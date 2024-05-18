Afganistan'da sel felaketi: En az 50 kişi hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bizden daha iyi ülkeler sıralamasında Gana ile yarışıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Çok ciddi bir kırılma olmazsa Yüksekdağ ve Demirtaş yakında çıkacak gibi görünmüyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Özlem & Deniz Vardaryıldızı çifti Radyo Sputnik'te
12:05
84 dk
HABER MASASI
Batı basını, Putin'in Çin ziyaretini nasıl değerlendirdi?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin: ABD'nin çabalarından endişe duyuyoruz
15:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları: Besinlere böcek koyalım
17:47
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından yeni keşif: Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü mü
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kripto düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
18:16
3 dk
SESLİ HABER
İki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
18:27
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: Zelenskiy kaybetmekten korkuyor
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Amerika’da baharatlı cips yiyen çocuğun kalbi durdu
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Rus ve Çin ilişkileri eşitliğin önemini gösterdi
19:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Çin'e tehdit: Rusya ile iş birliğini sürdürmeyin
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic: Batı nankör
20:06
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı diplomat: Moskova ve Pekin'in birleşmesi şaşırtıcı değil
20:36
2 dk
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz ordusundan bir ilk: Rusya sert tepki gösterdi
07:13
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
07:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
07:51
2 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
08:04
2 dk
SESLİ HABER
İlaç verdiği kadınlara cinsel saldırıda bulunan eski bakanlık çalışanına hapis cezası
08:13
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
08:21
2 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
08:29
2 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
08:38
5 dk
SESLİ HABER
Polonya’dan Ukrayna’ya yeni engel
08:48
3 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
09:03
3 dk
SESLİ HABER
Sovyetler Birliği, ABD'nin ne yaptığını önceden biliyordu
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
09:22
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları: Besinlere böcek koyalım
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Amerika’da baharatlı cips yiyen çocuğun kalbi durdu
09:39
2 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
09:47
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
10:13
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
10:24
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
10:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-İslam Alemi Kazan Forumu başladı
10:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
11:21
2 dk
SESLİ HABER
Kripto düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
11:30
3 dk
SESLİ HABER
İki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
11:40
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: Zelenskiy kaybetmekten korkuyor
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
12:10
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı hedeflerine ulaşınca renkli devrimler tehdidi ortaya çıkacak
12:21
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
12:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus varlıklarına el konulması konusunda görüş ayrılığı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından yeni keşif: Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü mü
16:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den Çin'e tehdit: Rusya ile iş birliğini sürdürmeyin
16:26
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
16:35
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic: Batı nankör
16:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
17:09
4 dk
SESLİ HABER
Rusya Maliye Bakanlığı bütçe gelir ve giderlerini açıkladı
17:19
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
17:29
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı
17:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Parlamentoda alkışlanmıştı: Kanada’dan eski Nazi askeri Hunka kararı
18:17
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
18:48
4 dk
SESLİ HABER
Rusya'da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
20:03
4 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
20:11
10 dk
SESLİ HABER
Amerikalı diplomat: Moskova ve Pekin'in birleşmesi şaşırtıcı değil
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Rus ve Çin ilişkileri eşitliğin önemini gösterdi
20:49
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
21:05
4 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
21:33
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/afganistanda-sel-felaketi-en-az-50-kisi-hayatini-kaybetti-1083954013.html
Afganistan'da sel felaketi: En az 50 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da sel felaketi: En az 50 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 50 kişi yaşamını yitirdi. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T12:58+0300
2024-05-18T12:58+0300
dünya
afganistan
sel
sel felaketi
ocha
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082912552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f2fcd0f4c5ceabbed4e3cdccbfb964a.jpg
Afganistan'ın özellikle kuzey bölgesinde geçen haftadan bu yana etkisini gösteren seller nedeniyle can kayıpları yaşanıyor.Gor Valiliği Sözcüsü Abdulvahid Hamas, basına yaptığı açıklamada vilayette dünden bu yana etkili olan seller nedeniyle 50 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin kaybolduğunu aktardı.Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Hamas, Firuzkuh ilçesinde 2 bin evin hasar aldığını, 1000 kadar hayvanın telef olduğunu ve binlerce dönüm tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini aktardı.300'den fazla insanın öldüğü açıklanmıştıBirleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, 10-11 Mayıs'ta meydana gelen aşırı yağış ve seller nedeniyle en çok hasar Badahşan, Tahar ve Bağlan vilayetlerindeki 21 ilçede meydana geldi.BM Dünya Gıda Programı (WFP), ağırlıklı Bağlan vilayeti olmak üzere seller nedeniyle 300'den fazla insanın hayatını kaybettiğini aktarmıştı.Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/afganistandaki-selde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-311-kisiye-cikti-1083726854.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082912552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f0dcb53cb3e8ba174bb58995034d39f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, sel, sel felaketi, ocha, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)
afganistan, sel, sel felaketi, ocha, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)

Afganistan'da sel felaketi: En az 50 kişi hayatını kaybetti

12:58 18.05.2024
© AFP 2023 / SANAULLAH SEIAMAfganistan sel felaketi
Afganistan sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
© AFP 2023 / SANAULLAH SEIAM
Abone ol
Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 50 kişi yaşamını yitirdi.
Afganistan'ın özellikle kuzey bölgesinde geçen haftadan bu yana etkisini gösteren seller nedeniyle can kayıpları yaşanıyor.
Gor Valiliği Sözcüsü Abdulvahid Hamas, basına yaptığı açıklamada vilayette dünden bu yana etkili olan seller nedeniyle 50 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin kaybolduğunu aktardı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Hamas, Firuzkuh ilçesinde 2 bin evin hasar aldığını, 1000 kadar hayvanın telef olduğunu ve binlerce dönüm tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

300'den fazla insanın öldüğü açıklanmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, 10-11 Mayıs'ta meydana gelen aşırı yağış ve seller nedeniyle en çok hasar Badahşan, Tahar ve Bağlan vilayetlerindeki 21 ilçede meydana geldi.
BM Dünya Gıda Programı (WFP), ağırlıklı Bağlan vilayeti olmak üzere seller nedeniyle 300'den fazla insanın hayatını kaybettiğini aktarmıştı.
Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.
Afganistan sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2024
DÜNYA
Afganistan'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 311 kişiye yükseldi
12 Mayıs, 12:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала