https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rus-elektrikli-arac-atomun-2025te-seri-uretime-girmesi-planlaniyor-1083927490.html

Rus elektrikli araç Atom’un 2025’te seri üretime girmesi planlanıyor

Rus elektrikli araç Atom’un 2025’te seri üretime girmesi planlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova’daki ‘Moskvich’ fabrikasının ‘Atom’ marka elektrikli aracı 2025’in üçüncü çeyreğinde seri üretime sokmayı planladığı belirtildi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T13:29+0300

2024-05-17T13:29+0300

2024-05-17T13:29+0300

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moskvich

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Atom elektrikli aracı geliştiren Kama şirketinin Genel Direktörü İgor Povarazdnyuk, katıldığı ‘Rusya – İslam Alemi: KazanForum 2024’ forumu kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, aracın 2025’in üçüncü çeyreğinde ‘Moskvich’ fabrikasında seri üretime gireceğini duyurdu.Povarazdnyuk, Atom’un ne zaman seri üretime gireceği sorusuna, “Daha önce de ilan ettiğimiz gibi 2025’in üçüncü çeyreğinde” dedi.Fabrikanın üretimi kademeli olarak artırarak gerekli hıza ulaşacağını söyleyen Genel Direktör, “Her şey, ön siparişlerin nasıl otomobil teslimine dönüştürüleceğine ve 2025 için alınacak taleplere bağlı. Bu nedenle henüz 2025 tahminlerine ilişkin kesin rakam açıklamıyoruz” diye ekledi.‘Atom’ elektrikli araç saatte 100 kilometre hıza 8 saniyede ulaşabilecek ve tek şarjla yaklaşık 500 kilometre mesafe gidebilecek. Konfor açısından B sınıfında yer alacak olan araç, ilk aşamada İtalyan tasarım bürosu ile ortaklaşa geliştirildi.

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