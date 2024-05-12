https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/afganistandaki-selde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-311-kisiye-cikti-1083726854.html

Afganistan'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 311 kişiye yükseldi

Afganistan'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 311 kişiye yükseldi

Sputnik Türkiye

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Bağlan vilayetinde meydana gelen sel felaketi sonucunda en az 311 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T12:00+0300

2024-05-12T12:00+0300

2024-05-12T12:01+0300

dünya

afganistan

sel felaketi

doğal afet

can kaybı

yağmur

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083726684_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_9497f56ec61067a46a8db79bea730970.jpg

Agence France-Presse (AFP) haber ajansının Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) paylaşılan verilere atıfta bulunduğu haberinde, en az 331 kişinin yaşamına mal olan sel felaketi nedeniyle yaklaşık 2 bin evin yıkıldığı kaydedildi.Açıklamada, WFP'nin selzedelere yardım dağıttığı belirtildi.Öte yandan, Afganistan Meteoroloji Kurumu, Badahşan, Tahar, Bağlan, Pençşir, Lağman, Kunar, Nuristan ve Nangerhar vilayetleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.Dün sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetlendiği Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News'a yaptığı açıklamada, son 1-2 gündür yaşanan seller nedeniyle 130 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin yaralandığını kaydetti.Daha önce Reuters, geçici Afgan hükümetinin İçişleri Bakanlığı'na atıfta bulunarak ölü sayısının 151 kişi olduğunu duyurmuştu.Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/turkiyeden-afganistandaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1083721274.html

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afganistan, sel felaketi, doğal afet, can kaybı, yağmur