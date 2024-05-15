https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-uzmani-anlatti-yuzde-25-zam-siniri-kaldirilacak-mi-1083821064.html
Ev sahibi ve kiracılar dikkat, uzmanı anlattı: Yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı?
Ev sahibi ve kiracılar dikkat, uzmanı anlattı: Yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda kira fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında yürürlüğe... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T07:51+0300
2024-05-15T07:51+0300
2024-05-15T07:51+0300
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda kira fiyatları ile ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. TCMB Başkanı Karahan’ın açıklaması şu şekilde:Öte yandan Merkez Bankası’nın son PPK toplantı özetinde yüzde 25 zam sınırına yer verilmişti. TCMB metninde “Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir” ifadelerine yer verilmişti.Peki Temmuz'da yüzde 25 sınırı kesinlikle kalkacak mı? Yüzde 25 zam sınırının kalkması durumunda bunun kira piyasasına yansıması nasıl olur? Özellikle son dönemde konut fiyatları enflasyon baz alındığında düşüş göstermeye başlamıştı. Konut fiyatlarındaki gerileme kiraya da yansır mı?Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: Zam sınırının kaldırılması piyasayı nasıl etkiler?Temmuz'dan sonra kira kontratlarında artış nasıl olacak?Kira fiyatlarının en az arttığı 3 il belli olduİstanbul'da kiraların en çok arttığı ve azaldığı ilçelerKira fiyatlarının yönü ne olur?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/meteoroloji-ve-uzmanindan-hava-durumu-uyarisi-yaz-ne-zaman-gelecek-1083820131.html
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Ev sahibi ve kiracılar dikkat, uzmanı anlattı: Yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda kira fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında yürürlüğe giren yüzde 25 zam sınırının bu sene kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorular gündemde. Peki, yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda kira fiyatları ile ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. TCMB Başkanı Karahan’ın açıklaması şu şekilde:
“Konut fiyatlarının artış eğilimi tüketici enflasyon eğiliminin altında seyretmektedir. TCMB bünyesinde yapılan çalışmalar konut fiyatları değişiminin kira enflasyonunu aynı yönde etkilediğine işaret etmektedir. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz."
Öte yandan Merkez Bankası’nın son PPK toplantı özetinde yüzde 25 zam sınırına yer verilmişti. TCMB metninde “Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir” ifadelerine yer verilmişti.
Peki Temmuz'da yüzde 25 sınırı kesinlikle kalkacak mı? Yüzde 25 zam sınırının kalkması durumunda bunun kira piyasasına yansıması nasıl olur? Özellikle son dönemde konut fiyatları enflasyon baz alındığında düşüş göstermeye başlamıştı. Konut fiyatlarındaki gerileme kiraya da yansır mı?
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
Zam sınırının kaldırılması piyasayı nasıl etkiler?
“Kira sınırlamasının kalkacağına dair net bir bilgiye sahip değiliz. Bu konuda hükümet enflasyonun düşüş eğilimi göstermesi ile beraber kira sınırlamasına gerek kalmayacağından bahsetmişti. Bu süre 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı. Yaklaşık 2 yıldır bu gündemde olan bir konu. Konudaki anlaşmazlıklar had safhaya çıkmış, arabuluculuk sistemi devreye alınmıştı. Yüzde 25 piyasa beklentilerini karşılamaktan uzak. Benim bu kapsamda değerlendirmelerim yüzde 25 sınırının kalkması yönündedir. Beklentim TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden kiraların 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yeniden düzenlenmesidir. İş yerlerinde yüzde 25 sınırı olmadı. Bu nedenle iş yerleri için anlaşmazlıklar ev kiraları kadar olmadı. Yüzde 25 sınırı taraflar arasında uygulanmayan bir hale geldi. Yüzde 25 sınırının kaldırılmasının sektör açısından faydalı olacağını değerlendiriyorum. Bu konuda daha önce ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarının cinayetle sonuçlandığına dair bazı örnekler bile gördük."
Temmuz'dan sonra kira kontratlarında artış nasıl olacak?
"Mal sahiplerinin temmuz sonrası kira kontratlarında isteyebileceği sınır TÜFE’nin 12 aylık ortalaması kadardır. Kiracı-mal sahibi anlaşarak daha farklı bir tutarda da kira mutabakatı sağlayabilirler. Bu belli süreleri geçtiyse kira tespiti ve benzeri davalara da konu olabilir. 2 yıllık sürede kira tespit davalarının 3 yıl ve sonrası açıldığını varsayarsak bu davaların önümüzdeki yıl artış göstereceğini söylemek mümkün. Enflasyona göre kıyaslandığında bazı şehirlerde kira bedelleri enflasyonun altında artış gösterdi. İstanbul, İzmir ve Ankara’da değerler farklı. İstanbul’da şu anda ortalama kiralar metrekare başına 200 TL seviyesinde. Ankara’da ise enflasyonun üzerinde artış var. Metrekarede kira bedelleri 150 TL seviyesine yaklaştı. İzmir’de de enflasyonun üzerinde bir artış göz konusu. Metrekarede kira fiyatları 180 TL’ye yaklaştı."
Kira fiyatlarının en az arttığı 3 il belli oldu
"Kira fiyatlarının geçen yıla göre en düşük arttığı il yüzde 20 seviyeleri ile Antalya oldu. Antalya’yı Mersin ve İstanbul izliyor. Bu illerde artış yüzde 50-55 seviyelerinde, yani genel anlamda enflasyonun altında diyebiliriz. Doğu illerimizde kira artışları biraz daha geriden geldiği için yüzde 200’lere varan artışların yaşandığı şehirler var. Bu iller içerisinde Gümüşhane, Ağrı, Artvin, Siirt gibi illerde artışlar geçen yıla göre iki katın üzerinde gerçekleşti."
İstanbul'da kiraların en çok arttığı ve azaldığı ilçeler
"İstanbul’da kiraların en çok arttığı ve azaldığı ilçelerde farklılıklar göze çarpıyor. İstanbul’da Beykoz, Silivri, Maltepe, Çatalca kira fiyatlarının ortalamanın üstünde yükseldiği yerler. Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt ve Bakırköy İstanbul ortalamasının altında kalan ilçeler diyebiliriz."
Kira fiyatlarının yönü ne olur?
"Konut fiyatlarının gerilediğini değerlendirdiğimizde kiralık daire fiyatlarının biz hala yükselmeye devam edeceğini değerlendiriyoruz. Haziran, Temmuz ve Ağustosta evlenecek çiftler kira arayışına şimdiden başladı. Kiralık konut fiyatlarında tansiyonun bu yaz da yükseleceğini değerlendirebiliriz.”