26 yıl önce kaçırılmıştı: Ailesinin evinden 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

Türkiye
SON DAKİKA | Özel: Anayasa ihlali sembolünü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, Anayasa'yı ihlaldir
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
07:09
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
07:23
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
07:35
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
07:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
08:22
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
08:36
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
08:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
UAD, İsrail’e karşı yeni tedbirleri görüşecek
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ersin Kula: İktidar da muhalefet de taksi lobisini destekleyen bir yapıya sahip
12:06
82 dk
HABER MASASI
Öğretmene yönelik şiddetin altında yatan sebepler neler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Türkiye'nin yenilenebilir enerji projeleri ne durumda? Yapay zekanın sektördeki etkileri neler?
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
17:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Vladimir Putin: Ülkelerimiz kenetlenmiştir
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rusya-İslam Alemi Kazan Forumu başladı
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 105 yıl önce bugün şehit edildi
18:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
19:49
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
20:07
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus varlıklarına el konulması konusunda görüş ayrılığı
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Bireysel silahlanmada Türkiye nerede?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/26-yil-once-kacirilmisti-ailesinin-evinden-100-metre-uzakliktaki-komsusunun-bodrumunda-bulundu-1083889645.html
26 yıl önce kaçırılmıştı: Ailesinin evinden 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu
26 yıl önce kaçırılmıştı: Ailesinin evinden 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu
Sputnik Türkiye
1998 yılında bir anda ortadan kaybolan Ömer Bin Omran isimli bir adam hafta sonu kendisini kaçırdığı iddia edilen kişinin evinin bodrumunda, ailesinin... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:23+0300
2024-05-16T13:39+0300
kayıp
bodrum
çocuk
çocuk istismarı
yaşam
kaçırılma
kaçırılma
cezayir
komşu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083889785_0:231:943:761_1920x0_80_0_0_12e173cf9e7f5c2be1ee6a62593a5192.png
Yaklaşık 26 yıl önce meslek okuluna giderken kaybolmasının ardından şu anda 45 yaşında olan Ömer Bin Omran komşusunun samanla kaplı zemininin altındaki bir tür koyun ağılına benzeyen bodrumundan kurtarıldı. Omar'ın kurtarılma anına dair ilk görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı.Djelfa Başsavcılığı'na göre, onu kaçıran 61 yaşındaki yalnız yaşayan adam gözaltına alındı. Şüphelinin erkek kardeşinin, ikili miras konusunda kavga ederken sosyal medyadaki bir paylaşımda kardeşinin kaçırılma olayına karıştığını öne sürmesinin ardından müfettişlere kurbanın ailesi tarafından ihbarda bulunulduğu bildirildi. Ulusal Jandarma daha sonra soruşturmayı yeniden başlattı ve yerdeki samanın altına gizlenmiş bir kapak bulana kadar adamın evini aradı.Başsavcılık, Omar'ın hem fiziksel hem de psikolojik tedavi için bir tıp merkezine götürüldüğünü, ismi açıklanmayan şüphelinin ise yargılanacağı söylendi.Cezayir haberlerine göre, genci kaçırdığı iddia edilen kişi aynı zamanda köpeğini öldürmekle de suçlanıyor. Köpeğin cesedinin Omar'ın ailesinin evinin önüne bırakıldı ve hayvanın zehirlendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/gece-uyurken-telefonu-hacklendi-10-dakikada-300-bin-lirasi-gitti-mobil-banka-uygulamasina-dikkat-1083885045.html
bodrum
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083889785_0:142:943:849_1920x0_80_0_0_1f0aba410fd39fa1cb8e76907b154b1f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayıp, bodrum, çocuk, çocuk istismarı, kaçırılma, kaçırılma, cezayir, komşu
kayıp, bodrum, çocuk, çocuk istismarı, kaçırılma, kaçırılma, cezayir, komşu

26 yıl önce kaçırılmıştı: Ailesinin evinden 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

13:23 16.05.2024 (güncellendi: 13:39 16.05.2024)
© AP Photo26 yıl önce kaçırılmıştı: ailesinin evinden 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu
26 yıl önce kaçırılmıştı: ailesinin evinden 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AP Photo
Abone ol
1998 yılında bir anda ortadan kaybolan Ömer Bin Omran isimli bir adam hafta sonu kendisini kaçırdığı iddia edilen kişinin evinin bodrumunda, ailesinin Cezayir'deki evinden sadece 100 metre uzaklıkta canlı olarak bulundu. Omran'ın 26 yıl sonraki ilk görüntüleri Cezayir basınında geniş yankı uyandırdı.
Yaklaşık 26 yıl önce meslek okuluna giderken kaybolmasının ardından şu anda 45 yaşında olan Ömer Bin Omran komşusunun samanla kaplı zemininin altındaki bir tür koyun ağılına benzeyen bodrumundan kurtarıldı. Omar'ın kurtarılma anına dair ilk görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı.
Djelfa Başsavcılığı'na göre, onu kaçıran 61 yaşındaki yalnız yaşayan adam gözaltına alındı. Şüphelinin erkek kardeşinin, ikili miras konusunda kavga ederken sosyal medyadaki bir paylaşımda kardeşinin kaçırılma olayına karıştığını öne sürmesinin ardından müfettişlere kurbanın ailesi tarafından ihbarda bulunulduğu bildirildi. Ulusal Jandarma daha sonra soruşturmayı yeniden başlattı ve yerdeki samanın altına gizlenmiş bir kapak bulana kadar adamın evini aradı.
Başsavcılık, Omar'ın hem fiziksel hem de psikolojik tedavi için bir tıp merkezine götürüldüğünü, ismi açıklanmayan şüphelinin ise yargılanacağı söylendi.
Cezayir haberlerine göre, genci kaçırdığı iddia edilen kişi aynı zamanda köpeğini öldürmekle de suçlanıyor. Köpeğin cesedinin Omar'ın ailesinin evinin önüne bırakıldı ve hayvanın zehirlendiği ifade edildi.
Ali Akbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
TÜRKİYE
Gece uyurken telefonu hacklendi, 10 dakikada 300 bin lirası gitti: Mobil banka uygulamasına dikkat
12:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала