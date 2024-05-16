https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/karadenizde-sicak-saatler-ukraynanin-denizdeki-hamlesine-karsi-rus-savas-ucaklari-havalandi-1083897821.html

Karadeniz'de sıcak saatler: Ukrayna'nın denizdeki hamlesine karşı Rus savaş uçakları havalandı

Karadeniz'de sıcak saatler: Ukrayna'nın denizdeki hamlesine karşı Rus savaş uçakları havalandı

Sputnik Türkiye

Rus savaş uçakları, Kiev rejiminin saat 14:00 ve 15:30 sularında insansız hücumbotlarla gerçekleştirdiği saldırı girişimlerini önledi. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T17:01+0300

2024-05-16T17:01+0300

2024-05-16T17:01+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

karadeniz

rusya donanması

insansız araç

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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen ve giderek daha fazla toprak kaybeden Ukrayna ordusu, Rusya'daki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 14:00 civarında Karadeniz havzasının batısında Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna ordusuna ait 11 insansız hücumbot tespit edildi.Saatler 15:30 yaklaştığında ise Kiev rejimi, bu kez 1 insansız hücumbotla Kırım'a saldırı girişiminde bulundu.Bakanlık, Rusya Donanması'na ait savaş uçaklarının müdahalesiyle imha edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova ve çeşitli bölgelerdeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/karadenizde-gerilime-yol-acmisti-abd-ukraynaya-mq-9-reaper-ihalarini-gondermekten-cekiniyor-1083475377.html

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