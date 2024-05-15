https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-uzmani-anlatti-yuzde-25-zam-siniri-kaldirilacak-mi-1083821064.html

Ev sahibi ve kiracılar dikkat, uzmanı anlattı: Yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı?

Ev sahibi ve kiracılar dikkat, uzmanı anlattı: Yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda kira fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında yürürlüğe... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T07:51+0300

2024-05-15T07:51+0300

2024-05-15T07:51+0300

zam

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda kira fiyatları ile ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. TCMB Başkanı Karahan’ın açıklaması şu şekilde:Öte yandan Merkez Bankası’nın son PPK toplantı özetinde yüzde 25 zam sınırına yer verilmişti. TCMB metninde “Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir” ifadelerine yer verilmişti.Peki Temmuz'da yüzde 25 sınırı kesinlikle kalkacak mı? Yüzde 25 zam sınırının kalkması durumunda bunun kira piyasasına yansıması nasıl olur? Özellikle son dönemde konut fiyatları enflasyon baz alındığında düşüş göstermeye başlamıştı. Konut fiyatlarındaki gerileme kiraya da yansır mı?Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: Zam sınırının kaldırılması piyasayı nasıl etkiler?Temmuz'dan sonra kira kontratlarında artış nasıl olacak?Kira fiyatlarının en az arttığı 3 il belli olduİstanbul'da kiraların en çok arttığı ve azaldığı ilçelerKira fiyatlarının yönü ne olur?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/meteoroloji-ve-uzmanindan-hava-durumu-uyarisi-yaz-ne-zaman-gelecek-1083820131.html

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