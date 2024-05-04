https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/diyanetten-yemek-ihalesine-iliskin-iddialara-yalanlama-hukuki-yollara-basvurulacaktir-1083484853.html

Diyanet'ten yemek ihalesine ilişkin iddialara yalanlama: 'Hukuki yollara başvurulacaktır'

Diyanet'ten yemek ihalesine ilişkin iddialara yalanlama: 'Hukuki yollara başvurulacaktır'

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yer alan, aday din görevlileri için yapılan yemek ihalesiyle ilgili iddianın gerçeği yansıtmadığını, haberle alakalı... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T20:11+0300

2024-05-04T20:11+0300

2024-05-04T20:12+0300

türkiye

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

yalanlama

iddia

ihale

hukuki süreç

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Başkanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede "Bir kuş sütü eksik" başlığıyla yayımlanan haberde Diyanet Akademisi Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi'nde 26 Mart'ta aday din görevlileri için gerçekleştirilen yemek ihalesinin çarpıtıldığı ve kamuoyunun yanıltıldığı belirtildi.İhalenin, Devlet İhale Kanunu ve Aday Din Görevlileri İstihkak Yönetmeliği'ne uygun şekilde açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, haberin içeriğiyle ilgisinin bulunmamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 2023 Hac döneminde, 24 Haziran 2023'te Mekke'de hacıların yemeklerinin hazırlandığı mutfağın denetimi sırasında çekilen fotoğrafının da kullanıldığı bildirildi.Haberde Erbaş'ın fotoğrafı kullanılarak kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığının görüldüğü belirtilen açıklamada, "Gazetenin çarpıtma haberiyle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/diyanet-isleri-baskanindan-luks-arac-aciklamasi-eski-araba-artik-kullanilamaz-hale-geldi-1083390616.html

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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, yalanlama, iddia, ihale, hukuki süreç