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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerkov CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerkov CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Yerkov'un CHP lideri Özel'e nezaket ziyareti yaptığı duyuruldu. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T12:35+0300
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politika
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
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resmi ziyaret
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, X hesabından yaptığı paylaşımda Büyükelçi Aleksey Yerkov'un CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret ettiği aktarıldı:
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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, ziyaret, resmi ziyaret, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, ziyaret, resmi ziyaret, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerkov CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti

12:35 17.05.2024
© Fotoğraf : @RusEmbTurkeyRusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerkov CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerkov CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Fotoğraf : @RusEmbTurkey
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Yerkov'un CHP lideri Özel'e nezaket ziyareti yaptığı duyuruldu.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, X hesabından yaptığı paylaşımda Büyükelçi Aleksey Yerkov'un CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret ettiği aktarıldı:
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