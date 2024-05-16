https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/26-yil-once-kacirilmisti-ailesinin-evinden-100-metre-uzakliktaki-komsusunun-bodrumunda-bulundu-1083889645.html
26 yıl önce kaçırılmıştı: Ailesinin evinden 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu
26 yıl önce kaçırılmıştı: Ailesinin evinden 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu
Sputnik Türkiye
1998 yılında bir anda ortadan kaybolan Ömer Bin Omran isimli bir adam hafta sonu kendisini kaçırdığı iddia edilen kişinin evinin bodrumunda, ailesinin... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:23+0300
2024-05-16T13:23+0300
2024-05-16T13:39+0300
kayıp
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Yaklaşık 26 yıl önce meslek okuluna giderken kaybolmasının ardından şu anda 45 yaşında olan Ömer Bin Omran komşusunun samanla kaplı zemininin altındaki bir tür koyun ağılına benzeyen bodrumundan kurtarıldı. Omar'ın kurtarılma anına dair ilk görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı.Djelfa Başsavcılığı'na göre, onu kaçıran 61 yaşındaki yalnız yaşayan adam gözaltına alındı. Şüphelinin erkek kardeşinin, ikili miras konusunda kavga ederken sosyal medyadaki bir paylaşımda kardeşinin kaçırılma olayına karıştığını öne sürmesinin ardından müfettişlere kurbanın ailesi tarafından ihbarda bulunulduğu bildirildi. Ulusal Jandarma daha sonra soruşturmayı yeniden başlattı ve yerdeki samanın altına gizlenmiş bir kapak bulana kadar adamın evini aradı.Başsavcılık, Omar'ın hem fiziksel hem de psikolojik tedavi için bir tıp merkezine götürüldüğünü, ismi açıklanmayan şüphelinin ise yargılanacağı söylendi.Cezayir haberlerine göre, genci kaçırdığı iddia edilen kişi aynı zamanda köpeğini öldürmekle de suçlanıyor. Köpeğin cesedinin Omar'ın ailesinin evinin önüne bırakıldı ve hayvanın zehirlendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/gece-uyurken-telefonu-hacklendi-10-dakikada-300-bin-lirasi-gitti-mobil-banka-uygulamasina-dikkat-1083885045.html
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kayıp, bodrum, çocuk, çocuk istismarı, kaçırılma, kaçırılma, cezayir, komşu
kayıp, bodrum, çocuk, çocuk istismarı, kaçırılma, kaçırılma, cezayir, komşu
26 yıl önce kaçırılmıştı: Ailesinin evinden 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu
13:23 16.05.2024 (güncellendi: 13:39 16.05.2024)
1998 yılında bir anda ortadan kaybolan Ömer Bin Omran isimli bir adam hafta sonu kendisini kaçırdığı iddia edilen kişinin evinin bodrumunda, ailesinin Cezayir'deki evinden sadece 100 metre uzaklıkta canlı olarak bulundu. Omran'ın 26 yıl sonraki ilk görüntüleri Cezayir basınında geniş yankı uyandırdı.
Yaklaşık 26 yıl önce meslek okuluna giderken kaybolmasının ardından şu anda 45 yaşında olan Ömer Bin Omran komşusunun samanla kaplı zemininin altındaki bir tür koyun ağılına benzeyen bodrumundan kurtarıldı. Omar'ın kurtarılma anına dair ilk görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı.
Djelfa Başsavcılığı'na göre, onu kaçıran 61 yaşındaki yalnız yaşayan adam gözaltına alındı. Şüphelinin erkek kardeşinin, ikili miras konusunda kavga ederken sosyal medyadaki bir paylaşımda kardeşinin kaçırılma olayına karıştığını öne sürmesinin ardından müfettişlere kurbanın ailesi tarafından ihbarda bulunulduğu bildirildi. Ulusal Jandarma daha sonra soruşturmayı yeniden başlattı ve yerdeki samanın altına gizlenmiş bir kapak bulana kadar adamın evini aradı.
Başsavcılık, Omar'ın hem fiziksel hem de psikolojik tedavi için bir tıp merkezine götürüldüğünü, ismi açıklanmayan şüphelinin ise yargılanacağı söylendi.
Cezayir haberlerine göre, genci kaçırdığı iddia edilen kişi aynı zamanda köpeğini öldürmekle de suçlanıyor. Köpeğin cesedinin Omar'ın ailesinin evinin önüne bırakıldı ve hayvanın zehirlendiği ifade edildi.