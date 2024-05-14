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IBAN ile ödemelere ağır cezalar geliyor: Hapis cezası ve malvarlıklarının dondurulması gündemde
IBAN ile ödemelere ağır cezalar geliyor: Hapis cezası ve malvarlıklarının dondurulması gündemde
Sputnik Türkiye
Son dönemde, İBAN üzerinden ödeme talep eden işletmeler gündemde yer almaya başladı. Tüm hesaplar inceleniyor ve sadece işletmeler değil, onlara İBAN kiralayan... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T11:08+0300
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Pek çok işletmeci post cihazlarının bozuk olduğunu veya çalışmadığını söyleyerek müşterilerden IBAN üzerinden ödeme yapmasını istiyor. Bazıları ise müşterilerini buna mecbur bırakıyor ama aslında bu kanun dışı. Bu kapsamda alışverişlerde IBAN kullanarak vergiden kaçanlara büyük cezalar yolda. İşletmelere IBAN'ını kiralayanlar da mercek altında. Üstelik bu cezalarla kalmıyor. Banka yaptırımları da devreye giriyor.Bu cezalar yalnızca IBAN’ını kiralayan kişiye veya o IBAN’ı kiralayan işletmeye değil aynı IBAN’a ödeme yapan müşteriye de verilecek. Müşterinin para gönderdiği IBAN yasa dışı işlerde kullanıldıysa müşteri de o soruşturma kapsamına giriyor.Vergi Hukuk Uzmanı Av.Dr. Burak Aslanpınar konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:'Mal varlığınız dondurulabilir, Kendinizi cezaevinde bulabilirsiniz'
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iban çözümleme, iban sorgulama, iban kontrol, iban cezası sorgulama, ıban cezası
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IBAN ile ödemelere ağır cezalar geliyor: Hapis cezası ve malvarlıklarının dondurulması gündemde

11:08 14.05.2024
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© AA
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Son dönemde, İBAN üzerinden ödeme talep eden işletmeler gündemde yer almaya başladı. Tüm hesaplar inceleniyor ve sadece işletmeler değil, onlara İBAN kiralayan ya da sadece ödeme yapan müşteriler de kapsamda. Hatta hapis cezası ve malvarlıklarının dondurulması da gündemde.
Pek çok işletmeci post cihazlarının bozuk olduğunu veya çalışmadığını söyleyerek müşterilerden IBAN üzerinden ödeme yapmasını istiyor. Bazıları ise müşterilerini buna mecbur bırakıyor ama aslında bu kanun dışı.
Bu kapsamda alışverişlerde IBAN kullanarak vergiden kaçanlara büyük cezalar yolda. İşletmelere IBAN'ını kiralayanlar da mercek altında. Üstelik bu cezalarla kalmıyor. Banka yaptırımları da devreye giriyor.
Bu cezalar yalnızca IBAN’ını kiralayan kişiye veya o IBAN’ı kiralayan işletmeye değil aynı IBAN’a ödeme yapan müşteriye de verilecek. Müşterinin para gönderdiği IBAN yasa dışı işlerde kullanıldıysa müşteri de o soruşturma kapsamına giriyor.
Vergi Hukuk Uzmanı Av.Dr. Burak Aslanpınar konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:
“Ben burada bir yemek yedim ‘şu IBAN’a gönder de hani biz oradan alalım’ dediler; bu işlemi yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü gönderdiğiniz kişinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bambaşka şeylerle karşılaşabilirler. Hem KDV hem gelir vergisi hem geçici vergi derken inanılmaz rakamlara çıkabiliyor. 5464 sayılı kanuna göre firmalar illa da siz IBAN göndereceksiniz gibi bir zorlama yapamazlar. Tüketici onu şikayet ettiğinde işletmenin o bankayla ilişkisi sonlandırılabilir.

'Mal varlığınız dondurulabilir, Kendinizi cezaevinde bulabilirsiniz'

"IBAN’ını kullandıran kişi bunu komisyon karşılığı yaptığı varsayılarak vergi ve ceza istenebilir. Banka hesabımızı başkası adına kullandırıyorsak bankaya bildirim yapmamız gerekiyor. Eğer bankayı bu konuda bilgilendirmezsek 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası, 5 bin güne varan da adli para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. O banka bir daha sizle çalışmayabilir. Hatta birçok banka da sizle çalışmayabilir çünkü artık bir kara listeye de girmiş oluyorsunuz. Ben IBANI kullandırdığım için benim hesabımı banka bloke ediyor ve MASAK’a durumu bildiriyor. Noterde bile işlem yapamayacak duruma gelebilirsiniz. Mal varlığınız dondurulabilir. Kendinizi cezaevinde bulabilirsiniz. Suç gelirinin aklanması, terörün finansmanı anlamında ilişkili kişi, o zincirlemede bir parça olarak görülebilirsiniz. En azından tedbiren banka hesaplarınız bloke olabilir.”
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