https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/yeraltindan-gizemli-ses-duyuldu-naci-gorurden-aciklama-geldi-1083819718.html

Yeraltından gizemli sesler duyuldu AFAD inceleme başlattı: Naci Görür'den açıklama

Yeraltından gizemli sesler duyuldu AFAD inceleme başlattı: Naci Görür'den açıklama

Sputnik Türkiye

Bingöl'de yer altından gelen seslerin görüntüleri sosyal medyada 'büyük bir depremin habercisi' olabileceği iddiasıyla birçok kez paylaşıldı. Konuyla alakalı... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T07:05+0300

2024-05-15T07:05+0300

2024-05-15T07:07+0300

yaşam

naci görür

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gaz

zehirli gaz

solhan

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Sosyal medyada son günlerde dolaşan bir video, Bingöl'de yer altından gelen seslerin görüntülerini gösteriyor. Solhan ilçesi Yenidal köyü kırsalında yer altından seslerin geldiği görüntüler, sosyal medyada ‘büyük bir depremin habercisi’ olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı.Bu görüntüler, 'büyük bir depremin habercisi' olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı. Ancak, konuyla ilgili uzman görüşleri, son depremler ışığında bu seslerin aslında bir deprem habercisi olmayabileceğini ortaya koyuyor.AFAD inceleme yaptıGörüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken, köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. İncelemelerde zehirli bir gaz bulgusuna rastlanmadığı tespit edilirken, bölgedeki durumun daha detaylı araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edildiği öğrenildi.Görür: Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyorJeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden kendisine etiketlenen bir kullanıcıya cevap verdi. Görür, “Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmek zor. Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor. Dediğim gibi, benim izlediğim videoda. Sevgiyle” yanıtını verdi.

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