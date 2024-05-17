https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/adalet-bakani-yardimcisindan-ankara-emniyet-mudurune-telefon-masanizda-fotografim-varmis-dogru-mu-1083916555.html
Adalet bakanı yardımcısından Ankara emniyet müdürüne telefon: Masanızda fotoğrafım varmış, doğru mu?
Adalet bakanı yardımcısından Ankara emniyet müdürüne telefon: Masanızda fotoğrafım varmış, doğru mu?
Sputnik Türkiye
Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Akın Gürlek'in bir iftarda çekilmiş fotoğrafının Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in masasında olduğu iddiası üzerine... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T09:18+0300
2024-05-17T09:18+0300
2024-05-17T09:18+0300
adalet
adalet bakanlığı
adalet bakanı
ankara
ankara emniyet müdürlüğü
türkiye
ayhan bora kaplan
dava
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Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi’nde görevli başsavcı vekilleri ve sulh ceza hakimlerinin düzenlediği iftar davetinde çekilmiş bir fotoğrafının Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in masasında olduğu iddiası üzerine Dinç’i aradığını gazeteci İsmail Saymaz'a doğruladı.Saymaz, Gürlek'in telefonda Dinç’e “Beni izleyip fotoğrafımı çekmişsiniz. Fotoğrafım masanızın üzerindeymiş, doğru mu?” diye sordu.Gürlek, fotoğrafın çekildiği iddia edilen akşam için şu bilgileri verdi:Fotoğrafı görmediğini söyleyen Gürlek, böyle bir fotoğraf varsa da kimin çektiği yönünde “Büyük ihtimalle Emniyet içindeki gruplardır” tahmininde bulundu.Şikayetçi olmayı düşündüğünü söyleyen Gürlek, dinlendiği iddia edilen diğer bazı isimlerin kendisine ulaştığını belirterek şunları kaydetti:Gürlek, Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık skandalından sonra şüphelerinin daha da arttığını anlatarak, şöyle devam etti:Saymaz, “Gürlek ve Dinç’in karşı karşıya gelişi, Ayhan Bora Kaplan Davası ile açığa çıkan Emniyet’teki iç savaşın yargıya sıçradığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ayhan-bora-kaplan-kimdir-neden-tutuklandi-ayhan-bora-kaplan-olayi-nedir-serdar-sertcelik-kim-m7-1083882148.html
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Adalet bakanı yardımcısından Ankara emniyet müdürüne telefon: Masanızda fotoğrafım varmış, doğru mu?
Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Akın Gürlek'in bir iftarda çekilmiş fotoğrafının Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in masasında olduğu iddiası üzerine Dinç’i aradığını yazdı.
Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi’nde görevli başsavcı vekilleri ve sulh ceza hakimlerinin düzenlediği iftar davetinde çekilmiş bir fotoğrafının Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in masasında olduğu iddiası üzerine Dinç’i aradığını gazeteci İsmail Saymaz'a doğruladı.
Saymaz, Gürlek'in telefonda Dinç’e “Beni izleyip fotoğrafımı çekmişsiniz. Fotoğrafım masanızın üzerindeymiş, doğru mu?” diye sordu.
Gürlek, fotoğrafın çekildiği iddia edilen akşam için şu bilgileri verdi:
“Başsavcı vekilleri, hakim ve savcılarla iftar yapmıştık. Orada avukat arkadaşlar da vardı. Erken çıktım. Beni uğurlamaya geldiler. Avukatın yanında arkadaşı var. Onlar iki basamak aşağıda, ben iki basamak yukarıdaydık. Uygunsuz bir yer değil. Atalay’ın dosyasıyla ilgili bir görüşmemiz yok. Kendisini özel olarak çağırmamışım. Diyalogum yok. Bu arkadaşla ilgili sıkıntı var mı? Yok. Uygunsuz fotoğrafım var mı? Yok.”
Fotoğrafı görmediğini söyleyen Gürlek, böyle bir fotoğraf varsa da kimin çektiği yönünde “Büyük ihtimalle Emniyet içindeki gruplardır” tahmininde bulundu.
Şikayetçi olmayı düşündüğünü söyleyen Gürlek, dinlendiği iddia edilen diğer bazı isimlerin kendisine ulaştığını belirterek şunları kaydetti:
“Mağdur arkadaşlar da bana geldiler. Değerlendirme yapıyoruz. ‘Ortak hareket edelim’ dediler. Bir idari teftiş başlatıldı, onu bekleyebilirim. Kimsenin günahını almam. Gerçekten fotoğraf var mı, yok mu, bilmiyorum. Ama bana söylenen bu. Bu fotoğrafı niye çektiler; nasıl bir senaryo yazacaklar, bilgim yok.”
Gürlek, Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık skandalından sonra şüphelerinin daha da arttığını anlatarak, şöyle devam etti:
“Ben hakim savcı kökenliyim. Bu işleri bilirim. Selam-Tevhid soruşturmasına benzer bir süreç bu. Mahkeme kararı olmaksızın beni niye izliyorsun? Takip etmekteki amacın ne? Ben bakan yardımcısıyım. Herkesle görüşebilirim.”
Saymaz, “Gürlek ve Dinç’in karşı karşıya gelişi, Ayhan Bora Kaplan Davası ile açığa çıkan Emniyet’teki iç savaşın yargıya sıçradığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.