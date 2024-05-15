https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/uraloglundan-otoyol-ve-kopru-ucretlerine-iliskin-zam-aciklamasi-guncelleme-ihtiyaci-hissettik-1083836293.html
Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin zam açıklaması: 'Güncelleme ihtiyacı hissettik'
Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin zam açıklaması: 'Güncelleme ihtiyacı hissettik'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti’nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunarak bakım ve onarım masraflarının... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T13:19+0300
2024-05-15T13:19+0300
2024-05-15T13:19+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
zam
otoyol
köprü
güncelleme
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin, "Kamuda verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Biz de burada oluşan şartlara göre geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu, o düzenlemeyi yapmış olduk” dedi.'Hepimizin daha dikkatli olması gereken bir süreç'Kamuda tasarruf genelgesi hakkında da konuşan Uraloğlu, “Hepimizin daha dikkatli olması gereken bir süreç. Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamu ile entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız tasarruf yaklaşımına daha fazlasıyla katkı sağlayacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/vedat-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-ekonomik-veriler-iyiye-gidiyor-ek-zam-olmayacak-1083830525.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, zam, otoyol, köprü, güncelleme
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, zam, otoyol, köprü, güncelleme
Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin zam açıklaması: 'Güncelleme ihtiyacı hissettik'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti’nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunarak bakım ve onarım masraflarının karşılanması noktasında bir düzenleme gerektiğini ve otoyol ile köprü geçiş ücretlerine yapılan zammın bununla alakalı olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin, "Kamuda verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Biz de burada oluşan şartlara göre geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu, o düzenlemeyi yapmış olduk” dedi.
'Hepimizin daha dikkatli olması gereken bir süreç'
Kamuda tasarruf genelgesi hakkında da konuşan Uraloğlu, “Hepimizin daha dikkatli olması gereken bir süreç. Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamu ile entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız tasarruf yaklaşımına daha fazlasıyla katkı sağlayacak” dedi.