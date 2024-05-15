https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/vedat-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-ekonomik-veriler-iyiye-gidiyor-ek-zam-olmayacak-1083830525.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Ekonomik veriler iyiye gidiyor, ek zam olmayacak'
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Ekonomik veriler iyiye gidiyor, ek zam olmayacak'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptığı açıklamada ekonomik verilerin iyiye gittiği belirterek asgari ücrete ek zam olmayacağının altını çizdi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T12:05+0300
2024-05-15T12:05+0300
2024-05-15T12:46+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat işıkhan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak” açıklamasında bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan bu konuya ilişkin daha önce verdiği yanıtta zam olacağına yönelik iddialara yönelik açıklama yaparak ek zammın gündemde olmadığını söylemişti.Bakan Işıkhan yeni bir açıklama daha yaparak, asgari ücrete zam ile ilgili beklentilerine bir kez daha yanıt verdi.Ekonomik verilerin iyiye gittiğini vurgulayan Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruya verdiği yanıtta, “Asgari ücrete ek zam olmayacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/adalet-bakani-tunctan-ankara-emniyet-mudurlugunde-yasananlarla-ilgili-aciklama-yargiya-guvenelim-1083830209.html
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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Ekonomik veriler iyiye gidiyor, ek zam olmayacak'
12:05 15.05.2024 (güncellendi: 12:46 15.05.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptığı açıklamada ekonomik verilerin iyiye gittiği belirterek asgari ücrete ek zam olmayacağının altını çizdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak” açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan bu konuya ilişkin daha önce verdiği yanıtta zam olacağına yönelik iddialara yönelik açıklama yaparak ek zammın gündemde olmadığını söylemişti.
Bakan Işıkhan yeni bir açıklama daha yaparak, asgari ücrete zam ile ilgili beklentilerine bir kez daha yanıt verdi.
Ekonomik verilerin iyiye gittiğini vurgulayan Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruya verdiği yanıtta, “Asgari ücrete ek zam olmayacak” dedi.