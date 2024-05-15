https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/vedat-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-ekonomik-veriler-iyiye-gidiyor-ek-zam-olmayacak-1083830525.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Ekonomik veriler iyiye gidiyor, ek zam olmayacak'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Ekonomik veriler iyiye gidiyor, ek zam olmayacak'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptığı açıklamada ekonomik verilerin iyiye gittiği belirterek asgari ücrete ek zam olmayacağının altını çizdi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T12:05+0300

2024-05-15T12:05+0300

2024-05-15T12:46+0300

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat işıkhan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_bd40780d8ae95298f627bb95d1ce4605.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak” açıklamasında bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan bu konuya ilişkin daha önce verdiği yanıtta zam olacağına yönelik iddialara yönelik açıklama yaparak ek zammın gündemde olmadığını söylemişti.Bakan Işıkhan yeni bir açıklama daha yaparak, asgari ücrete zam ile ilgili beklentilerine bir kez daha yanıt verdi.Ekonomik verilerin iyiye gittiğini vurgulayan Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruya verdiği yanıtta, “Asgari ücrete ek zam olmayacak” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/adalet-bakani-tunctan-ankara-emniyet-mudurlugunde-yasananlarla-ilgili-aciklama-yargiya-guvenelim-1083830209.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2024 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı