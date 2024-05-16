https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putinden-kazanforum-katilimcilarina-mesaj-musluman-ulkelerle-isbirligini-genisletmek-istiyoruz-1083889680.html
Putin’den KazanForum katılımcılarına mesaj: Müslüman ülkelerle işbirliğini genişletmek istiyoruz
Putin’den KazanForum katılımcılarına mesaj: Müslüman ülkelerle işbirliğini genişletmek istiyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslüman ülkelerin bağımsız politika uygulama ve çok kutuplu dünyanın inşasına katılma isteklerini takdir ettiklerini... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:28+0300
2024-05-16T13:28+0300
2024-05-16T13:28+0300
dünya
kazanforum
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tataristan cumhuriyeti
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'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu
vladimir putin
çok kutuplu dünya
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Tataristan'ın başkenti Kazan'da süren 15. Rusya – İslam Alemi: KazanForumu’nun genel oturumuna katılan Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rusya lideri Putin’in forum katılımcılarına yazdığı mesajı okudu.Putin’in mesajında, Tataristan’ın foruma ev sahipliği yaparak bir kez daha zengin potansiyelini ve farklı alanlarda ilerleme niyetini ortaya koyduğunu belirterek Rusya Müslümanlarının ülkenin kalkınmasına, istikrar ve uyumuna, bağımsızlık ve etkisinin güçlenmesine büyük katkıda bulunduğunu kaydetti.Rusya’nın geleneksel olarak Müslüman ülkelerle ilişkileri sürdürdüğünü ve onların bağımsız politika uygulayarak her türlü dikta ve ayrımcılıktan uzak ve hukuka dayalı çok kutuplu dünyanın inşasına katılma isteğini takdir ettiğini yazan Putin şunu dedi:İslam İşbirliği Örgütü ülkelerinin katıldığı ‘Rusya – İslam Alemi’ Stratejik Vizyon Grubu’nun toplantısına büyük önem verdiklerinin altını çizen Putin, toplantı katılımcılarına, ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmeye hizmet edecek verimli ve yapıcı çalışmalar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/azerbaycanli-diplomat-islam-ulkeleri-ve-rusya-cok-kutuplu-dunya-duzenini-kuracak-1083858220.html
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kazanforum, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, vladimir putin, çok kutuplu dünya
kazanforum, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, vladimir putin, çok kutuplu dünya
Putin’den KazanForum katılımcılarına mesaj: Müslüman ülkelerle işbirliğini genişletmek istiyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslüman ülkelerin bağımsız politika uygulama ve çok kutuplu dünyanın inşasına katılma isteklerini takdir ettiklerini belirterek, “Tüm alanlardaki işbirliğimizi genişletmek istiyoruz” dedi.
Tataristan'ın başkenti Kazan'da süren 15. Rusya – İslam Alemi: KazanForumu’nun genel oturumuna katılan Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rusya lideri Putin’in forum katılımcılarına yazdığı mesajı okudu.
Putin’in mesajında, Tataristan’ın foruma ev sahipliği yaparak bir kez daha zengin potansiyelini ve farklı alanlarda ilerleme niyetini ortaya koyduğunu belirterek Rusya Müslümanlarının ülkenin kalkınmasına, istikrar ve uyumuna, bağımsızlık ve etkisinin güçlenmesine büyük katkıda bulunduğunu kaydetti.
Rusya’nın geleneksel olarak Müslüman ülkelerle ilişkileri sürdürdüğünü ve onların bağımsız politika uygulayarak her türlü dikta ve ayrımcılıktan uzak ve hukuka dayalı çok kutuplu dünyanın inşasına katılma isteğini takdir ettiğini yazan Putin şunu dedi:
Elbette ticaret, yatırım, spor, turizm dahil her alanda karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini genişletmeye kararlıyız.
İslam İşbirliği Örgütü ülkelerinin katıldığı ‘Rusya – İslam Alemi’ Stratejik Vizyon Grubu’nun toplantısına büyük önem verdiklerinin altını çizen Putin, toplantı katılımcılarına, ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmeye hizmet edecek verimli ve yapıcı çalışmalar diledi.