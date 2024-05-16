https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-3-sivil-ve-1-komiser-daha-gozaltina-alindi-1083874816.html

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan bir son dakikaya göre, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T07:25+0300

2024-05-16T07:25+0300

2024-05-16T07:34+0300

türkiye

ayhan bora kaplan

sivil

gözaltı

polis

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Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.3'ü sivil 1'i polis olmak üzere 4 kişi daha bu sabah gözaltına alındıAnkara'da soruşturma kapsamında bu sabah 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında görevden alınan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir komiser hakkında soruşturma başlattı.Soruşturmada polis müdürleri ile komisere, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlamaları yöneltildi.Başsavcılık, 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı.Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi

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ayhan bora kaplan soruşturması