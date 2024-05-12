https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/afganistandaki-selde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-311-kisiye-cikti-1083726854.html
Afganistan'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 311 kişiye yükseldi
Afganistan'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 311 kişiye yükseldi
Sputnik Türkiye
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Bağlan vilayetinde meydana gelen sel felaketi sonucunda en az 311 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T12:00+0300
2024-05-12T12:00+0300
2024-05-12T12:01+0300
dünya
afganistan
sel felaketi
doğal afet
can kaybı
yağmur
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Agence France-Presse (AFP) haber ajansının Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) paylaşılan verilere atıfta bulunduğu haberinde, en az 331 kişinin yaşamına mal olan sel felaketi nedeniyle yaklaşık 2 bin evin yıkıldığı kaydedildi.Açıklamada, WFP'nin selzedelere yardım dağıttığı belirtildi.Öte yandan, Afganistan Meteoroloji Kurumu, Badahşan, Tahar, Bağlan, Pençşir, Lağman, Kunar, Nuristan ve Nangerhar vilayetleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.Dün sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetlendiği Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News'a yaptığı açıklamada, son 1-2 gündür yaşanan seller nedeniyle 130 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin yaralandığını kaydetti.Daha önce Reuters, geçici Afgan hükümetinin İçişleri Bakanlığı'na atıfta bulunarak ölü sayısının 151 kişi olduğunu duyurmuştu.Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/turkiyeden-afganistandaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1083721274.html
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afganistan, sel felaketi, doğal afet, can kaybı, yağmur
afganistan, sel felaketi, doğal afet, can kaybı, yağmur
Afganistan'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 311 kişiye yükseldi
12:00 12.05.2024 (güncellendi: 12:01 12.05.2024)
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Bağlan vilayetinde meydana gelen sel felaketi sonucunda en az 311 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.
Agence France-Presse (AFP) haber ajansının Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) paylaşılan verilere atıfta bulunduğu haberinde, en az 331 kişinin yaşamına mal olan sel felaketi nedeniyle yaklaşık 2 bin evin yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, WFP'nin selzedelere yardım dağıttığı belirtildi.
Öte yandan, Afganistan Meteoroloji Kurumu, Badahşan, Tahar, Bağlan, Pençşir, Lağman, Kunar, Nuristan ve Nangerhar vilayetleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Dün sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetlendiği Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News'a yaptığı açıklamada, son 1-2 gündür yaşanan seller nedeniyle 130 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin yaralandığını kaydetti.
Daha önce Reuters, geçici Afgan hükümetinin İçişleri Bakanlığı'na atıfta bulunarak ölü sayısının 151 kişi olduğunu duyurmuştu.
Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.
Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.