https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/adalet-bakani-tunctan-ankara-emniyet-mudurlugunde-yasananlarla-ilgili-aciklama-yargiya-guvenelim-1083830209.html
Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlarla ilgili açıklama: Yargıya güvenelim
Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlarla ilgili açıklama: Yargıya güvenelim
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlarla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma devam ediyor, yargımıza güvenimiz tam" ifadelerini kullandı. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T12:03+0300
2024-05-15T12:03+0300
2024-05-15T12:38+0300
türkiye
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
adalet bakanı
ankara
ayhan bora kaplan
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Ankara’da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik soruşturmanın emniyet ayağında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 üst düzey polisin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.'Yargıya güvenelim'Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlarla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma devam ediyor, yargımıza güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/icisleri-bakani-yerlikaya-hukumetimize-oyun-kurulmaya-calisiliyor-1083824774.html
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yılmaz tunç, adalet bakanlığı, adalet bakanı, ankara, ayhan bora kaplan
yılmaz tunç, adalet bakanlığı, adalet bakanı, ankara, ayhan bora kaplan
Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlarla ilgili açıklama: Yargıya güvenelim
12:03 15.05.2024 (güncellendi: 12:38 15.05.2024)
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlarla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma devam ediyor, yargımıza güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.
Ankara’da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik soruşturmanın emniyet ayağında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 üst düzey polisin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlarla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma devam ediyor, yargımıza güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.