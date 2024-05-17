https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/77-ilde-ortak-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-2-bin-089-supheli-yakalandi-1083915512.html
77 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: 2 bin 089 şüpheli yakalandı
77 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: 2 bin 089 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Son 5 günde 77 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik Mercek-19 operasyonları düzenlendi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T08:36+0300
2024-05-17T08:36+0300
2024-05-17T09:00+0300
türkiye
operasyon
ali yerlikaya
şüpheli
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 gün içerisinde 77 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 089 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasini-yayimladi-saganak-ve-kar-geri-geliyor-1083914635.html
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operasyon, ali yerlikaya, şüpheli
operasyon, ali yerlikaya, şüpheli
77 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: 2 bin 089 şüpheli yakalandı
08:36 17.05.2024 (güncellendi: 09:00 17.05.2024)
Son 5 günde 77 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik Mercek-19 operasyonları düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 gün içerisinde 77 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 089 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: