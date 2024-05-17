Rus elektrikli araç Atom’un 2025’te seri üretime girmesi planlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Bireysel silahlanmada Türkiye nerede?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: Kriz çalışanların üzerine yıkılmasın
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bizden daha iyi ülkeler sıralamasında Gana ile yarışıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Çok ciddi bir kırılma olmazsa Yüksekdağ ve Demirtaş yakında çıkacak gibi görünmüyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Özlem & Deniz Vardaryıldızı çifti Radyo Sputnik'te
12:05
84 dk
HABER MASASI
Batı basını, Putin'in Çin ziyaretini nasıl değerlendirdi?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin: ABD'nin çabalarından endişe duyuyoruz
15:38
3 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları: Besinlere böcek koyalım
15:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Kripto düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: Zelenskiy kaybetmekten korkuyor
18:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rus-elektrikli-arac-atomun-2025te-seri-uretime-girmesi-planlaniyor-1083927490.html
Rus elektrikli araç Atom’un 2025’te seri üretime girmesi planlanıyor
Rus elektrikli araç Atom’un 2025’te seri üretime girmesi planlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova’daki ‘Moskvich’ fabrikasının ‘Atom’ marka elektrikli aracı 2025’in üçüncü çeyreğinde seri üretime sokmayı planladığı belirtildi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T13:29+0300
2024-05-17T13:29+0300
ekonomi
otomobil
araba
araç
elektrikli araç
rusya
moskvich
kazanforum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/11/1083926493_0:196:3071:1924_1920x0_80_0_0_22cedd65a56b6fdd0816b69f8e3a64e9.jpg
Atom elektrikli aracı geliştiren Kama şirketinin Genel Direktörü İgor Povarazdnyuk, katıldığı ‘Rusya – İslam Alemi: KazanForum 2024’ forumu kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, aracın 2025’in üçüncü çeyreğinde ‘Moskvich’ fabrikasında seri üretime gireceğini duyurdu.Povarazdnyuk, Atom’un ne zaman seri üretime gireceği sorusuna, “Daha önce de ilan ettiğimiz gibi 2025’in üçüncü çeyreğinde” dedi.Fabrikanın üretimi kademeli olarak artırarak gerekli hıza ulaşacağını söyleyen Genel Direktör, “Her şey, ön siparişlerin nasıl otomobil teslimine dönüştürüleceğine ve 2025 için alınacak taleplere bağlı. Bu nedenle henüz 2025 tahminlerine ilişkin kesin rakam açıklamıyoruz” diye ekledi.‘Atom’ elektrikli araç saatte 100 kilometre hıza 8 saniyede ulaşabilecek ve tek şarjla yaklaşık 500 kilometre mesafe gidebilecek. Konfor açısından B sınıfında yer alacak olan araç, ilk aşamada İtalyan tasarım bürosu ile ortaklaşa geliştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusyayi-yilin-ilk-ceyreginde-musluman-ulkelerden-13-milyon-turist-ziyaret-etti-1083907316.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/11/1083926493_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_c007fadbeaf312eb2404e1679ba5ff75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otomobil, araba, araç, elektrikli araç, rusya, moskvich, kazanforum
otomobil, araba, araç, elektrikli araç, rusya, moskvich, kazanforum

Rus elektrikli araç Atom’un 2025’te seri üretime girmesi planlanıyor

13:29 17.05.2024
© Sputnik / Алексей МайшевAtom elektrikli araç
Atom elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
Abone ol
Rusya’nın başkenti Moskova’daki ‘Moskvich’ fabrikasının ‘Atom’ marka elektrikli aracı 2025’in üçüncü çeyreğinde seri üretime sokmayı planladığı belirtildi.
Atom elektrikli aracı geliştiren Kama şirketinin Genel Direktörü İgor Povarazdnyuk, katıldığı ‘Rusya – İslam Alemi: KazanForum 2024’ forumu kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, aracın 2025’in üçüncü çeyreğinde ‘Moskvich’ fabrikasında seri üretime gireceğini duyurdu.
Povarazdnyuk, Atom’un ne zaman seri üretime gireceği sorusuna, “Daha önce de ilan ettiğimiz gibi 2025’in üçüncü çeyreğinde” dedi.
Fabrikanın üretimi kademeli olarak artırarak gerekli hıza ulaşacağını söyleyen Genel Direktör, “Her şey, ön siparişlerin nasıl otomobil teslimine dönüştürüleceğine ve 2025 için alınacak taleplere bağlı. Bu nedenle henüz 2025 tahminlerine ilişkin kesin rakam açıklamıyoruz” diye ekledi.
‘Atom’ elektrikli araç saatte 100 kilometre hıza 8 saniyede ulaşabilecek ve tek şarjla yaklaşık 500 kilometre mesafe gidebilecek. Konfor açısından B sınıfında yer alacak olan araç, ilk aşamada İtalyan tasarım bürosu ile ortaklaşa geliştirildi.
KazanForum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
DÜNYA
Rusya'yı yılın ilk çeyreğinde müslüman ülkelerden 1.3 milyon turist ziyaret etti
Dün, 21:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала