https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/konut-almak-isteyenlere-uyari-faizler-dusecek-mi--1083917664.html
Konut almak isteyenlere uyarı: Faizler düşecek mi?
Konut almak isteyenlere uyarı: Faizler düşecek mi?
Sputnik Türkiye
Konut piyasasında bir süredir satış durgunluğu yaşanıyor. Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı, uzmanların yaz aylarından sonra talebin artacağını, finansal... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T10:03+0300
2024-05-17T10:03+0300
2024-05-17T10:03+0300
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Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı, konut piyasasındaki durgunluğu uzmanlarına sordu.Aycan Fenercioğlu - Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, "Konut piyasasındaki durgunluk, kredi faiz oranlarına ve inşaat maliyetlerine doğrudan bağlı. Bu iki tarafta da ilerleme olacak gibi görünüyor ancak biraz zaman alacak. Kredi maliyetlerinde sene sonuna doğru bir hafifleme olma ihtimali var. Enflasyonun da yavaş yavaş dizginlenmesi, sektörün de önünü görmesini sağlayacaktır. 2025 itibariyle sektörde herkesin istediği hareketin yavaştan başlayacağını söyleyebiliriz. Markalı projeler bankalarla özel anlaşmalar çerçevesinde yüzde 2’lerle 10 yıla kadar kredi kullandırabiliyor ama genelde bankalardaki oranların yüzde 2’lere inmesi daha zaman alacaktır." dedi.Yaz aylarına dikkat çeken As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert ise "Konut piyasasının canlanması için enflasyonun düşüşe geçmesi ve dolarizasyonun azalması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında bu hareketliliğin gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.'Kredi faizlerinin düşmesini beklemek için erken'Ege Yapı GYO Genel Müdür Didem Güneş, "Konut piyasasındaki durgunluğun ana nedeni faiz oranlarındaki yükseklik nedeniyle yatırımcıların mevduat faizine yönelmesi. Aslında, TÜİK’in açıkladığı güncel konut satış istatistiklerine baktığımızda bu yılın mart ayında gerçekleşen konut satış sayısı geçtiğimiz yılın mart ayında gerçekleşen konut satış sayısıyla aynı. Ancak, konut satış şekline baktığımızda ipotekli satışların payı geçen yıl mart ayında yüzde 24 iken bu yıl yüzde 12’ye gerilemiş durumda. Dolayısıyla konut piyasasındaki durgunluğun esasında finansman tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Konut üretiminde girdi fiyatlarındaki yükseliş ve konut kredi faizlerinin yüksek olması yine bu durgunluğun sebepleri arasında gösterilebilir. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar göz önüne alındığında konut kredi faizlerinin düşüşünü beklemek için erken. Bununla birlikte, geçtiğimiz dönemde ilk evim adı altında ilk konutunu alacaklar için düşük faizli kredi desteği sağlanacağı gündeme gelmiş, ancak sonrasında somut bir gelişme olmamıştı. Önümüzdeki dönemde bu konuda bir adım atılırsa konut piyasasına pozitif etki edecektir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/betam-konut-fiyatlari-10-aydir-dusuyor-1083909350.html
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konut, ekonomi, kira, kira bedeli, satılık
konut, ekonomi, kira, kira bedeli, satılık
Konut almak isteyenlere uyarı: Faizler düşecek mi?
Konut piyasasında bir süredir satış durgunluğu yaşanıyor. Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı, uzmanların yaz aylarından sonra talebin artacağını, finansal koşulların iyileşebileceğine dikkat çektiğini belirtti.
Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı, konut piyasasındaki durgunluğu uzmanlarına sordu
.
Aycan Fenercioğlu - Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, "Konut piyasasındaki durgunluk, kredi faiz oranlarına ve inşaat maliyetlerine doğrudan bağlı. Bu iki tarafta da ilerleme olacak gibi görünüyor ancak biraz zaman alacak. Kredi maliyetlerinde sene sonuna doğru bir hafifleme olma ihtimali var. Enflasyonun da yavaş yavaş dizginlenmesi, sektörün de önünü görmesini sağlayacaktır. 2025 itibariyle sektörde herkesin istediği hareketin yavaştan başlayacağını söyleyebiliriz. Markalı projeler bankalarla özel anlaşmalar çerçevesinde yüzde 2’lerle 10 yıla kadar kredi kullandırabiliyor ama genelde bankalardaki oranların yüzde 2’lere inmesi daha zaman alacaktır." dedi.
Yaz aylarına dikkat çeken As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert ise "Konut piyasasının canlanması için enflasyonun düşüşe geçmesi ve dolarizasyonun azalması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında bu hareketliliğin gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
'Kredi faizlerinin düşmesini beklemek için erken'
Ege Yapı GYO Genel Müdür Didem Güneş, "Konut piyasasındaki durgunluğun ana nedeni faiz oranlarındaki yükseklik nedeniyle yatırımcıların mevduat faizine yönelmesi. Aslında, TÜİK’in açıkladığı güncel konut satış istatistiklerine baktığımızda bu yılın mart ayında gerçekleşen konut satış sayısı geçtiğimiz yılın mart ayında gerçekleşen konut satış sayısıyla aynı. Ancak, konut satış şekline baktığımızda ipotekli satışların payı geçen yıl mart ayında yüzde 24 iken bu yıl yüzde 12’ye gerilemiş durumda. Dolayısıyla konut piyasasındaki durgunluğun esasında finansman tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Konut üretiminde girdi fiyatlarındaki yükseliş ve konut kredi faizlerinin yüksek olması yine bu durgunluğun sebepleri arasında gösterilebilir. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar göz önüne alındığında konut kredi faizlerinin düşüşünü beklemek için erken. Bununla birlikte, geçtiğimiz dönemde ilk evim adı altında ilk konutunu alacaklar için düşük faizli kredi desteği sağlanacağı gündeme gelmiş, ancak sonrasında somut bir gelişme olmamıştı. Önümüzdeki dönemde bu konuda bir adım atılırsa konut piyasasına pozitif etki edecektir." dedi.