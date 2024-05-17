https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/resmi-gazetede-yayinlandi-kamuda-yeni-donem-basladi-1083913368.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Kamuda 'mesaili çalışmadan izin kullanımına' kadar yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayınlandı: Kamuda 'mesaili çalışmadan izin kullanımına' kadar yeni dönem başladı

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz günlerde ayrıntıları açıklanan kamuda tasarruf dönemi resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, Resmi... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T06:53+0300

2024-05-17T06:53+0300

2024-05-17T06:55+0300

ekonomi

resmi gazete

kamu

kamu görevlisi

kamu borcu

kamu personeli

kamu çalışanı

tasarruf

tasarruf tedbirleri

tasarruf paketi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde, kamuda 100 milyar liralık tasarruf önlemleri kapsamında atılacak adımları açıklamıştı. Tasarruf Tedbirlerine dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Genelgeye göre, savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumları, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetini sonlandıracak. Bu düzenlemelerle, kamu harcamalarının azaltılması ve bütçenin daha verimli kullanılması hedefleniyor.Tasarruf tedbirleri paketinde yer alan diğer önemli detaylar ise şöyle:

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