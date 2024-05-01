https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/james-webb-teleskobunun-cektigi-tarihi-fotograf-dunyanin-ikizi-bulundu-bulutlar-ve-goller-var-1083353170.html

James Webb Teleskobu'nun çektiği tarihi fotoğraf: 'Dünya'nın ikizi bulundu; bulutlar ve göller var'

James Webb Teleskobu'nun çektiği tarihi fotoğraf: 'Dünya'nın ikizi bulundu; bulutlar ve göller var'

Sputnik Türkiye

Güneş sistemindeki uydu gezegenlerden birinin fotoğrafını çektiği açıklanan James Webb Uzay Teleskobu'nun 'yanlışlıkla' Dünya'yı mı çektiği yoksa gerçekten de... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T11:30+0300

2024-05-01T11:30+0300

2024-05-01T11:47+0300

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2022'nin son günlerinde NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen fotoğraf, sosyal medyada tekrar tartışma başlattı.Oldukça bulanık olan görüntüde pek çok insan fotoğrafın aslında uydu gezegen olmadığını, başından beri Dünya olduğunu düşünüyordu.Pek çok sosyal medya kullanıcısı, NASA'ya 'Başka bir Dünya'yı görebilmek için bulanıklığı kaldırması' adına adeta 'yalvarsa da' bu gerçekleşmedi. Tekrar gündeme gelen görüntülerde pek çok kişi de uzayda bambaşka bir Dünya olabileceği fikriyle şakalaşmaya başladı.Daha sonra yapılan açıklamada bu görüntülerdeki gök cisminin Satürn'ün en büyük ayı olan Titan olduğu anlaşıldı. Bu güneş sisteminde yalnızca Titan'ın ve Dünya'nın paylaştığı bazı olağanüstü ortak özellikler olduğunu belirten NASA, şunları söyledi:

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