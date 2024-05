https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/kazanforum-2024-sona-erdi-85-ulkeden-temsilcinin-katildigi-etkinliklerde-ne-konusuldu-1083955109.html

KazanForum 2024 sona erdi: 85 ülkeden temsilcinin katıldığı etkinliklerde ne konuşuldu?

KazanForum 2024 sona erdi: 85 ülkeden temsilcinin katıldığı etkinliklerde ne konuşuldu?

Sputnik Türkiye

Tataristan’ın başkenti Kazan’da 15’inci KazanForum2024: Rusya ve İslam dünyası konferansları tamamlandı. 3 gün süren konferanslara 85 ülkeden heyet ve binlerce... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T14:07+0300

2024-05-18T14:07+0300

2024-05-18T14:24+0300

dünya

rusya

kazan

kazanforum

vladimir putin

aleksey overçuk

iran

birleşik arap emirlikleri (bae)

umman

rüstem minnihanov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/12/1083955410_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_ea17d35599c764499bca2597957d2ceb.jpg

14-17 Mayıs tarihleri arasında 15’inci gerçekleşen KazanForum 2024’ün konferans dönemi tamamlandı. Kapanış konuşmasında açıklanan istatistiklere göre 85 ülkeden ticaret odası temsilcisi, iş insanları, dini görevli, akademisyen ve diğer katılımcılar Forum’da varlık gösterdi. 40’a varan diplomatik misyon heyetinin Kazan’a geldiği açıklanırken bu heyetlerin beklendiği gibi İslam ülkeleri, Rusya ve Orta Asya ülkelerinden geldiği açıklandı.Kapanış toplantısında Kuran-ı Kerim ile açılış yapıldıGösterişli bir şekilde düzenlenen kapanış toplantısında, Kuran’ı Kerim seslendirilmesi ardından gazeteci Amro Abd El-Hamid’in konuşmaları ve soruları ile toplantı başladı. Toplantıya tatar kimliği ile bilinen Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin açılış yaptı.Putin’in KazanForumu’na ve İslam ülkeleriyle ilişkilerine özellikle önem verdiğini ve bu hedefe ulaşılmaya çalışıldığını ifade eden Husnullin, Moskova ile Kazan arasında yeni yollar inşa edildiğini, lojistik ve ulaşım konusunda Kazakistanlı yetkililer ile birlikte büyük yatırımlar yapıldığını belirtti. Kuzey-Güney Koridoru’nun da geliştirilmeye devam ettiği açıklayan Khusnullin, Çin, Kazakistan ve Arap ülkeleriyle çalışmaya devam ettiklerini ve yakın zamanda yeni anlaşmalar imzalanacağını vurguladı.Aynı şekilde forumda Rusya’dan İran’a demir yolları ve yeni turizm anlaşmaları imzaladıklarını söyleyen Başbakan Yardımcısı, "Her sene olduğu gibi yararlı bir forum oldu, birbirimizi daha iyi tanıdık" diye konuştu.‘Kazakistan’ı Asya’nın lojistik hub'ı haline gitireceğiz’Forum’a katılan üst düzey yetkililerden biri olan Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin de, Rusya ile ilişkiler sorusuna şöyle yanıt verdi:'Yaptırımlar bizi öldürmek yerine güçlendirdi'Moderatör gazetecinin yaptırımlar sonrası Rusya sorusu üzerine konuşan, Avrasya entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya’nın yaptırımlar sonrası iç üretiminin arttığını belirterek, "Rusya, 16 bin ile 18 bin arasında yaptırıma uğrayarak dünyanın en fazla yaptırıma uğrayan ülkesi oldu. Tabii ki bunlar Rusya’nın gelişmesini engellemek için yapılıyor. Fakat biz biliyoruz ki şu an önceden dışarıdan aldığımız ürünleri, mesela airbus gibi uçakları, şimdi kendimiz daha iyi kalitede üretiyoruz. Devletimiz gelişirken yaptırımlar bizi etkilemiyor, bunun bir asıl sebebi de dünyanın ekonomik merkezinin değişmesi. Üretim Asya ve Güney dünyasına kayıyor ve bizim partnerlerimiz olan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer ülkelerle eskiye göre daha da sıkı çalışıyoruz. Ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri ile çalışarak, her türlü seviyede üreticilerimi destekliyoruz" dedi.Moderatörün "Putin, Pekin ziyaretinde açıkca söyledi: Çinle yapılan ticarette ruble ve yen kullanıyor. Peki bu euro ve doların sonunun geldiğinin bir işareti olabilir mi?" sorusuna cevap veren Başbakan Yardımcısı, şunları dile getirdi:‘Rusya-Kırgızistan ekonomileri entegre çalışıyor’Bunun üzerine sözü alan Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Adılbek Aleşoviç Kasımaliyev, "Rusya ile Kırgızıstan ile çok sıkı ilişkilerimiz var. Bildiğiniz gibi en önemli partnerlerimiz Rusya ve Kazakistan, ve bu ülkere karşı 2023 seviyesinde ticaretimiz yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu mükemmel bir sayı olması yanında amacımız bu sayının daha da artması. Şu an ülkemizde 800’den fazla Rus firması var, teknoloji ve sanayi anlamda büyük yatırımlar yapılıyor. ROSATOM ile atom enerjisi üzerine ilişkileri geliştiriyoruz, nükleerler inşa ediyoruz. Tüm bunlara da ek olarak Kırgızistan’da eğitim ve ulaşım açısından iki ülkede birbirine yatırım yapmakta. Kırgızistan-Rus ortak okullarına 500 milyon dolar, kara yolları projelerine 200 milyon dolar gibi bütçeler ayırdık. Ayrıca KazanForum’da görüştüğümüz firmalar aracılığıyla Rusya’ya birçok tarım ürünleri, ilaç sanayisi ve endüstri ihraç edeceğiz. Ekonomileriz oldukça entegre" ifadesini kullandı.‘Her şeyin Putin’in gezisi ile başladı’Sözü alan Tataristan bölgesi Başkanı Reis Rüstem Minnihanov, KazanForumu hakkında değerlendirme yaptıktan sonra bu fikrin nereden çıktığını anlattı. Her sene düzenlendiğinde farklı anlaşmalara imza atıldığını söyleyen Minnihanov, "İlk olarak Putin, 2003 yılında Malezya’ya ziyaret ediyordu. Putin, Malezya ve tüm İslam ülkelerine ilgi gösteriyordu ve bunu Malezya’ya sundu. Sunması ardından bu platforum büyüdü ve bugün uluslararası bir forum haline geldi. O dönemden bu yöne İslami turizm, helal yemek ve islami bankacılık gibi bir çok etkinlikler burada düzenlenir ve tartışılır hale geldi. Bugün ise Kazan, Rusya ve İslam dünyasının buluşma noktası oldu" açıklamasında bulundu.Körfez'den İran, BAE ve Umman’da forumu katılan ülkeler arasındaydıForum’a katılan Umman Sultanlığı Ekonomi Bakanı Said bin Muhammed Al-Saqri de Rusya ile ticari bağlarından bahsetti. Ekonomi Bakanı, Rusya’nın özellikle kritik liman ve lojistik merkezlerinde yatırım yaptığını ve serbest ticaret alanlarının geliştiğini belirterek, "Ruslar Umman’daki stratejik yerlere yatırım yaparak bizim coğrafi konum avantajımızı kullanmamıza yardımcı oluyor. Ulaştırma koridorlarında sürekli ticaretimiz büyüyor. Bu konuda karşılıklı çıkarları öne çıkarıyoruz" dedi.Devamında Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Müşteşarı Abdulalh Al Saleh, Emirlik ile Rusya arasındaki ticaret ve turizminin inanılmaz bir şekilde yükseliş gösterdiğini ve ticaret hacminin milyar dolarlara ulaştığını belirtti. Emirliklerin Rusya’nın alt yapısı, özel serbest ekonomik alanlarına ve projelerine yatırım yaptığını açıklayan müşteşar, bu Forum’da yeni anlaşmaların imzalandığını duyurdu.Körfez ülkelerinden İran’ı temsilen konferansa gelen Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri ise, ‘yolların sadece ticaretin değil barışın da habercisi’ olduğunu ve İran ile Rusya’nın ABD yaptırımlarına karşı beraber çalıştığını vurgulayarak, "Rusya ile İran dostluğu ilerleyecek. İran’ın Asya’daki stratejik konumunun çok önemli olduğu ortada. Hazar Denizi ve bölgedeki ticaret yolları İran’dan geçmektedir, ayrıca İran siyasi olarak da bölgede barışı korumaktadır. Özellikle Orta Asya ve Rusya ile çalışıp Hazar Denizi’ndeki liman ulaşımını arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.‘Tataristan, devletimizin kültürel olarak başarılı bir örneğidir’Son olarak konuşma yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Magomedsalam Magomedov, Rusya’nın çok kültürlü bir yer olduğunu, dinler arasında barış olduğunu ve 100’lerce milletin tek bir federasyon altında yaşadığını söyledi.Bunun en iyi örneklerinden birinin Tataristan olduğunu söyleyen Magomedov, "Tataristan’da çoğunluk olarak Müslümanlar yaşıyor ve beraber harika bir şekilde yaşıyoruz. Bu bile ne kadar iyi bir sisteme sahip olduğumuzu gösterir ki bu tarz başarılarımız Dağıstan, Baskurdistan gibi yerler de kendini gösteriyoruz" diye konuştu.Rusya’da herhangi bir kültürel baskının olmadığını da söyleyen Magomedov, Putin’in Rusya’daki farklı kültürleri korumaktan direkt sorumlu olduğunu ve Batı’nın Rusya’ya saldırganlığı artmasıyla tüm ülkedeki halkların birbirine karşı birleştiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putinden-kazanforum-katilimcilarina-mesaj-musluman-ulkelerle-isbirligini-genisletmek-istiyoruz-1083889680.html

rusya

kazan

iran

birleşik arap emirlikleri (bae)

umman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kazan, kazanforum, vladimir putin, aleksey overçuk, iran, birleşik arap emirlikleri (bae), umman, rüstem minnihanov