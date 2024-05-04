https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/karadenizde-gerilime-yol-acmisti-abd-ukraynaya-mq-9-reaper-ihalarini-gondermekten-cekiniyor-1083475377.html

Karadeniz'de gerilime yol açmıştı: 'ABD, Ukrayna'ya MQ-9 Reaper İHA'larını göndermekten çekiniyor'

Karadeniz'de gerilime yol açmıştı: 'ABD, Ukrayna'ya MQ-9 Reaper İHA'larını göndermekten çekiniyor'

Sputnik Türkiye

ABD'nin Rusya ordusu tarafından imha edilebileceği endişesiyle MQ-9 Reaper tipi İHA'ları Ukrayna'ya göndermekten çekindiği ifade edildi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T13:00+0300

2024-05-04T13:00+0300

2024-05-04T13:00+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

ukrayna

mq-9 reaper iha

karadeniz

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Ukrayna'nın ABD'den geçen sene Karadeniz'de gerilimin tırmanmasında rol alan MQ-9 Reaper tipi İHA'ları ısrarla talep ettiği ancak Washington'un bu sevkiyata yanaşmadığı ortaya çıktı.Politico gazetesinin Washington'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulabileceği endişesiyle Kiev'e MQ-9 Reaper göndermeye sıcak bakmıyor.MQ-9 Reaper'ların Ukrayna'nın ABD'den talep ettiği silahlar listesinde birinci sırada yer aldığının altını çizen kaynaklar, "Bunun nedeni, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yaz için bazı askeri operasyonlar planlaması ve cephe hattının derinliklerindeki Rus hedeflerini tespit etmenin yeni yollarını aramasıdır. Kiev, MQ-9 Reaper'ları yalnızca keşif amacıyla kullanmakla ilgileniyor" dedi. Bununla beraber Politico, Ukraynalı yetkililerin ABD'ye MQ-9 Reaper'lar için defalarca başvurduğunu, ancak Washington'un Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin onları vurabileceğinden korktuğunu vurguladı.14 Mart 2023'te Karadeniz semalarında yaşanan vaka sonucunda ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi bir İHA sulara gömülmüş ve bunun ardından Washingtoni bölgedeki İHA uçuşlarını tamamen durdurmuştu.ABD, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başladığı günden o tarihe kadar Karadeniz semalarında ayda ortalama 8-10 uçuş gerçekleştiriyordu.Karadeniz'de gerilime yol açan vaka hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’a doğru hareket eden ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Rus yetkililer, Rus savaş jetlerinin silah kullanmadıklarını belirterek MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları yönündeki suçlamaları reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230314/rusya-savunma-bakanligi-abd-ihasi-rus-jetle-carpismadi-kendi-sert-manevrasi-yuzunden-dustu-1068254718.html

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