Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı: Sağanak ve kar geri geliyor
07:44 17.05.2024 (güncellendi: 07:47 17.05.2024)
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
© İHA / AHMET AKBUĞA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu. Mevsim normalleri bir türlü yaşanmazken Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok kent için uyarı yapıldı. Yaz bir türlü gelmiyor. Hafta sonu sağanaklar var. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Ülkenin birçok bölümünde sağanak yağış hakim olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği de belirtildi. Marmara Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği ve vatandaşların dikkatli olmaları hususunda uyarıldı.
Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Eskişehir ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR ERİMESİ UYARISI : Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile Perşembe günü beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 16°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz bölge genelinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz bölge genelinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 akşam saatlerinde doğusu 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 akşam saatlerinde doğusu 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile öğle ve akşam saatlerinde Güney Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile öğle ve akşam saatlerinde Güney Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.