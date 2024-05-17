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James Webb Uzay Teleskobu sayesinde iki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
James Webb Uzay Teleskobu sayesinde iki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
Sputnik Türkiye
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, erken evren dönemine ait iki büyük kara deliğin birleştiğini ortaya çıkardı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T02:06+0300
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ABD ve Avrupa ortak yapımı olan teleskobun, bilinen en eski iki büyük karadeliğin birleşmesine ait bulgulara ulaştığı belirtildi.Biri Güneş'ten 50 milyon kat daha büyük, diğerinin de ona yakın büyüklükte olduğu saptanan iki kara deliğin, "Büyük Patlama"dan 740 milyon yıl sonra birleştiğinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanı Hannah Ubler, buluşla ilgili yayımlanan makalede, "Devasa kara delikler galaksilerin evrimini en başından beri şekillendiriyor" ifadesine yer verdi.Bilim adamları tarafından yapılan açıklamada, bunun şimdiye kadar bilinen en eski tarihli kara delik birleşmesi olduğu kaydedildi.James Webb Uzay Teleskobu yeni keşfi, gökbilimcilerin süper kütleli kara deliklerin nasıl bu kadar büyüdüğüyle ilgili sorusunun da cevabı olabileceği belirtildi.NASA'nın Hubble Uzay Teleskobunun yerine geçmesi için 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/james-webb-teleskobunun-cektigi-tarihi-fotograf-dunyanin-ikizi-bulundu-bulutlar-ve-goller-var-1083353170.html
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james webb , james webb uzay teleskobu, bilim, nasa, avrupa, abd, abd
james webb , james webb uzay teleskobu, bilim, nasa, avrupa, abd, abd

James Webb Uzay Teleskobu sayesinde iki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi

02:06 17.05.2024
© NASAEvrenin renkleri
Evrenin renkleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© NASA
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ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, erken evren dönemine ait iki büyük kara deliğin birleştiğini ortaya çıkardı.
ABD ve Avrupa ortak yapımı olan teleskobun, bilinen en eski iki büyük karadeliğin birleşmesine ait bulgulara ulaştığı belirtildi.
Biri Güneş'ten 50 milyon kat daha büyük, diğerinin de ona yakın büyüklükte olduğu saptanan iki kara deliğin, "Büyük Patlama"dan 740 milyon yıl sonra birleştiğinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanı Hannah Ubler, buluşla ilgili yayımlanan makalede, "Devasa kara delikler galaksilerin evrimini en başından beri şekillendiriyor" ifadesine yer verdi.
Bilim adamları tarafından yapılan açıklamada, bunun şimdiye kadar bilinen en eski tarihli kara delik birleşmesi olduğu kaydedildi.
James Webb Uzay Teleskobu yeni keşfi, gökbilimcilerin süper kütleli kara deliklerin nasıl bu kadar büyüdüğüyle ilgili sorusunun da cevabı olabileceği belirtildi.
NASA'nın Hubble Uzay Teleskobunun yerine geçmesi için 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırmaya devam ediyor.
Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
YAŞAM
James Webb Teleskobu'nun çektiği tarihi fotoğraf: 'Dünya'nın ikizi bulundu; bulutlar ve göller var'
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