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Yıllardır bekleniyordu: Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor, binlerce tabela bugün değişecek
Yıllardır bekleniyordu: Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor, binlerce tabela bugün değişecek
Sputnik Türkiye
EPDK aldığı kararla, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılması uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu kapsamda... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T05:43+0300
2024-05-15T05:43+0300
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, yarın itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.EPDK'nın bu kararı, benzin ve motorin fiyatlarında belirleyici olan Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla eşzamanlı olarak dikkat çekiyor. Brent petrol, Cuma günü 84.53 dolara kadar yükselmişken, bugün uluslararası piyasalarda 83.48 dolardan işlem görüyor. Araç sahipleri, petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağını merak ediyor.'Fiyat farkı eklenerek yapılan satışlar artık yapılamayacak'En son 5 gün önce mazot ve benzin fiyatı için gelen indirim ile gerileyen akaryakıt fiyatları, bugün değişecek. Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'fuelsave-yakıt tasarruflu', 'VMax', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu. Bu akaryakıtların, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu. Ancak 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek yapılan satışlar artık yapılamayacak.Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?İSTANBULBenzin fiyatı: 42.69 TLMazot fiyatı: 40.17 TLLPG fiyatı: 20.97ANKARABenzin fiyatı: 43.61 TLMazot fiyatı: 41.12 TLLPG fiyatı: 20.87 TLİZMİRBenzin fiyatı: 43.84 TLMazot fiyatı: 41.36 TLLPG fiyatı: 20.51
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izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 15 mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı

Yıllardır bekleniyordu: Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor, binlerce tabela bugün değişecek

05:43 15.05.2024
© AAMotorin, akaryakıt, benzin
Motorin, akaryakıt, benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
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EPDK aldığı kararla, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılması uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki 13 bin bayide akaryakıt fiyatları güncellenecek. Artık aynı tür akaryakıtlar için birden fazla fiyat olmayacak. Peki mazot ve benzin fiyatı için indirim, zam var mı?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, yarın itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.
EPDK'nın bu kararı, benzin ve motorin fiyatlarında belirleyici olan Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla eşzamanlı olarak dikkat çekiyor. Brent petrol, Cuma günü 84.53 dolara kadar yükselmişken, bugün uluslararası piyasalarda 83.48 dolardan işlem görüyor. Araç sahipleri, petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağını merak ediyor.

'Fiyat farkı eklenerek yapılan satışlar artık yapılamayacak'

En son 5 gün önce mazot ve benzin fiyatı için gelen indirim ile gerileyen akaryakıt fiyatları, bugün değişecek. Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'fuelsave-yakıt tasarruflu', 'VMax', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu.
Bu akaryakıtların, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu. Ancak 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek yapılan satışlar artık yapılamayacak.

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 42.69 TL
Mazot fiyatı: 40.17 TL
LPG fiyatı: 20.97
ANKARA
Benzin fiyatı: 43.61 TL
Mazot fiyatı: 41.12 TL
LPG fiyatı: 20.87 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 43.84 TL
Mazot fiyatı: 41.36 TL
LPG fiyatı: 20.51
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