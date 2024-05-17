https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerkov-chp-lideri-ozgur-ozeli-ziyaret-etti-1083923903.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerkov CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerkov CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Yerkov'un CHP lideri Özel'e nezaket ziyareti yaptığı duyuruldu. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T12:35+0300
2024-05-17T12:35+0300
2024-05-17T12:35+0300
politika
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
aleksey yerhov
ziyaret
resmi ziyaret
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/11/1083924442_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_0f1d3e60ded597131c47538c9b8cf6b3.jpg
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, X hesabından yaptığı paylaşımda Büyükelçi Aleksey Yerkov'un CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret ettiği aktarıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/yunanistan-ukraynaya-250-konteyner-silah-ve-muhimmat-gonderecek-1083923750.html
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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, ziyaret, resmi ziyaret, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, ziyaret, resmi ziyaret, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerkov CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Yerkov'un CHP lideri Özel'e nezaket ziyareti yaptığı duyuruldu.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, X hesabından yaptığı paylaşımda Büyükelçi Aleksey Yerkov'un CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret ettiği aktarıldı: