https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/manchester-unitedli-diallo-premier-ligteki-ilk-golunden-sonra-arda-gulerin-gol-sevincini-yapti-1083873568.html
Manchester United'lı Diallo, Premier Lig'teki ilk golünden sonra Arda Güler'in gol sevincini yaptı
Manchester United'lı Diallo, Premier Lig'teki ilk golünden sonra Arda Güler'in gol sevincini yaptı
Sputnik Türkiye
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Newcastle United'ı 3-2 mağlup ederken Amad Diallo'nun gol sevinci karşılaşmaya damgasını vurdu. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T06:42+0300
2024-05-16T06:42+0300
2024-05-16T06:43+0300
spor
manchester united
arda güler
maç
gol
amad diallo
real madrid
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İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme mücadelesinde Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden Manchester United 3 puanın sahibi oldu.Ev sahibi Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Mainoo, 57. dakikada Diallo ve 84. dakikada Hojlund kaydetti. Newcastle United'ın gollerini ise 49. dakikada Gordon ve 90+2. dakikada Hall attı.Mücadelenin 57. dakikasında fileleri havalandıran ve ilk Premier Lig golünü kaydeden Manchester United'ın genç yeteneği Amad Diallo, gol sevinciyle dikkatleri çekti.Fildişi Sahilli futbolcu, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in gol sevinciyle golünü kutladı.Avrupa devlerinde forma giyen iki genç yeteneğin aynı gol sevinçlerini yapması kısa sürede sosyal medya ve futbol dünyasında gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ancelottiden-arda-gulere-ovgu-olmayacak-anlarda-bile-goller-atiyor-1083816882.html
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Manchester United'lı Diallo, Premier Lig'teki ilk golünden sonra Arda Güler'in gol sevincini yaptı
06:42 16.05.2024 (güncellendi: 06:43 16.05.2024)
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Newcastle United'ı 3-2 mağlup ederken Amad Diallo'nun gol sevinci karşılaşmaya damgasını vurdu.
İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme mücadelesinde Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden Manchester United 3 puanın sahibi oldu.
Ev sahibi Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Mainoo, 57. dakikada Diallo ve 84. dakikada Hojlund kaydetti. Newcastle United'ın gollerini ise 49. dakikada Gordon ve 90+2. dakikada Hall attı.
Mücadelenin 57. dakikasında fileleri havalandıran ve ilk Premier Lig golünü kaydeden Manchester United'ın genç yeteneği Amad Diallo, gol sevinciyle dikkatleri çekti.
Fildişi Sahilli futbolcu, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in gol sevinciyle golünü kutladı.
Avrupa devlerinde forma giyen iki genç yeteneğin aynı gol sevinçlerini yapması kısa sürede sosyal medya ve futbol dünyasında gündem oldu.