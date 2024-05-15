https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/uskudar-belediyesinden-emeklilere-pazar-alisverisi-destegi-basvuru-15-25-mayis-tarihleri-arasinda-1083847524.html
Üsküdar Belediyesi’nden emeklilere pazar alışverişi desteği: Başvuru 15-25 mayıs tarihleri arasında
Üsküdar Belediyesi’nden emeklilere pazar alışverişi desteği: Başvuru 15-25 mayıs tarihleri arasında
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediyesi emeklilere yönelik 5 bin TL tutarında pazar alışverişi için destek uygulaması başlattı. Yıllık olarak verilecek olan 5 bin TL destek ödemesi... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T17:07+0300
2024-05-15T17:07+0300
2024-05-15T17:07+0300
türkiye
üsküdar belediyesi
emekli
pazar yeri
pazar
destek
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla daha önce duyurduğu emeklilere pazar alışverişi desteğine başvuruların bugün başladığı bilgisini verdi.31 Mart yerel seçimleri sırasındaki vaatlerinden biri olan pazar desteğiyle ilgili Dedetaş videolu paylaşımında şunları ifade etti:Pazar desteğine başvuru şartları neler?Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği başvuruları 15-25 Mayıs tarihleri arasında, Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden veya Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden bizzat yapılabilecek.Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler nüfus cüzdanı fotokopisi ve cep telefonu numarası; e-Devlet üzerinden alınacak belgelerse 'tapu bilgileri sorgulama, adıma tescilli araç sorgulama, emekli aylık bilgisi, ikametgah belgesi' olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/uskudar-belediyesini-kazanan-sinem-dedetas-kimdir-1082356001.html
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üsküdar beledyesi pazar desteği, üsküdar beledyesi pazar desteği başvuru, üsküdar belediyesi pazar desteği ne kadar
üsküdar beledyesi pazar desteği, üsküdar beledyesi pazar desteği başvuru, üsküdar belediyesi pazar desteği ne kadar
Üsküdar Belediyesi’nden emeklilere pazar alışverişi desteği: Başvuru 15-25 mayıs tarihleri arasında
Üsküdar Belediyesi emeklilere yönelik 5 bin TL tutarında pazar alışverişi için destek uygulaması başlattı. Yıllık olarak verilecek olan 5 bin TL destek ödemesi için son başvuru tarihi ise 25 Mayıs 2024.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla daha önce duyurduğu emeklilere pazar alışverişi desteğine başvuruların bugün başladığı bilgisini verdi.
31 Mart yerel seçimleri sırasındaki vaatlerinden biri olan pazar desteğiyle ilgili Dedetaş videolu paylaşımında şunları ifade etti:
"Söz verdik, yapıyoruz. Emeklilere 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteğine başlıyoruz. Üsküdar'da özenli ve güçlü sosyal destek dönemi başlıyor."
Pazar desteğine başvuru şartları neler?
Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği başvuruları 15-25 Mayıs tarihleri arasında, Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden veya Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden bizzat yapılabilecek.
Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler nüfus cüzdanı fotokopisi ve cep telefonu numarası; e-Devlet üzerinden alınacak belgelerse 'tapu bilgileri sorgulama, adıma tescilli araç sorgulama, emekli aylık bilgisi, ikametgah belgesi' olarak açıklandı.