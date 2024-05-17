https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/bakan-isikhan-duyurdu-4-ilac-grubu-aile-hekimlerince-yazilabilecek-1083922488.html
Bakan Işıkhan duyurdu: 4 ilaç grubu aile hekimlerince yazılabilecek
Bakan Işıkhan duyurdu: 4 ilaç grubu aile hekimlerince yazılabilecek
Sputnik Türkiye
Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T11:42+0300
2024-05-17T11:42+0300
2024-05-17T12:32+0300
türkiye
vedat ışıkhan
aile hekimliği
aile hekimliği
ilaç
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi. Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme hazırladıklarını açıkladı.
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aile hekimi hangi ilaçları yazabilir,aile hekimi ilaç,hepatit aile hekimi,hepatit ilacı,ışıkhan son dakika
Bakan Işıkhan duyurdu: 4 ilaç grubu aile hekimlerince yazılabilecek
11:42 17.05.2024 (güncellendi: 12:32 17.05.2024)
Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi. Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme hazırladıklarını açıkladı.