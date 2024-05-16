https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-3-sivil-ve-1-komiser-daha-gozaltina-alindi-1083874816.html
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan bir son dakikaya göre, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T07:25+0300
2024-05-16T07:25+0300
2024-05-16T07:34+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
sivil
gözaltı
polis
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.3'ü sivil 1'i polis olmak üzere 4 kişi daha bu sabah gözaltına alındıAnkara'da soruşturma kapsamında bu sabah 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında görevden alınan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir komiser hakkında soruşturma başlattı.Soruşturmada polis müdürleri ile komisere, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlamaları yöneltildi.Başsavcılık, 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı.Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/kuvvetli-saganak-yagmur-geliyor-istanbul-izmir-ve-ankara-dahil-tum-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1083874086.html
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ayhan bora kaplan soruşturması
ayhan bora kaplan soruşturması
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı
07:25 16.05.2024 (güncellendi: 07:34 16.05.2024)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan bir son dakikaya göre, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli tanığı S.S’nin ifadeleri doğrultusunda, 3'ü sivil 1'i polis olmak üzere 4 kişi daha bu sabah gözaltına alındı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
3'ü sivil 1'i polis olmak üzere 4 kişi daha bu sabah gözaltına alındı
Ankara'da soruşturma kapsamında bu sabah 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında görevden alınan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir komiser hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturmada polis müdürleri ile komisere, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlamaları yöneltildi.
Başsavcılık, 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi
“Gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir.”