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İstanbul Valiliği'nden Arnavutköy'deki çatışmayla ilgili açıklama
İstanbul Valiliği'nden Arnavutköy'deki çatışmayla ilgili açıklama
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İstanbul Valiliği'nden, Arnavutköy'de 2 şüphelinin polisle çatıştığı olayla ilgili yapılan açıklamda, " Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz... 18.05.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği'nden, Arnavutköy'de 2 şüphelinin polisle çatıştığı olayla ilgili açıklama yapıldı.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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İstanbul Valiliği'nden Arnavutköy'deki çatışmayla ilgili açıklama

21:30 18.05.2024
© DHAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
© DHA
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İstanbul Valiliği'nden, Arnavutköy'de 2 şüphelinin polisle çatıştığı olayla ilgili yapılan açıklamda, " Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hastanede hayatını kaybetmiştir" denildi.
İstanbul Valiliği'nden, Arnavutköy'de 2 şüphelinin polisle çatıştığı olayla ilgili açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda; bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerimiz, bir araca denetim amacıyla yaklaşmış ancak araçta bulunan E.K. ve H.Ç. isimli şahıslar tarafından ekiplerimize ateş açılmıştır. Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hastanede hayatını kaybetmiştir. H.Ç.’nin ise hastanede tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Şahıslarla ilgili yapılan sorgulamasında ise; E.K.'nın kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, H.Ç.'nin ise toplam 6 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."
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