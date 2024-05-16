https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/futbolda-sil-bastan-karar-var-yok-mu-oluyor-1083877427.html

Futbolda sil baştan karar: 'VAR' yok mu oluyor?

Futbolda sil baştan karar: 'VAR' yok mu oluyor?

Sputnik Türkiye

Premier Lig ekiplerinin, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelecek sezon devam edip etmeyeceği konusunda oylama yapacağı açıklandı. Birçok kulüp, VAR'ı... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T09:51+0300

2024-05-16T09:51+0300

2024-05-16T09:51+0300

var

spor

premier lig

isveç

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

tff merkez hakem kurulu

ingiltere

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VAR, futbol maçlarındaki tartışmalı pozisyonların tekrar izlenerek doğru kararlar verilmesini amaçlasa da, uygulamanın başladığı günden bu yana hem taraftarlar hem de kulüpler arasında tartışmalara neden oldu. Premier Lig yönetimi, kulüplerin bu konudaki şikayetlerini dikkate alarak, VAR sisteminin geleceği için bir oylama yapılmasına karar verdi.Kulüpler, VAR'ın oyun akışını kesintiye uğrattığını ve hakem kararlarına olan güveni azalttığını savunuyor. Özellikle saha içindeki anlık kararların sık sık değişmesi, futbolun doğallığını bozduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Bu eleştiriler doğrultusunda yapılacak oylama, VAR'ın Premier Lig'deki geleceğini belirleyecek.İsveç de kaldırmıştıVAR uygulamasını geçtiğimiz aylarda İsveç kaldırmış ve bu durumu UEFA'ya bildirmişti. Futbolun doğasına aykırı olduğunu belirten İsveç federasyonu, kulüplerden izin alarak VAR uygulamasını kaldırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/manchester-unitedli-diallo-premier-ligteki-ilk-golunden-sonra-arda-gulerin-gol-sevincini-yapti-1083873568.html

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Sputnik Türkiye

var, premier lig, isveç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, tff merkez hakem kurulu, ingiltere