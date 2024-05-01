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James Webb Teleskobu'nun çektiği tarihi fotoğraf: 'Dünya'nın ikizi bulundu; bulutlar ve göller var'
James Webb Teleskobu'nun çektiği tarihi fotoğraf: 'Dünya'nın ikizi bulundu; bulutlar ve göller var'
Sputnik Türkiye
Güneş sistemindeki uydu gezegenlerden birinin fotoğrafını çektiği açıklanan James Webb Uzay Teleskobu'nun 'yanlışlıkla' Dünya'yı mı çektiği yoksa gerçekten de... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T11:30+0300
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2022'nin son günlerinde NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen fotoğraf, sosyal medyada tekrar tartışma başlattı.Oldukça bulanık olan görüntüde pek çok insan fotoğrafın aslında uydu gezegen olmadığını, başından beri Dünya olduğunu düşünüyordu.Pek çok sosyal medya kullanıcısı, NASA'ya 'Başka bir Dünya'yı görebilmek için bulanıklığı kaldırması' adına adeta 'yalvarsa da' bu gerçekleşmedi. Tekrar gündeme gelen görüntülerde pek çok kişi de uzayda bambaşka bir Dünya olabileceği fikriyle şakalaşmaya başladı.Daha sonra yapılan açıklamada bu görüntülerdeki gök cisminin Satürn'ün en büyük ayı olan Titan olduğu anlaşıldı. Bu güneş sisteminde yalnızca Titan'ın ve Dünya'nın paylaştığı bazı olağanüstü ortak özellikler olduğunu belirten NASA, şunları söyledi:
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dünya, ay, uydu, uzay, ikiz, yaşam, uzaylı, uzaylılar, satürn, satürn, gezegen, bilim, bilimsel, nasa, james webb , james webb uzay teleskobu
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James Webb Teleskobu'nun çektiği tarihi fotoğraf: 'Dünya'nın ikizi bulundu; bulutlar ve göller var'

11:30 01.05.2024 (güncellendi: 11:47 01.05.2024)
© AASatürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi
Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AA
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Güneş sistemindeki uydu gezegenlerden birinin fotoğrafını çektiği açıklanan James Webb Uzay Teleskobu'nun 'yanlışlıkla' Dünya'yı mı çektiği yoksa gerçekten de bir uyduyu mu fotoğrafladığı sorusu kafaları karıştırdı. Çünkü görüntülenen gök cismi tıpa tıp Dünya'ya benziyordu. Peki, fotoğrafı çekilen 'Dünya'nın ikizi' hangisi, ne gibi özellikleri var?
2022'nin son günlerinde NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen fotoğraf, sosyal medyada tekrar tartışma başlattı.
Oldukça bulanık olan görüntüde pek çok insan fotoğrafın aslında uydu gezegen olmadığını, başından beri Dünya olduğunu düşünüyordu.
Pek çok sosyal medya kullanıcısı, NASA'ya 'Başka bir Dünya'yı görebilmek için bulanıklığı kaldırması' adına adeta 'yalvarsa da' bu gerçekleşmedi.
Tekrar gündeme gelen görüntülerde pek çok kişi de uzayda bambaşka bir Dünya olabileceği fikriyle şakalaşmaya başladı.
Daha sonra yapılan açıklamada bu görüntülerdeki gök cisminin Satürn'ün en büyük ayı olan Titan olduğu anlaşıldı. Bu güneş sisteminde yalnızca Titan'ın ve Dünya'nın paylaştığı bazı olağanüstü ortak özellikler olduğunu belirten NASA, şunları söyledi:

"Titan, güneş sisteminde benzersizdir. Dünya dışında nehirleri, gölleri ve denizleri olan tek gezegendir. Ama bu göller sudan ziyade 'hidrokarbonlardan', etan ve metan gibi moleküllerden oluşuyorlar. Webb tarafından görülen iki bulut, Titan'ın yaz sonlarında, Güneş'in yüzeyini ısıttığı dönemde kuzey yarımkürede bulutların oluştuğuna dair uzun süredir savunulan tahminleri doğruluyor. Keck Gözlemevi tarafından yapılan takip gözlemleri de bulutları ortaya çıkardı ve mevsimsel hava durumunu doğruladı."

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