https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ukrayna-ordusundan-tataristana-yeni-saldiri-girisimi-1083826847.html

Ukrayna ordusundan Tataristan'a yeni saldırı girişimi

Ukrayna ordusundan Tataristan'a yeni saldırı girişimi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu, önemli sanayi tesislerine ev sahipliği yapan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ni bir kez daha hedef aldı. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T11:06+0300

2024-05-15T11:06+0300

2024-05-15T11:52+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya federasyonu

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tataristan cumhuriyeti

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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen ve giderek daha fazla toprak kaybeden Ukrayna ordusu, Rusya'daki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimine bağlı güçler, 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu'nun başladığı Tataristan'a bu sabah saat 07.30 sularında yeni bir saldırı girişiminde bulundu.Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan uçak tipi İHA, Tataristan Cumhuriyeti semalarında imha edildi.Ukrayna ordusu, 2 Nisan'da Tataristan’ın Alabuga ve Tübenkama şehirlerindeki işletmelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemişti. Bu saldırı, Ukrayna'dan Rusya'ya düzenlenen en uzun menzilli saldırı olarak kayıtlara geçmişti.17 Nisan'da Tataristan'daki tesisler bir kez daha hedef alınmış ancak hava savunma sistemleri Kiev rejiminin İHA'larına geçit vermemişti.Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, bölgede yaklaşık 180 Türk şirketi bulunurken, birçok büyük Türk şirketinin Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi’nde üretim tesisleri yer alıyor.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova ve çeşitli bölgelerdeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukrayna-tataristani-vurdu-alabuga-ve-tubenkamadaki-tesislere-iha-saldirisi-duzenlendi-1082374157.html

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