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Ahmet Hakan'dan 'kalkışma' değerlendirmesi: 'Bunun amacı Yerlikaya'yı yemekse geçit verilmemeli'
Ahmet Hakan'dan 'kalkışma' değerlendirmesi: 'Bunun amacı Yerlikaya'yı yemekse geçit verilmemeli'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, son dönemde emniyette peş peşe gerçekleşen operasyonları değerlendirdi ve "FETÖ benzeri bir yapılanmanın, yani dini görünümlü bir odağın bir... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T11:51+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da art arda gelen açıklamalar ve emniyette gerçekleşen operasyonlar.Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, son dönemde gündemden düşmeyen operasyonları değerlendirdi ve "Bu kalkışmayı yapanlar tek tek ortaya çıkarılmalı" ifadelerini kullandı.
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ayhan bora kaplan soruşturması,ahmet hakan kalkışma,emniyet operasyon
ayhan bora kaplan soruşturması,ahmet hakan kalkışma,emniyet operasyon

Ahmet Hakan'dan 'kalkışma' değerlendirmesi: 'Bunun amacı Yerlikaya'yı yemekse geçit verilmemeli'

11:51 16.05.2024
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AA
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Ahmet Hakan, son dönemde emniyette peş peşe gerçekleşen operasyonları değerlendirdi ve "FETÖ benzeri bir yapılanmanın, yani dini görünümlü bir odağın bir kalkışması söz konusuysa. Bu kalkışmayı yapanlar tek tek ortaya çıkarılmalı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da art arda gelen açıklamalar ve emniyette gerçekleşen operasyonlar.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, son dönemde gündemden düşmeyen operasyonları değerlendirdi ve "Bu kalkışmayı yapanlar tek tek ortaya çıkarılmalı" ifadelerini kullandı.
"Eğer bunca toz dumanın bir amacı da son dönemin en başarılı İçişleri Bakanlarından Ali Yerlikaya’yı yemeye yönelikse... Buna asla geçit verilmemeli. Komplo içinde komplo kuranlar var mı? Oyun içinde oyun oynayanlar var mı? Konunun üzerine tek boyutlu değil, çok boyutlu gidilmeli. Hükümete, Cumhurbaşkanı’na, siyasilere yönelik sosyal medya destekli bir komplo varsa... Buna bir darbe girişimi muamelesi yapılmalı. Gizli tanıklar üzerinden iş çevirmek, FETÖ’nün en bilindik taktiklerindendir. Gizli tanık dalaveresi çevirenlere göz açtırılmamalı. Olayı aşırı karmaşık ve anlaşılmaz biçimde anlatanlardan kaçın. Çünkü olayı anlayan, asla böyle anlatmaz. Taraflı, belli bir amaç doğrultusunda olaya ilgi duyanlardan uzak durun. Çünkü onların amaçları manipülasyondur. Yetkililerin açıklamalarını dikkatle okuyun. Çünkü o açıklamaların satır aralarında çok şey gizli. Yönlendirme amaçlı, keskin cümleler kuranlar, genellikle bir odağa hizmet ediyor olabilirler. Bu tür yaklaşımlara karşı temkini elden bırakmayın. Gözün gözü görmediği, her kafadan ayrı bir komplonun çıktığı, ortalığın toz dumanla kaplandığı ortamlar, tehlikeli ortamlardır. Kendinizi sakının."
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