IBAN ile ödemelere ağır cezalar geliyor: Hapis cezası ve malvarlıklarının dondurulması gündemde

"IBAN’ını kullandıran kişi bunu komisyon karşılığı yaptığı varsayılarak vergi ve ceza istenebilir. Banka hesabımızı başkası adına kullandırıyorsak bankaya bildirim yapmamız gerekiyor. Eğer bankayı bu konuda bilgilendirmezsek 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası, 5 bin güne varan da adli para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. O banka bir daha sizle çalışmayabilir. Hatta birçok banka da sizle çalışmayabilir çünkü artık bir kara listeye de girmiş oluyorsunuz. Ben IBANI kullandırdığım için benim hesabımı banka bloke ediyor ve MASAK’a durumu bildiriyor. Noterde bile işlem yapamayacak duruma gelebilirsiniz. Mal varlığınız dondurulabilir. Kendinizi cezaevinde bulabilirsiniz. Suç gelirinin aklanması, terörün finansmanı anlamında ilişkili kişi, o zincirlemede bir parça olarak görülebilirsiniz. En azından tedbiren banka hesaplarınız bloke olabilir.”