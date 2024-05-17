Resmi Gazete'de yayınlandı: Kamuda 'mesaili çalışmadan izin kullanımına' kadar yeni dönem başladı
06:53 17.05.2024 (güncellendi: 06:55 17.05.2024)
© İHAResmi Gazete
© İHA
Abone ol
Geçtiğimiz günlerde ayrıntıları açıklanan kamuda tasarruf dönemi resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, kamuda tasarruf kapsamında neler yer aldı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde, kamuda 100 milyar liralık tasarruf önlemleri kapsamında atılacak adımları açıklamıştı. Tasarruf Tedbirlerine dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Genelgeye göre, savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumları, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetini sonlandıracak. Bu düzenlemelerle, kamu harcamalarının azaltılması ve bütçenin daha verimli kullanılması hedefleniyor.
Tasarruf tedbirleri paketinde yer alan diğer önemli detaylar ise şöyle:
Makam Araçları: Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, makam hizmetlerinde en fazla 3 araç kullanabilecek. Bu sınır, araç kiralama ve satın alma işlemlerinde de geçerli olacak. Kamu taşıtları yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek. Bu amaçla mevcut araçların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli taşıt satın alınabilecek.Kamu kurumlarının mevcut kiralık araçları, sözleşme süresi bitince izin alınmadan yeniden kiralanmayacak.
Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurumlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak.
Bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek.
Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurumlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak.
Bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek.
Personel Servisleri: Toplu taşıma hizmeti bulunan yerlerde kamu kurumları, personel servisi hizmetini sonlandıracak. Bu adım, kamu çalışanlarının toplu taşıma kullanımını artırmayı amaçlıyor.
Seyahat Giderleri: Kamu görevlilerinin yurtdışı ve yurtiçi seyahatlerinde tasarruf yapılacak. Gereksiz harcamaların önüne geçilmesi için seyahat planlamaları gözden geçirilecek. Memurların hava yolu seyahatinde kazandığı uçuş milleri kamu kurumları tarafından kullanılacak.
Enerji ve Kaynak Kullanımı: Kamu binalarında enerji tasarrufu sağlanacak. Isıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin verimli kullanımı teşvik edilecek.
Cep telefonu: Cep telefonu hakkı sadece Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organı başkanları, valiler, belediye başkanları ve üst yöneticilerde olacak.
Reklam tasarrufu: Kamu kurumları, faaliyetleriyle doğrudan ilgili tanıtımlar hariç basın yayın organlarına ilan ve reklam veremeyecek.
Mesai ve nöbetçi çalışma: Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılamayacak.
İzin kullandırma: Yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Geçmişte kazanılmış, birikmiş izinler 3 yıl içinde kullandırılacak.
Kıyafet desteği: Memurlara toplu sözleşme gereği yapılacak giyecek yardımı, ayni olarak gerçekleştirilecek. Kıyafet desteği için çek, kupon gibi araçlar kullanılmayacak. Nakdi ödeme yapılmayacak.