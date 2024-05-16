Ahmet Hakan'dan 'kalkışma' değerlendirmesi: 'Bunun amacı Yerlikaya'yı yemekse geçit verilmemeli'

"Eğer bunca toz dumanın bir amacı da son dönemin en başarılı İçişleri Bakanlarından Ali Yerlikaya’yı yemeye yönelikse... Buna asla geçit verilmemeli. Komplo içinde komplo kuranlar var mı? Oyun içinde oyun oynayanlar var mı? Konunun üzerine tek boyutlu değil, çok boyutlu gidilmeli. Hükümete, Cumhurbaşkanı’na, siyasilere yönelik sosyal medya destekli bir komplo varsa... Buna bir darbe girişimi muamelesi yapılmalı. Gizli tanıklar üzerinden iş çevirmek, FETÖ’nün en bilindik taktiklerindendir. Gizli tanık dalaveresi çevirenlere göz açtırılmamalı. Olayı aşırı karmaşık ve anlaşılmaz biçimde anlatanlardan kaçın. Çünkü olayı anlayan, asla böyle anlatmaz. Taraflı, belli bir amaç doğrultusunda olaya ilgi duyanlardan uzak durun. Çünkü onların amaçları manipülasyondur. Yetkililerin açıklamalarını dikkatle okuyun. Çünkü o açıklamaların satır aralarında çok şey gizli. Yönlendirme amaçlı, keskin cümleler kuranlar, genellikle bir odağa hizmet ediyor olabilirler. Bu tür yaklaşımlara karşı temkini elden bırakmayın. Gözün gözü görmediği, her kafadan ayrı bir komplonun çıktığı, ortalığın toz dumanla kaplandığı ortamlar, tehlikeli ortamlardır. Kendinizi sakının."