https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1083161333.html
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T20:29+0300
2024-04-25T20:29+0300
2024-04-25T20:43+0300
çanakkale boğazı
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Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya yanmaya başlayan gemi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda trafik çift yönlü askıya alındı.
çanakkale boğazı
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çanakkale boğazı, son dakika, yangın, gemi, yük gemisi, askıya alma
çanakkale boğazı, son dakika, yangın, gemi, yük gemisi, askıya alma
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
20:29 25.04.2024 (güncellendi: 20:43 25.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya yanmaya başlayan gemi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda trafik çift yönlü askıya alındı.