https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasini-yayimladi-saganak-ve-kar-geri-geliyor-1083914635.html

Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı: Sağanak ve kar geri geliyor

Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı: Sağanak ve kar geri geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu. Mevsim normalleri bir türlü yaşanmazken Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Ankara, İstanbul... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T07:44+0300

2024-05-17T07:44+0300

2024-05-17T07:47+0300

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Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Ülkenin birçok bölümünde sağanak yağış hakim olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği de belirtildi. Marmara Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği ve vatandaşların dikkatli olmaları hususunda uyarıldı.Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Eskişehir ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.UyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KAR ERİMESİ UYARISI : Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile Perşembe günü beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz bölge genelinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Şırnak hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 akşam saatlerinde doğusu 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile öğle ve akşam saatlerinde Güney Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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