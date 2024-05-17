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Diyanet'ten 'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
Diyanet'ten 'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" haberini yalanlayarak, "Üst düzey yöneticiler için farklı yemek menüsü hazırlanması... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T20:27+0300
2024-05-17T20:27+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
diyanet başkanlığı
öğle yemeği
personel
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Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Başkanlıktan, bugün bir gazetede yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, Başkanlık yemekhanesinde personele verilen öğle yemeği ücretlerinin Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından belirlendiği belirtildi.Mevcut durumda öğle yemeği maliyetinin 100 lira civarında olduğu, bu rakamın piyasa koşullarına göre değişiklik gösterdiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:'İşçilere, üst düzey yöneticilerden daha yüksek fiyata yemek verildiği iddiası, gerçek dışıdır'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/diyanetten-yemek-ihalesine-iliskin-iddialara-yalanlama-hukuki-yollara-basvurulacaktir-1083484853.html
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diyanet işleri başkanlığı, diyanet başkanlığı, öğle yemeği, personel
diyanet işleri başkanlığı, diyanet başkanlığı, öğle yemeği, personel

Diyanet'ten 'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama

20:27 17.05.2024
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" haberini yalanlayarak, "Üst düzey yöneticiler için farklı yemek menüsü hazırlanması söz konusu olmayıp Başkanlık Merkez Teşkilatındaki tüm personel için tek menü verilmektedir" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Başkanlıktan, bugün bir gazetede yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, Başkanlık yemekhanesinde personele verilen öğle yemeği ücretlerinin Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından belirlendiği belirtildi.
Mevcut durumda öğle yemeği maliyetinin 100 lira civarında olduğu, bu rakamın piyasa koşullarına göre değişiklik gösterdiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Başkanlığımız yemekhanesinde yemek yiyen memurlar için devlet katkısı + memur katkısı alınarak yemek hizmeti verilmektedir. 4/D kapsamında görev yapan daimi işçiler için ise yemek ücretleri günlük net 143.69 Türk lirası olarak işçi personele nakit olarak ödenmektedir. Bu itibarla daimi işçiler kendilerine günlük net olarak ödenen 143.69 Türk lirası yemek ücretinin 100 Türk lirasını yemek hizmeti aldıklarında ödemektedirler. Görüldüğü üzere, devletin yemek yardımı olarak vermiş olduğu ücretin altında bir rakam işçi personelden tahsil edilmektedir.

'İşçilere, üst düzey yöneticilerden daha yüksek fiyata yemek verildiği iddiası, gerçek dışıdır'

Bu itibarla işçilere, üst düzey yöneticilerden daha yüksek fiyata yemek verildiği iddiası, gerçek dışıdır. Nitekim diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulamalarla ilgili mevzuat araştırıldığında haberin ne kadar yanlış ve gerçeklerden uzak olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca haberde iddia edildiği gibi üst düzey yöneticiler için farklı yemek menüsü hazırlanması da söz konusu olmayıp Başkanlık Merkez Teşkilatındaki tüm personel için tek menü verilmektedir."
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
TÜRKİYE
Diyanet'ten yemek ihalesine ilişkin iddialara yalanlama: 'Hukuki yollara başvurulacaktır'
4 Mayıs, 20:11
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