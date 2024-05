https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/kazanforumda-rusya-ve-ortadogu-arasindaki-ticaretin-gelisimi-ele-alindi-1083929887.html

KazanForum’da Rusya ve Ortadoğu arasındaki ticaretin gelişimi ele alındı

KazanForum’da Rusya ve Ortadoğu arasındaki ticaretin gelişimi ele alındı

Rusya İhracat Merkezi’nin, Tataristan’da düzenlenen KazanForum’da, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri ve günümüz koşullarında işbirliğini... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

Rusya İhracat Merkezi’nden yapılan açıklamada, KazanForumu 2024 forumu kapsamında ‘Made In Russia. Rusya – Büyük Ortadoğu. İhracat İşbirliği’ adlı oturumun düzenlendiği bildirildi.Rusya yetkililerinin yanı sıra çok sayıda yabancı konuğun katıldığı oturumun moderatörü Rusya İhracat Merkezi’nin BAE Temsilcisi Nacibullah Cabbari açılış konuşmasında şunu dedi:Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşan Abbyasov da Rusya’nın İslam Alemi’nin dostu ve ayrılmaz parçası olduğunu belirterek foruma ev sahipliği yapan Kazan’ın, Müslüman ülkeler arasında ortaklıklar ve büyük ölçekli uluslararası projelerin uygulanması için önemli bir merkez olarak kabul edildiğini kaydetti.Rusya Kalite Kontrol Sistemi (Roskaçestvo) Helal Yetkinlik Merkezi Başkanı Marat Nizamov, Rusya yapımı ürünlerin ihracatı konusunda Rusya İhracat Merkezi ile işbirliği yaptıklarını kaydederek şunu anlattı:Nizamov, ‘Made In Russia’nın artık Ortadoğu’da yüksek seviyedeki bir marka haline geldiğini kaydetti.Toplantıda, ‘Made In Russia’ markası altında sadece gıda ürünlerinin değil makine, ileri teknoloji, petrol ürünleri, kereste gibi diğer ürünlerin de ihraç edildiği belirtilirken bu proje kapsamında Rusya ve Ortadoğu ülkelerin üniversiteleri arasında ileri teknoloji çözümleri ve mühendis yetiştirme konusunda işbirliğinin geliştirildiği bildirildi. Rus üniversitelerin Türkiye, Kazakistan, Endonezya, Mısır, Nijerya ve diğer ülkeler için nükleer teknoloji uzmanlarını, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri için petrol ve doğalgaz uzmanlarını yetiştirdiği belirtildi.

2024

