https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/musk-bati-yaptirimlarina-ragmen-rusyada-bulunamayan-tek-bir-yabanci-marka-yok-1083963416.html
Musk: Batı yaptırımlarına rağmen Rusya'da bulunamayan tek bir yabancı marka yok
Musk: Batı yaptırımlarına rağmen Rusya'da bulunamayan tek bir yabancı marka yok
Sputnik Türkiye
ABD'li iş insanı Elon Musk, Batı yaptırımlarına rağmen Rusya’daki yabancı ürünlerin bolluğuna dikkat çekti. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T22:14+0300
2024-05-18T22:14+0300
2024-05-18T22:14+0300
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starlink
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Tesla, Starlink ve X gibi küresel şirketlerin sahibi Elon Musk, Batı'nın sayısız yaptırımına ve birçok yabancı şirketin Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararlarına rağmen tüketicilerin kullanımına sunulan Rusya'daki yabancı malların bolluğuna dikkat çekti.Musk, sosyal medya platformu X kullanıcılarının Rusya'daki mağazalarda elektronik, mücevher, giyim, ayakkabı ve oyuncak gibi Batılı markaların ürünlerini gösteren paylaşımlarına yaptığı yorumda, “Enteresan, bugün Rusya'da bulunamayan neredeyse tek bir marka yok” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/musk-ukrayna-istanbulda-rusyayla-baris-yapmaliydi-1083373874.html
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musk, x, tesla, starlink, rusya, batı, yaptırımlar, marka
musk, x, tesla, starlink, rusya, batı, yaptırımlar, marka
Musk: Batı yaptırımlarına rağmen Rusya'da bulunamayan tek bir yabancı marka yok
ABD'li iş insanı Elon Musk, Batı yaptırımlarına rağmen Rusya’daki yabancı ürünlerin bolluğuna dikkat çekti.
Tesla, Starlink ve X gibi küresel şirketlerin sahibi Elon Musk, Batı'nın sayısız yaptırımına ve birçok yabancı şirketin Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararlarına rağmen tüketicilerin kullanımına sunulan Rusya'daki yabancı malların bolluğuna dikkat çekti.
Musk, sosyal medya platformu X kullanıcılarının Rusya'daki mağazalarda elektronik, mücevher, giyim, ayakkabı ve oyuncak gibi Batılı markaların ürünlerini gösteren paylaşımlarına yaptığı yorumda, “Enteresan, bugün Rusya'da bulunamayan neredeyse tek bir marka yok” ifadesini kullandı.