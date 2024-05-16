https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/manchester-unitedli-diallo-premier-ligteki-ilk-golunden-sonra-arda-gulerin-gol-sevincini-yapti-1083873568.html

Manchester United'lı Diallo, Premier Lig'teki ilk golünden sonra Arda Güler'in gol sevincini yaptı

Manchester United'lı Diallo, Premier Lig'teki ilk golünden sonra Arda Güler'in gol sevincini yaptı

Sputnik Türkiye

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Newcastle United'ı 3-2 mağlup ederken Amad Diallo'nun gol sevinci karşılaşmaya damgasını vurdu. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T06:42+0300

2024-05-16T06:42+0300

2024-05-16T06:43+0300

spor

manchester united

arda güler

maç

gol

amad diallo

real madrid

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İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme mücadelesinde Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden Manchester United 3 puanın sahibi oldu.Ev sahibi Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Mainoo, 57. dakikada Diallo ve 84. dakikada Hojlund kaydetti. Newcastle United'ın gollerini ise 49. dakikada Gordon ve 90+2. dakikada Hall attı.Mücadelenin 57. dakikasında fileleri havalandıran ve ilk Premier Lig golünü kaydeden Manchester United'ın genç yeteneği Amad Diallo, gol sevinciyle dikkatleri çekti.Fildişi Sahilli futbolcu, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in gol sevinciyle golünü kutladı.Avrupa devlerinde forma giyen iki genç yeteneğin aynı gol sevinçlerini yapması kısa sürede sosyal medya ve futbol dünyasında gündem oldu.

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