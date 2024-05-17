https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/emekliler-ile-ilgili-yeni-calisma-kamu-tesislerinde-indirim-uygulanacak-1083941860.html

Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak

Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekliler ile ilgili yeni çalışmaları duyurdu. Buna göre emekliler, kamu tesislerinden yüzde 15 indirim ile... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T19:53+0300

2024-05-17T19:53+0300

2024-05-17T20:10+0300

türkiye

emekliler

vedat işıkhan

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

kamu

yurt

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında konuştu.NTV'nin haberine göre Bakan Işıkhan, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacağını açıkladı.Emeklilerin hayat kalitesini artıracaklarını belirten Işıkhan, "Bankalardan odalara, sendikalardan meslek odalarına, özel sektörden kamu kuruluşuna kadar birçok paydaşımız destek verdiler" dedi.Emekliler için netleşen yeni uygulamalar şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/bakan-isikhan-duyurdu-4-ilac-grubu-aile-hekimlerince-yazilabilecek-1083922488.html

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emekliler, vedat işıkhan, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), kamu, yurt