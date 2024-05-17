https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/yunanistan-ukraynaya-250-konteyner-silah-ve-muhimmat-gonderecek-1083923750.html

‘Yunanistan acilen Ukrayna’ya 250 konteyner silah ve mühimmat gönderiyor’

‘Yunanistan acilen Ukrayna’ya 250 konteyner silah ve mühimmat gönderiyor’

Sputnik Türkiye

Yunanistan’ın acilen Ukrayna’ya 250 konteyner silah ve mühimmat gönderme kararı aldığı bildirildi. İlk konteynerlerin iki gün önce Romanya’ya ait trenlerle... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T12:18+0300

2024-05-17T12:18+0300

2024-05-17T12:18+0300

dünya

ukrayna krizi

yunanistan

ukrayna

romanya

kiryakos miçotakis

abd

abd ordusu

antony blinken

silah sevkiyatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083069226_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd462a42a3c77a95e6a7cd135a547aef.jpg

Yunan gazetesi Efimerida ton sintakton’ın aktardığına göre, Yunanistan yönetimi acilen Ukrayna’ya 250 konteyner silah ve mühimmat gönderme kararı aldı.Yunanistan demiryolu şirketi Hellenic Train’in söz konusu silah ve mühimmatı taşımayı reddettiği için, konteynerlerin Romanya’ya ait trenlerle nakledildiği ifade edildi. Ayrıca Selanik limanı çalışanlarının bu sevkiyata şiddetle karşı çıkması nedeniyle kargonun şehir dışında trenlere yüklendiği kaydedilerek şu ifadeye yer verildi:Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in mart ayında “Ukrayna’ya gizli yardım için” Vladimir Zelenskiy ile anlaşma sağlandığı yönündeki haberleri yalanladığını anımsattı.Sevkiyatın ABD’li askerlerin kontrolünde gerçekleştirildiği belirtilen haberde, “Bugün hükümetten, Ukrayna’ya hangi silah veya mühimmat gönderildiği ve bunun ‘ciddi bir mesele’ olup olmadığı konusunda net bir cevap vermesi isteniyor, çünkü parlamentodan hiçbir şey geçmiyor” dendi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Kiev ziyareti sırasında, ülkesinin Ukrayna’daki cepheye silah ve mühimmat göndermek için acele ettiği yönündeki sözlerine dikkat çeken Efimerida ton sintakton, “Yunanistan’dan silah ve mühimmat sevkiyatı da belli ki ABD’nin bu acelesiyle ilgilidir” diye kaydetti.Daha önce Yunanistan’ın, silah ve mühimmatını Çekya’ya sattığını, bunların daha sonra Ukrayna’ya gönderildiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusu-belgorodda-sivil-araca-saldirdi-arac-icindeki-kadin-ve-cocugu-oldu-1083920393.html

yunanistan

ukrayna

romanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, yunanistan, ukrayna, romanya, kiryakos miçotakis, abd, abd ordusu, antony blinken, silah sevkiyatı, vladimir zelenskiy