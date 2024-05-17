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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/yunanistan-ukraynaya-250-konteyner-silah-ve-muhimmat-gonderecek-1083923750.html
‘Yunanistan acilen Ukrayna’ya 250 konteyner silah ve mühimmat gönderiyor’
‘Yunanistan acilen Ukrayna’ya 250 konteyner silah ve mühimmat gönderiyor’
Sputnik Türkiye
Yunanistan’ın acilen Ukrayna’ya 250 konteyner silah ve mühimmat gönderme kararı aldığı bildirildi. İlk konteynerlerin iki gün önce Romanya’ya ait trenlerle... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T12:18+0300
2024-05-17T12:18+0300
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Yunan gazetesi Efimerida ton sintakton’ın aktardığına göre, Yunanistan yönetimi acilen Ukrayna’ya 250 konteyner silah ve mühimmat gönderme kararı aldı.Yunanistan demiryolu şirketi Hellenic Train’in söz konusu silah ve mühimmatı taşımayı reddettiği için, konteynerlerin Romanya’ya ait trenlerle nakledildiği ifade edildi. Ayrıca Selanik limanı çalışanlarının bu sevkiyata şiddetle karşı çıkması nedeniyle kargonun şehir dışında trenlere yüklendiği kaydedilerek şu ifadeye yer verildi:Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in mart ayında “Ukrayna’ya gizli yardım için” Vladimir Zelenskiy ile anlaşma sağlandığı yönündeki haberleri yalanladığını anımsattı.Sevkiyatın ABD’li askerlerin kontrolünde gerçekleştirildiği belirtilen haberde, “Bugün hükümetten, Ukrayna’ya hangi silah veya mühimmat gönderildiği ve bunun ‘ciddi bir mesele’ olup olmadığı konusunda net bir cevap vermesi isteniyor, çünkü parlamentodan hiçbir şey geçmiyor” dendi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Kiev ziyareti sırasında, ülkesinin Ukrayna’daki cepheye silah ve mühimmat göndermek için acele ettiği yönündeki sözlerine dikkat çeken Efimerida ton sintakton, “Yunanistan’dan silah ve mühimmat sevkiyatı da belli ki ABD’nin bu acelesiyle ilgilidir” diye kaydetti.Daha önce Yunanistan’ın, silah ve mühimmatını Çekya’ya sattığını, bunların daha sonra Ukrayna’ya gönderildiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusu-belgorodda-sivil-araca-saldirdi-arac-icindeki-kadin-ve-cocugu-oldu-1083920393.html
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ukrayna krizi, yunanistan, ukrayna, romanya, kiryakos miçotakis, abd, abd ordusu, antony blinken, silah sevkiyatı, vladimir zelenskiy
ukrayna krizi, yunanistan, ukrayna, romanya, kiryakos miçotakis, abd, abd ordusu, antony blinken, silah sevkiyatı, vladimir zelenskiy

‘Yunanistan acilen Ukrayna’ya 250 konteyner silah ve mühimmat gönderiyor’

12:18 17.05.2024
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISYunanistan Ukrayna Miçotakis ve Zelenskiy
Yunanistan Ukrayna Miçotakis ve Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
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Yunanistan’ın acilen Ukrayna’ya 250 konteyner silah ve mühimmat gönderme kararı aldığı bildirildi. İlk konteynerlerin iki gün önce Romanya’ya ait trenlerle nakledildiği belirtildi.
Yunan gazetesi Efimerida ton sintakton’ın aktardığına göre, Yunanistan yönetimi acilen Ukrayna’ya 250 konteyner silah ve mühimmat gönderme kararı aldı.
Yunanistan demiryolu şirketi Hellenic Train’in söz konusu silah ve mühimmatı taşımayı reddettiği için, konteynerlerin Romanya’ya ait trenlerle nakledildiği ifade edildi. Ayrıca Selanik limanı çalışanlarının bu sevkiyata şiddetle karşı çıkması nedeniyle kargonun şehir dışında trenlere yüklendiği kaydedilerek şu ifadeye yer verildi:
Ukrayna için Yunan silah ve mühimmat Romanya üzerinden trenle taşınıyor. İki gün önce ilk vagonların Selanik yakınlarındaki Kato Gefira’daki istasyondan ayrılması, bölge sakinleri arasında soru işaretleri ve endişelere yol açtı.
Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in mart ayında “Ukrayna’ya gizli yardım içinVladimir Zelenskiy ile anlaşma sağlandığı yönündeki haberleri yalanladığını anımsattı.
Sevkiyatın ABD’li askerlerin kontrolünde gerçekleştirildiği belirtilen haberde, “Bugün hükümetten, Ukrayna’ya hangi silah veya mühimmat gönderildiği ve bunun ‘ciddi bir mesele’ olup olmadığı konusunda net bir cevap vermesi isteniyor, çünkü parlamentodan hiçbir şey geçmiyor” dendi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Kiev ziyareti sırasında, ülkesinin Ukrayna’daki cepheye silah ve mühimmat göndermek için acele ettiği yönündeki sözlerine dikkat çeken Efimerida ton sintakton, “Yunanistan’dan silah ve mühimmat sevkiyatı da belli ki ABD’nin bu acelesiyle ilgilidir” diye kaydetti.
Daha önce Yunanistan’ın, silah ve mühimmatını Çekya’ya sattığını, bunların daha sonra Ukrayna’ya gönderildiği bildirilmişti.
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