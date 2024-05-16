https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ayhan-bora-kaplan-kimdir-neden-tutuklandi-ayhan-bora-kaplan-olayi-nedir-serdar-sertcelik-kim-m7-1083882148.html

Türkiye'nin gündemine oturan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında şimdiye kadar neler biliniyor?

Türkiye'nin gündemine oturan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında şimdiye kadar neler biliniyor?

Sputnik Türkiye

Ankara'da 'Kaplanlar' adıyla bilinen yer altı suç örgütü lideri olarak iddia edilen Kaplan, Ankara Emniyeti'ne sıçrayan ve 3 polis şefinin gözaltına... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T11:46+0300

2024-05-16T11:46+0300

2024-05-16T11:47+0300

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Son dönemde siyasi gündemin en önemli konularından biri haline gelen Ayhan Bora Kaplan olayı, Türkiye'nin adalet ve güvenlik sisteminin derinliklerine inen bir soruşturmanın ürünü. Ankara'da "Kaplanlar" adıyla bilinen yer altı suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Kaplan'ın adı, Ankara Emniyeti'ne sıçrayan ve 3 polis şefinin gözaltına alınmasıyla devam eden soruşturma ile gündeme geldi.Ayhan Bora Kaplan kimdir?Ayhan Bora Kaplan, 1971 yılında Erzurum'da doğdu ve çocukluğuda orada geçti. Son dönemlerde suç örgütü lideri olduğu iddialarıyla medyanın ve kamuoyunun dikkatini çeken Kaplan, Ankara yer altı dünyasında etkili bir figür olduğu ileri sürülüyor.Olay nasıl başladı? Ayhan Bora Kaplan olayında son durum ne?İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı. Suç örgütü üyelerinin Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'ye 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin iki otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.8 Eylül 2023’te Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ı yurtdışına kaçmak isterken yakaladı.Bu operasyonun devamında gizli tanık Serdar Sertçelik'in (M7 takma ismi ile biliniyor) gündeme getirdiği hükümete komplo iddiası, Türkiye'nin gündemine oturdu.Sertçelik'in ifadeleri doğrultusunda, geçen hafta görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile 2 komiser ve 3 sivil gözaltına alındı.Ayhan Bora Kaplan'ın emniyet bağlantısıBazı polislerin suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddiası üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce başlatılan idari soruşturma neticesinde 11 Ekim 2023 tarihinde 9 polis açığa alındı. Açığa alınanlar arasında Ankara Emniyet eski Asayiş Şube Müdürü ile yine Ankara Emniyet eski Silah Ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü ve 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.Soruşturmadaki Serdar Sertçelik kim? Gizli tanığın iddiaları ne?Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik, dava M7 kod adı ile gizli tanık yapılarak 19 sayfa ifade verdi. Sertçelik’in ev hapsindeyken yurt dışına kaçması ve dosyaya gizli tanık yapılma süreci tartışma yarattı.Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube kanalında gizli tanık olduğunu açıkladı ve polisler tarafından ifadesinin yönlendirildiğini iddia etti. Sertçelik, polislerin bazı eski bakanlar ve mevcut bazı bakanlar ile bazı siyasiler hakkında ifade vermeye zorlandığını öne sürdü. Öte yandan AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu öne sürdü. Serdar Sertçelik ne dedi neler iddia etti?Yeni bilgiler çerçevesinde, daha önce açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ile yardımcısı Şevket Demircan'ın evlerine polis ekipleri gelerek savcılık talimatı üzerine arama başlattı. Şüpheli emniyet görevlileri hakkında, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada şüphelilerin evlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı. Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.MHP lideri Bahçeli'nin 'darbe' açıklaması: Ali Yerlikaya neler dedi?Süreç devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli, 14 Mayıs’taki grup konuşmasında "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun" dedi.Gizli tanık Serdar Sertçelik'in gündeme getirdiği hükümete komplo iddiası sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Beştepe'de kabul etti. Toplantıda, polislerin neden açığa alındığı, kimlerle ilişki içinde olduklarının ele alındığı belirtildi. Dosyaya bazı siyasetçi ve bürokratların isimlerinin sokulmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin de kapsamlı değerlendirme yapıldı.15 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da soruşturmayla ilgili bir açıklama bulundu. Yerlikaya, Bahçeli'nin aksine "darbe girişimi" ifadesi yerine "oyun kurma" ifadesini kullandı.Yerlikaya şunları söyledi:Ayhan Bora Kaplan olayında kaç kişi gözaltına alındı?Evlerinde arama yapılan ve dijital materyallerine el konulan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis müdürü ve 1 komiser gözaltına alındı. Bugün de Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 8'e çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-3-sivil-ve-1-komiser-daha-gozaltina-alindi-1083874816.html

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