https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/bakan-isikhan-duyurdu-4-ilac-grubu-aile-hekimlerince-yazilabilecek-1083922488.html

Bakan Işıkhan duyurdu: 4 ilaç grubu aile hekimlerince yazılabilecek

Bakan Işıkhan duyurdu: 4 ilaç grubu aile hekimlerince yazılabilecek

Sputnik Türkiye

Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T11:42+0300

2024-05-17T11:42+0300

2024-05-17T12:32+0300

türkiye

vedat ışıkhan

aile hekimliği

aile hekimliği

ilaç

son dakika

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi. Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme hazırladıklarını açıkladı.

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