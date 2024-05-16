https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/futbolda-sil-bastan-karar-var-yok-mu-oluyor-1083877427.html
Futbolda sil baştan karar: 'VAR' yok mu oluyor?
Futbolda sil baştan karar: 'VAR' yok mu oluyor?
Sputnik Türkiye
Premier Lig ekiplerinin, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelecek sezon devam edip etmeyeceği konusunda oylama yapacağı açıklandı. Birçok kulüp, VAR'ı... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T09:51+0300
2024-05-16T09:51+0300
2024-05-16T09:51+0300
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VAR, futbol maçlarındaki tartışmalı pozisyonların tekrar izlenerek doğru kararlar verilmesini amaçlasa da, uygulamanın başladığı günden bu yana hem taraftarlar hem de kulüpler arasında tartışmalara neden oldu. Premier Lig yönetimi, kulüplerin bu konudaki şikayetlerini dikkate alarak, VAR sisteminin geleceği için bir oylama yapılmasına karar verdi.Kulüpler, VAR'ın oyun akışını kesintiye uğrattığını ve hakem kararlarına olan güveni azalttığını savunuyor. Özellikle saha içindeki anlık kararların sık sık değişmesi, futbolun doğallığını bozduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Bu eleştiriler doğrultusunda yapılacak oylama, VAR'ın Premier Lig'deki geleceğini belirleyecek.İsveç de kaldırmıştıVAR uygulamasını geçtiğimiz aylarda İsveç kaldırmış ve bu durumu UEFA'ya bildirmişti. Futbolun doğasına aykırı olduğunu belirten İsveç federasyonu, kulüplerden izin alarak VAR uygulamasını kaldırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/manchester-unitedli-diallo-premier-ligteki-ilk-golunden-sonra-arda-gulerin-gol-sevincini-yapti-1083873568.html
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var, premier lig, isveç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, tff merkez hakem kurulu, ingiltere
var, premier lig, isveç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, tff merkez hakem kurulu, ingiltere
Futbolda sil baştan karar: 'VAR' yok mu oluyor?
Premier Lig ekiplerinin, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelecek sezon devam edip etmeyeceği konusunda oylama yapacağı açıklandı. Birçok kulüp, VAR'ı futbolun doğasına aykırı bulduklarını belirterek bu sistemin kaldırılması yönünde görüş bildirdi.
VAR, futbol maçlarındaki tartışmalı pozisyonların tekrar izlenerek doğru kararlar verilmesini amaçlasa da, uygulamanın başladığı günden bu yana hem taraftarlar hem de kulüpler arasında tartışmalara neden oldu. Premier Lig yönetimi, kulüplerin bu konudaki şikayetlerini dikkate alarak, VAR sisteminin geleceği için bir oylama yapılmasına karar verdi.
Kulüpler, VAR'ın oyun akışını kesintiye uğrattığını ve hakem kararlarına olan güveni azalttığını savunuyor. Özellikle saha içindeki anlık kararların sık sık değişmesi, futbolun doğallığını bozduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Bu eleştiriler doğrultusunda yapılacak oylama, VAR'ın Premier Lig'deki geleceğini belirleyecek.
VAR uygulamasını geçtiğimiz aylarda İsveç kaldırmış ve bu durumu UEFA'ya bildirmişti. Futbolun doğasına aykırı olduğunu belirten İsveç federasyonu, kulüplerden izin alarak VAR uygulamasını kaldırmıştı.