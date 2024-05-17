https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/kazanforumda-rusya-ve-ortadogu-arasindaki-ticaretin-gelisimi-ele-alindi-1083929887.html
KazanForum’da Rusya ve Ortadoğu arasındaki ticaretin gelişimi ele alındı
KazanForum’da Rusya ve Ortadoğu arasındaki ticaretin gelişimi ele alındı
Sputnik Türkiye
Rusya İhracat Merkezi’nin, Tataristan’da düzenlenen KazanForum’da, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri ve günümüz koşullarında işbirliğini... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T14:26+0300
2024-05-17T14:26+0300
2024-05-17T14:24+0300
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kazan
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made in russia
rusya ihracat merkezi
gıda ürünleri
helal
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Rusya İhracat Merkezi’nden yapılan açıklamada, KazanForumu 2024 forumu kapsamında ‘Made In Russia. Rusya – Büyük Ortadoğu. İhracat İşbirliği’ adlı oturumun düzenlendiği bildirildi.Rusya yetkililerinin yanı sıra çok sayıda yabancı konuğun katıldığı oturumun moderatörü Rusya İhracat Merkezi’nin BAE Temsilcisi Nacibullah Cabbari açılış konuşmasında şunu dedi:Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşan Abbyasov da Rusya’nın İslam Alemi’nin dostu ve ayrılmaz parçası olduğunu belirterek foruma ev sahipliği yapan Kazan’ın, Müslüman ülkeler arasında ortaklıklar ve büyük ölçekli uluslararası projelerin uygulanması için önemli bir merkez olarak kabul edildiğini kaydetti.Rusya Kalite Kontrol Sistemi (Roskaçestvo) Helal Yetkinlik Merkezi Başkanı Marat Nizamov, Rusya yapımı ürünlerin ihracatı konusunda Rusya İhracat Merkezi ile işbirliği yaptıklarını kaydederek şunu anlattı:Nizamov, ‘Made In Russia’nın artık Ortadoğu’da yüksek seviyedeki bir marka haline geldiğini kaydetti.Toplantıda, ‘Made In Russia’ markası altında sadece gıda ürünlerinin değil makine, ileri teknoloji, petrol ürünleri, kereste gibi diğer ürünlerin de ihraç edildiği belirtilirken bu proje kapsamında Rusya ve Ortadoğu ülkelerin üniversiteleri arasında ileri teknoloji çözümleri ve mühendis yetiştirme konusunda işbirliğinin geliştirildiği bildirildi. Rus üniversitelerin Türkiye, Kazakistan, Endonezya, Mısır, Nijerya ve diğer ülkeler için nükleer teknoloji uzmanlarını, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri için petrol ve doğalgaz uzmanlarını yetiştirdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rus-elektrikli-arac-atomun-2025te-seri-uretime-girmesi-planlaniyor-1083927490.html
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kazanforum, rusya, tataristan, kazan, islam ülkeleri, made in russia, rusya ihracat merkezi, gıda ürünleri, helal
kazanforum, rusya, tataristan, kazan, islam ülkeleri, made in russia, rusya ihracat merkezi, gıda ürünleri, helal
KazanForum’da Rusya ve Ortadoğu arasındaki ticaretin gelişimi ele alındı
Rusya İhracat Merkezi’nin, Tataristan’da düzenlenen KazanForum’da, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri ve günümüz koşullarında işbirliğini geliştirme seçeneklerini tanıttığı belirtildi.
Rusya İhracat Merkezi’nden yapılan açıklamada, KazanForumu 2024 forumu kapsamında ‘Made In Russia. Rusya – Büyük Ortadoğu. İhracat İşbirliği’ adlı oturumun düzenlendiği bildirildi.
Rusya yetkililerinin yanı sıra çok sayıda yabancı konuğun katıldığı oturumun moderatörü Rusya İhracat Merkezi’nin BAE Temsilcisi Nacibullah Cabbari açılış konuşmasında şunu dedi:
Dışarıdan gelen baskılara, sürekli değişen jeopolitik duruma ve ticari ilişkilerin dinamik olarak değişen şekli ve çerçevesine rağmen Rusya'nın Doğu'ya, Arap dünyasına, İslam dünyasına doğru emin adımlarla ilerlediğini söyleyebiliriz. Üst düzey ziyaretler, ikili ve çok taraflı projeler, hükümetlerarası ve uluslararası kuruluşlara ve birliklere katılım, tüm bunlar Rusya ve Büyük Orta Doğu ülkelerinin aralarındaki işbirliğini geliştirmek ve sıcak, güvenilir ortaklıklar kurmak istediğini gösteriyor.
Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşan Abbyasov da Rusya’nın İslam Alemi’nin dostu ve ayrılmaz parçası olduğunu belirterek foruma ev sahipliği yapan Kazan’ın, Müslüman ülkeler arasında ortaklıklar ve büyük ölçekli uluslararası projelerin uygulanması için önemli bir merkez olarak kabul edildiğini kaydetti.
Rusya Kalite Kontrol Sistemi (Roskaçestvo) Helal Yetkinlik Merkezi Başkanı Marat Nizamov, Rusya yapımı ürünlerin ihracatı konusunda Rusya İhracat Merkezi ile işbirliği yaptıklarını kaydederek şunu anlattı:
Halihazırda Rusya ciddi bir şekilde Ortadoğu ülkeleriyle ihracat işbirliğine entegre oluyor. Ortadoğu’ya yıllık teslimat artıyor ve günümüzde 200 milyon dolara ulaşıyor. Üreticilerin söz konusu ülkelerde Helal sertifikasını alması ve 3 yıl süreyle akredite olması da bu durumu kolaylaştırıyor. Tüm bunlar, ticaret engellerini kaldırmamıza ve aslında bölgede çok büyük talep gören ürünlerimizi tedarik etme fırsatını sağlıyor.
Nizamov, ‘Made In Russia’nın artık Ortadoğu’da yüksek seviyedeki bir marka haline geldiğini kaydetti.
Toplantıda, ‘Made In Russia’ markası altında sadece gıda ürünlerinin değil makine, ileri teknoloji, petrol ürünleri, kereste gibi diğer ürünlerin de ihraç edildiği belirtilirken bu proje kapsamında Rusya ve Ortadoğu ülkelerin üniversiteleri arasında ileri teknoloji çözümleri ve mühendis yetiştirme konusunda işbirliğinin geliştirildiği bildirildi. Rus üniversitelerin Türkiye, Kazakistan, Endonezya, Mısır, Nijerya ve diğer ülkeler için nükleer teknoloji uzmanlarını, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri için petrol ve doğalgaz uzmanlarını yetiştirdiği belirtildi.