ve X gibi küresel şirketlerin sahibi Elon Musk, Batı'nın sayısız yaptırımına ve birçok yabancı şirketin Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararlarına rağmen tüketicilerin kullanımına sunulan Rusya'daki yabancı malların bolluğuna dikkat çekti.Musk, sosyal medya platformu X kullanıcılarının Rusya'daki mağazalarda elektronik, mücevher, giyim, ayakkabı ve oyuncak gibi Batılı markaların ürünlerini gösteren paylaşımlarına yaptığı yorumda, “Enteresan, bugün Rusya'da bulunamayan neredeyse tek bir marka yok” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/musk-ukrayna-istanbulda-rusyayla-baris-yapmaliydi-1083373874.html

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