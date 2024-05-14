https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/rus-ordusundan-harkovda-yeni-zafer-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1083796384.html

Rus ordusundan Harkov’da yeni zafer: Bir yerleşim daha ele geçirildi

Rus ordusundan Harkov’da yeni zafer: Bir yerleşim daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat bölgesindeki ilerlemeye devam eden Rus ordusu, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırılarında merkez olarak kullandığı Harkov bölgesinde bir... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T15:05+0300

2024-05-14T15:05+0300

2024-05-14T15:05+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

askeri operasyon

harkov

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ‘Kuzey’ Askeri Grubu birlikleri gün içinde Harkov bölgesindeki Bugrovatka yerleşimini ele geçirerek düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi.Ayrıca Harkov bölgesinin Vesyoloye, Voloçansk ve Liptsi yerleşimlerinde, Ukrayna ordusuna bağlı 23. mekanize tugayı ile 125. Bölgesel Savunma Tugayına bağlı birliklerin yenilgiye uğratıldığı aktarılan açıklamada, 120. Bölgesel Savunma Tugayına bağlı taarruz grubunun Staritsa yerleşimi yakınında gerçekleştirdiği bir karşı saldırının püskürtüldüğü kaydedildi.Ukrayna ordusunun bahsi geçen Harkov istikametinde verdiği zayiatı, yaklaşık 135 asker, iki zırhlı savaş aracı ve yedi otomobil olarak gerçekleşti.Batı Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaşarak Ukrayna ordusunun 5 karşı saldırısını püskürttü. Düşmanın bu istikamette son bir günde verdiği toplam kayıp yaklaşık 120 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.Güney Askeri Grubu, cephe ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Yaklaşık 520 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken çok sayıda askeri teçhizat ve üç silah deposu imha edildi.Merkez Askeri Grubu birlikleri, taktik konumunu iyileştirerek düşmanın 8 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 405 asker kaybetti.Doğu Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak 155 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.Dinyeper Askeri Grubu birimleri, Ukrayna ordu mevzilerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Düşmanın zayiatı yaklaşık 25 asker ve çok sayıda Batı yapımı askeri teçhizat olarak gerçekleşti.Son 24 saatte Ukrayna’nın farklı bölgelerinde mühimmat ve yakıt depoları, insansız hava araçları (İHA) üretim atölyeleri ve hava üsleri vuruldu.Rus hava savunma güçleri 26 Ukrayna İHA’sı, 9 adet Fransa yapımı Hammer füzesi, 2 adet ABD yapımı HARM ve 3 adet ATACMS füzesi ve 43 adet Çekya yapımı Vampire çoklu roketatarı engelledi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, harkov