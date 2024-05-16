BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Bireysel silahlanmada Türkiye nerede?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Kamuda tasarruf uygulamaları: Memurlar ne diyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/betam-konut-fiyatlari-10-aydir-dusuyor-1083909350.html
BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor
BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor
Sputnik Türkiye
"sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" nisan raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye genelindeki reel konut satış fiyatlarının 10 aydır düştüğü... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T23:53+0300
2024-05-16T23:54+0300
ekonomi
konut
emlak konut
konut satışı
konut fiyatları
bahçeşehir üniversitesi ekonomik ve toplumsal araştırmalar merkezi (betam)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/18/1067462591_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4d14c04ca345eed26b5a7d4b5b1ffc0b.jpg
"sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun nisan ayı sonuçları yayımlandı.sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının nisan sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki reel satış fiyatlarındaki düşüş 10 aydır devam ediyor.Rapora göre reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı ülke genelinde yüzde eksi 16.3'e, İstanbul'da yüzde eksi 18.3'e, İzmir'de ise yüzde eksi 15.4'e kadar geriledi. Ankara'da da düşüş görüldü fakat yüzde eksi 10.9 seviyesinde kaldı.2020 Mayıs'tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksinin 2023 Temmuz'dan bu yana gösterdiği düşüş, 2024 Nisan'da da devam etti.Reel konut fiyat endeksi nisanda marta kıyasla 2.7 puanlık azalışla 170 oldu.Marttan nisana enflasyon oranı yaklaşık yüzde 3.2 olurken, Türkiye genelinde cari konut fiyat artışı aynı dönemde yüzde 1.6'da kaldı. Son aylarda cari konut fiyatları sistematik olarak enflasyonun altında kaldığından reel fiyatlar da azaldı.Önceki sekiz ayda olduğu gibi konut reel satış fiyatı üç büyükşehirde nisan ayında da düştü. Marttan nisana reel konut fiyatı İstanbul'da 2.6 puan, Ankara'da 3.4 puan, İzmir'de ise 1.1 puan azaldı. Nisanda reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 166.7, Ankara'da 189,9, İzmir'de ise 176.8 oldu.Reel fiyatlarda yıllık değişim negatifte devam ediyorAğustos 2022'de yüzde 65,8'e ulaşan yıllık reel fiyat artışı Eylül 2022'den itibaren hızla inişe geçti. Büyük depremin etkisiyle Şubat 2023'te geçici olarak yükselen yıllık reel fiyat marttan itibaren yeniden azalmaya başladı ve Nisan 2024'te yıllık fiyat değişimi oranı Mart 2024'e kıyasla 2,2 puan azalarak yüzde eksi 16,3 ile negatif değerlerde seyrini sürdürdü.Cari fiyatlardaki artış oranı İstanbul'da yüzde 1.6, Ankara'da yüzde 1.4, İzmir'de ise yüzde 2.6 oldu.Ortalama konutun metrekare fiyatı Nisan 2024 itibarıyla İstanbul'da 39 bin 080 lira, Ankara'da 21 bin 250 lira ve İzmir'de 32 bin 632 lira.Cari fiyatların yıllık artışlarında tempo kaybı üç büyükşehir için de geçerli. İstanbul'da zirveye Temmuz 2022'de ulaşıldıktan sonra düşüş başlarken yıllık fiyat artışı Nisan 2024'te yüzde 38,8'e geriledi. Ankara ve İzmir'de ise zirveye Eylül 2022'de ulaşılırken Nisan 2024'te iki ilde yıllık artış oranları sırasıyla yüzde 51.3'e ve yüzde 43.6'ya geriledi. Reel kirada yıllık değişim negatif alanda2023 Şubat ayındaki depremden sonra çok sert düşüş gösteren konut talebi 2023 Temmuz'daki artıştan sonra kasıma kadar düştü. Konut talebi aralıkta artış trendine geçerken bu yıl marttan şubata kıyasla yüzde 1.6 azalarak 112.4 oldu. Nisan ayında da marttaki düşüş eğilimi devam etti ve konut talep göstergesi yüzde 6 azalarak 105.6 olarak gerçekleşti.Konut talebi geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 17.1 daha düşük.Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış reel kirada yıllık değişim oranları uzun süredir azalıyor. 2023 Mayıs ayından hazirana istisnai artış hariç, ortalama reel kirada yıllık değişim oranı Şubat 2023'te yüzde 86,6 ile zirve yaptıktan sonra inişe geçti.Şubat 2024 itibarıyla yerini negatif artışlara bırakan yıllık reel kira fiyatları değişimi nisanda yüzde eksi 11.2 oldu. Kısacası; reel kiralar geçen yılın aynı ayına göre ortalamada yüzde 11.2 düşük.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/konut-fiyatlarinda-dusus-kiralama-icin-en-iyi-zaman-su-an-1083174813.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/18/1067462591_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_de78b198e3d9cf88de338b2207d7b4fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, bahçeşehir üniversitesi ekonomik ve toplumsal araştırmalar merkezi (betam)
konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, bahçeşehir üniversitesi ekonomik ve toplumsal araştırmalar merkezi (betam)

BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor

23:53 16.05.2024 (güncellendi: 23:54 16.05.2024)
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AA
Abone ol
"sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" nisan raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye genelindeki reel konut satış fiyatlarının 10 aydır düştüğü bildirildi.
"sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun nisan ayı sonuçları yayımlandı.
sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının nisan sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki reel satış fiyatlarındaki düşüş 10 aydır devam ediyor.
Rapora göre reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı ülke genelinde yüzde eksi 16.3'e, İstanbul'da yüzde eksi 18.3'e, İzmir'de ise yüzde eksi 15.4'e kadar geriledi. Ankara'da da düşüş görüldü fakat yüzde eksi 10.9 seviyesinde kaldı.
2020 Mayıs'tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksinin 2023 Temmuz'dan bu yana gösterdiği düşüş, 2024 Nisan'da da devam etti.
Reel konut fiyat endeksi nisanda marta kıyasla 2.7 puanlık azalışla 170 oldu.
Marttan nisana enflasyon oranı yaklaşık yüzde 3.2 olurken, Türkiye genelinde cari konut fiyat artışı aynı dönemde yüzde 1.6'da kaldı. Son aylarda cari konut fiyatları sistematik olarak enflasyonun altında kaldığından reel fiyatlar da azaldı.
Önceki sekiz ayda olduğu gibi konut reel satış fiyatı üç büyükşehirde nisan ayında da düştü. Marttan nisana reel konut fiyatı İstanbul'da 2.6 puan, Ankara'da 3.4 puan, İzmir'de ise 1.1 puan azaldı. Nisanda reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 166.7, Ankara'da 189,9, İzmir'de ise 176.8 oldu.

Reel fiyatlarda yıllık değişim negatifte devam ediyor

Ağustos 2022'de yüzde 65,8'e ulaşan yıllık reel fiyat artışı Eylül 2022'den itibaren hızla inişe geçti. Büyük depremin etkisiyle Şubat 2023'te geçici olarak yükselen yıllık reel fiyat marttan itibaren yeniden azalmaya başladı ve Nisan 2024'te yıllık fiyat değişimi oranı Mart 2024'e kıyasla 2,2 puan azalarak yüzde eksi 16,3 ile negatif değerlerde seyrini sürdürdü.
Cari fiyatlardaki artış oranı İstanbul'da yüzde 1.6, Ankara'da yüzde 1.4, İzmir'de ise yüzde 2.6 oldu.
Ortalama konutun metrekare fiyatı Nisan 2024 itibarıyla İstanbul'da 39 bin 080 lira, Ankara'da 21 bin 250 lira ve İzmir'de 32 bin 632 lira.
Cari fiyatların yıllık artışlarında tempo kaybı üç büyükşehir için de geçerli. İstanbul'da zirveye Temmuz 2022'de ulaşıldıktan sonra düşüş başlarken yıllık fiyat artışı Nisan 2024'te yüzde 38,8'e geriledi. Ankara ve İzmir'de ise zirveye Eylül 2022'de ulaşılırken Nisan 2024'te iki ilde yıllık artış oranları sırasıyla yüzde 51.3'e ve yüzde 43.6'ya geriledi.

Reel kirada yıllık değişim negatif alanda

2023 Şubat ayındaki depremden sonra çok sert düşüş gösteren konut talebi 2023 Temmuz'daki artıştan sonra kasıma kadar düştü. Konut talebi aralıkta artış trendine geçerken bu yıl marttan şubata kıyasla yüzde 1.6 azalarak 112.4 oldu. Nisan ayında da marttaki düşüş eğilimi devam etti ve konut talep göstergesi yüzde 6 azalarak 105.6 olarak gerçekleşti.
Konut talebi geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 17.1 daha düşük.
Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış reel kirada yıllık değişim oranları uzun süredir azalıyor. 2023 Mayıs ayından hazirana istisnai artış hariç, ortalama reel kirada yıllık değişim oranı Şubat 2023'te yüzde 86,6 ile zirve yaptıktan sonra inişe geçti.
Şubat 2024 itibarıyla yerini negatif artışlara bırakan yıllık reel kira fiyatları değişimi nisanda yüzde eksi 11.2 oldu. Kısacası; reel kiralar geçen yılın aynı ayına göre ortalamada yüzde 11.2 düşük.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
EKONOMİ
Büyükşehirlerde konutlarda fiyat artışı sınırlı kaldı: 'Kiralama için en iyi zaman şu an'
26 Nisan, 11:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала