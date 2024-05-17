Konut almak isteyenlere uyarı: Faizler düşecek mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Bireysel silahlanmada Türkiye nerede?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Kamuda tasarruf uygulamaları: Memurlar ne diyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bizden daha iyi ülkeler sıralamasında Gana ile yarışıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TBMM’de ‘yeni tip ajanlık’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuk sanatçı çift Özlem & Deniz Vardaryıldızı
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/konut-almak-isteyenlere-uyari-faizler-dusecek-mi--1083917664.html
Konut almak isteyenlere uyarı: Faizler düşecek mi?
Konut almak isteyenlere uyarı: Faizler düşecek mi?
Sputnik Türkiye
Konut piyasasında bir süredir satış durgunluğu yaşanıyor. Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı, uzmanların yaz aylarından sonra talebin artacağını, finansal... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T10:03+0300
2024-05-17T10:03+0300
ekonomi
konut
ekonomi
kira
kira bedeli
satılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078892780_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cea3b5cdf96aa4a294b149598382afb6.jpg
Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı, konut piyasasındaki durgunluğu uzmanlarına sordu.Aycan Fenercioğlu - Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, "Konut piyasasındaki durgunluk, kredi faiz oranlarına ve inşaat maliyetlerine doğrudan bağlı. Bu iki tarafta da ilerleme olacak gibi görünüyor ancak biraz zaman alacak. Kredi maliyetlerinde sene sonuna doğru bir hafifleme olma ihtimali var. Enflasyonun da yavaş yavaş dizginlenmesi, sektörün de önünü görmesini sağlayacaktır. 2025 itibariyle sektörde herkesin istediği hareketin yavaştan başlayacağını söyleyebiliriz. Markalı projeler bankalarla özel anlaşmalar çerçevesinde yüzde 2’lerle 10 yıla kadar kredi kullandırabiliyor ama genelde bankalardaki oranların yüzde 2’lere inmesi daha zaman alacaktır." dedi.Yaz aylarına dikkat çeken As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert ise "Konut piyasasının canlanması için enflasyonun düşüşe geçmesi ve dolarizasyonun azalması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında bu hareketliliğin gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.'Kredi faizlerinin düşmesini beklemek için erken'Ege Yapı GYO Genel Müdür Didem Güneş, "Konut piyasasındaki durgunluğun ana nedeni faiz oranlarındaki yükseklik nedeniyle yatırımcıların mevduat faizine yönelmesi. Aslında, TÜİK’in açıkladığı güncel konut satış istatistiklerine baktığımızda bu yılın mart ayında gerçekleşen konut satış sayısı geçtiğimiz yılın mart ayında gerçekleşen konut satış sayısıyla aynı. Ancak, konut satış şekline baktığımızda ipotekli satışların payı geçen yıl mart ayında yüzde 24 iken bu yıl yüzde 12’ye gerilemiş durumda. Dolayısıyla konut piyasasındaki durgunluğun esasında finansman tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Konut üretiminde girdi fiyatlarındaki yükseliş ve konut kredi faizlerinin yüksek olması yine bu durgunluğun sebepleri arasında gösterilebilir. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar göz önüne alındığında konut kredi faizlerinin düşüşünü beklemek için erken. Bununla birlikte, geçtiğimiz dönemde ilk evim adı altında ilk konutunu alacaklar için düşük faizli kredi desteği sağlanacağı gündeme gelmiş, ancak sonrasında somut bir gelişme olmamıştı. Önümüzdeki dönemde bu konuda bir adım atılırsa konut piyasasına pozitif etki edecektir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/betam-konut-fiyatlari-10-aydir-dusuyor-1083909350.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078892780_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_31f2d1abd1457aab052d07a717b60403.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konut, ekonomi, kira, kira bedeli, satılık
konut, ekonomi, kira, kira bedeli, satılık

Konut almak isteyenlere uyarı: Faizler düşecek mi?

10:03 17.05.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994
Abone ol
Konut piyasasında bir süredir satış durgunluğu yaşanıyor. Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı, uzmanların yaz aylarından sonra talebin artacağını, finansal koşulların iyileşebileceğine dikkat çektiğini belirtti.
Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı, konut piyasasındaki durgunluğu uzmanlarına sordu.
Aycan Fenercioğlu - Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, "Konut piyasasındaki durgunluk, kredi faiz oranlarına ve inşaat maliyetlerine doğrudan bağlı. Bu iki tarafta da ilerleme olacak gibi görünüyor ancak biraz zaman alacak. Kredi maliyetlerinde sene sonuna doğru bir hafifleme olma ihtimali var. Enflasyonun da yavaş yavaş dizginlenmesi, sektörün de önünü görmesini sağlayacaktır. 2025 itibariyle sektörde herkesin istediği hareketin yavaştan başlayacağını söyleyebiliriz. Markalı projeler bankalarla özel anlaşmalar çerçevesinde yüzde 2’lerle 10 yıla kadar kredi kullandırabiliyor ama genelde bankalardaki oranların yüzde 2’lere inmesi daha zaman alacaktır." dedi.
Yaz aylarına dikkat çeken As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert ise "Konut piyasasının canlanması için enflasyonun düşüşe geçmesi ve dolarizasyonun azalması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında bu hareketliliğin gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
EKONOMİ
BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor
Dün, 23:53

'Kredi faizlerinin düşmesini beklemek için erken'

Ege Yapı GYO Genel Müdür Didem Güneş, "Konut piyasasındaki durgunluğun ana nedeni faiz oranlarındaki yükseklik nedeniyle yatırımcıların mevduat faizine yönelmesi. Aslında, TÜİK’in açıkladığı güncel konut satış istatistiklerine baktığımızda bu yılın mart ayında gerçekleşen konut satış sayısı geçtiğimiz yılın mart ayında gerçekleşen konut satış sayısıyla aynı. Ancak, konut satış şekline baktığımızda ipotekli satışların payı geçen yıl mart ayında yüzde 24 iken bu yıl yüzde 12’ye gerilemiş durumda. Dolayısıyla konut piyasasındaki durgunluğun esasında finansman tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Konut üretiminde girdi fiyatlarındaki yükseliş ve konut kredi faizlerinin yüksek olması yine bu durgunluğun sebepleri arasında gösterilebilir. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar göz önüne alındığında konut kredi faizlerinin düşüşünü beklemek için erken. Bununla birlikte, geçtiğimiz dönemde ilk evim adı altında ilk konutunu alacaklar için düşük faizli kredi desteği sağlanacağı gündeme gelmiş, ancak sonrasında somut bir gelişme olmamıştı. Önümüzdeki dönemde bu konuda bir adım atılırsa konut piyasasına pozitif etki edecektir." dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала