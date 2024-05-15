https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/uraloglundan-otoyol-ve-kopru-ucretlerine-iliskin-zam-aciklamasi-guncelleme-ihtiyaci-hissettik-1083836293.html

Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin zam açıklaması: 'Güncelleme ihtiyacı hissettik'

Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin zam açıklaması: 'Güncelleme ihtiyacı hissettik'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti’nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunarak bakım ve onarım masraflarının... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T13:19+0300

2024-05-15T13:19+0300

2024-05-15T13:19+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

zam

otoyol

köprü

güncelleme

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin, "Kamuda verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Biz de burada oluşan şartlara göre geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu, o düzenlemeyi yapmış olduk” dedi.'Hepimizin daha dikkatli olması gereken bir süreç'Kamuda tasarruf genelgesi hakkında da konuşan Uraloğlu, “Hepimizin daha dikkatli olması gereken bir süreç. Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamu ile entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız tasarruf yaklaşımına daha fazlasıyla katkı sağlayacak” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/vedat-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-ekonomik-veriler-iyiye-gidiyor-ek-zam-olmayacak-1083830525.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, zam, otoyol, köprü, güncelleme