https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/adalet-bakani-yardimcisindan-ankara-emniyet-mudurune-telefon-masanizda-fotografim-varmis-dogru-mu-1083916555.html

Adalet bakanı yardımcısından Ankara emniyet müdürüne telefon: Masanızda fotoğrafım varmış, doğru mu?

Adalet bakanı yardımcısından Ankara emniyet müdürüne telefon: Masanızda fotoğrafım varmış, doğru mu?

Sputnik Türkiye

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Akın Gürlek'in bir iftarda çekilmiş fotoğrafının Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in masasında olduğu iddiası üzerine... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T09:18+0300

2024-05-17T09:18+0300

2024-05-17T09:18+0300

adalet

adalet bakanlığı

adalet bakanı

ankara

ankara emniyet müdürlüğü

türkiye

ayhan bora kaplan

dava

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi’nde görevli başsavcı vekilleri ve sulh ceza hakimlerinin düzenlediği iftar davetinde çekilmiş bir fotoğrafının Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in masasında olduğu iddiası üzerine Dinç’i aradığını gazeteci İsmail Saymaz'a doğruladı.Saymaz, Gürlek'in telefonda Dinç’e “Beni izleyip fotoğrafımı çekmişsiniz. Fotoğrafım masanızın üzerindeymiş, doğru mu?” diye sordu.Gürlek, fotoğrafın çekildiği iddia edilen akşam için şu bilgileri verdi:Fotoğrafı görmediğini söyleyen Gürlek, böyle bir fotoğraf varsa da kimin çektiği yönünde “Büyük ihtimalle Emniyet içindeki gruplardır” tahmininde bulundu.Şikayetçi olmayı düşündüğünü söyleyen Gürlek, dinlendiği iddia edilen diğer bazı isimlerin kendisine ulaştığını belirterek şunları kaydetti:Gürlek, Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık skandalından sonra şüphelerinin daha da arttığını anlatarak, şöyle devam etti:Saymaz, “Gürlek ve Dinç’in karşı karşıya gelişi, Ayhan Bora Kaplan Davası ile açığa çıkan Emniyet’teki iç savaşın yargıya sıçradığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ayhan-bora-kaplan-kimdir-neden-tutuklandi-ayhan-bora-kaplan-olayi-nedir-serdar-sertcelik-kim-m7-1083882148.html

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