https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/uskudar-belediyesinden-emeklilere-pazar-alisverisi-destegi-basvuru-15-25-mayis-tarihleri-arasinda-1083847524.html

Üsküdar Belediyesi’nden emeklilere pazar alışverişi desteği: Başvuru 15-25 mayıs tarihleri arasında

Üsküdar Belediyesi’nden emeklilere pazar alışverişi desteği: Başvuru 15-25 mayıs tarihleri arasında

Sputnik Türkiye

Üsküdar Belediyesi emeklilere yönelik 5 bin TL tutarında pazar alışverişi için destek uygulaması başlattı. Yıllık olarak verilecek olan 5 bin TL destek ödemesi... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T17:07+0300

2024-05-15T17:07+0300

2024-05-15T17:07+0300

türkiye

üsküdar belediyesi

emekli

pazar yeri

pazar

destek

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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla daha önce duyurduğu emeklilere pazar alışverişi desteğine başvuruların bugün başladığı bilgisini verdi.31 Mart yerel seçimleri sırasındaki vaatlerinden biri olan pazar desteğiyle ilgili Dedetaş videolu paylaşımında şunları ifade etti:Pazar desteğine başvuru şartları neler?Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği başvuruları 15-25 Mayıs tarihleri arasında, Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden veya Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden bizzat yapılabilecek.Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler nüfus cüzdanı fotokopisi ve cep telefonu numarası; e-Devlet üzerinden alınacak belgelerse 'tapu bilgileri sorgulama, adıma tescilli araç sorgulama, emekli aylık bilgisi, ikametgah belgesi' olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/uskudar-belediyesini-kazanan-sinem-dedetas-kimdir-1082356001.html

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