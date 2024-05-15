https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rusya-islam-alemi-forumunda-finans-turizm-ve-ticaret-ele-alinacak-1083827424.html

Rusya-İslam Alemi Forumu’nda finans, turizm ve ticaret ele alınacak

Rusya-İslam Alemi Forumu’nda finans, turizm ve ticaret ele alınacak

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen ‘Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2024’ uluslararası ekonomi forumu kapsamında Rus ve yabancı uzmanların katılımıyla turizm... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T11:15+0300

2024-05-15T11:15+0300

2024-05-15T11:15+0300

dünya

rusya

tataristan

kazan

'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu

islam işbirliği teşkilatı

helal

helal gıda

sanayi

yatırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083827198_0:128:3201:1928_1920x0_80_0_0_860a887aa9613ef50fce817728d1abda.jpg

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen Geleneksel 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu başladı.Kazan Forum 2024’ün organizatörlerinin yaptığı açıklamada, “Kazan Forum’un iş programı, aralarında uluslararası işbirliği, turizm, ticaret, bilim ve teknoloji, İslami finans araçları ve yatırımlarla birlikte, spor ve helal endüstrisi gibi çeşitli konuları birleştiriyor. Programda, Rusya bölgelerinden, İslam İşbirliği Örgütü üyesi ve diğer ülkelerden uzmanların katılımıyla 125 tematik toplantı yer alıyor” ifadelerine yer verildi.Türkiye’den de büyük katılıma sahne olacak forumda delegeler çok modlu ulaşım koridorlarının geliştirilmesi, turizm, Rus helal ürünlerinin ihracatı, ekonomik güvenlik, ortaklık finansmanı, endüstriyel, teknolojik, eğitimsel ve kültürel projeler ve diğer konuların ele alınacağı oturumlara katılacak. Rameev Bilgi Teknolojileri Parkı’nda, ‘Rusya-İslam Alemi’ Strateji Vizyon Grubu toplantısı yapılacak.17 Mayıs’ta düzenlenecek Genel Oturum’da, Rusya ve İslam İşbirliği Örgütü arasında farklı alanlardaki işbirliği fırsatları ve forumun faaliyetiyle ilgili konular ele alınacak.Hindistan, İran, Türkiye, Katar, Afganistan, Libya, Malezya, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ve diğer ülkelerin temsilcilerinin katılacağı forumun organizatörlerinden Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi’nin düzenlediği toplantıda İslam İşbirliği Örgütü’nün çok kutuplu dünyadaki rolü, teknolojik diplomasi, insani diplomasi, Rusya ve İslam Alemi üniversiteleri arasındaki işbirliği değerlendirilecek.2023 yılında 80 ülkeden 16 bin kişi katılmıştı2023 yılında etkinliğe 80'den fazla ülkeden 16 bin kişinin katıldığı aktarılırken, katılımcıların çoğunluğunun farklı sektörlerdeki kanaat önderleri, iş insanları, bürokratlar ve medya kuruluşları olduğu bildirilmişti. Ülkelerin yanı sıra birçok İslam ülkesini temsil eden İslam İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ve uluslararası organizasyonlarından yetkililer de foruma katılmıştı.Bunun yanında foruma uluslararası diplomatik misyonlar, İslam din adamları, Rusya Federasyonu bünyesindeki devlet adamları, uluslararası ve Rus finans kurumları temsilcileri, çeşitli ülkelerin parlamentolarından vekiller, iş insanları, yatırımcılar, girişimciler, uluslararası çapta faaliyet yürüten şirketlerin temsilcileri gibi birçok farklı alandan katılımcılar bulunmuştu.'200 etkinlikte 130 yeni anlaşma imzalandı'Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Marat Hüsnüllin, geçen sene gerçekleşen forumla ilgili, "2023 yılında Kazan Forum büyük ilgi gördü. 80 ülkeden 16 binden fazla katılımcı geldi. Temsil eden ülkeler arasında: Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya’dan ülkeler vardı. Forum salonlarında, rekor sayıda, yaklaşık 200 kadar etkinlik gerçekleştirildi. Bunların 130’dan fazlasında anlaşmalar imzalandı. Dolayısıyla forum neticesinde Rusya’nın konumu daha iyi anlaşıldı ve İslam ülkelerindeki meslektaşlarımızın yapıcı işbirliğine açık olduğuna bir kez daha ikna olduk" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ukrayna-ordusundan-tataristana-yeni-saldiri-girisimi-1083826847.html

rusya

tataristan

kazan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, tataristan, kazan, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, islam işbirliği teşkilatı, helal, helal gıda, sanayi, yatırım, ekonomi