https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/turkiyenin-moskova-buyukelcisi-rusya-ile-ticaret-hacmini-100-milyar-dolara-cikarmak-istiyoruz-1083866670.html

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi: Rusya ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi: Rusya ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında çok iyi ilişkilerin... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T23:35+0300

2024-05-15T23:35+0300

2024-05-15T23:35+0300

dünya

rusya federasyonu

rusya federasyonu türkiye büyükelçiliği

tanju bilgiç

tataristan

rüstem minnihanov

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forum

ticaret hacmi

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Tataristan lideri Rustem Minnihanov’un Kazan'da düzenlenen Geleneksel 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu çerçevesinde yabancı diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede söz alan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye’nin Rusya ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak istediğini söyledi.Çeşitli alanlardaki Rusya-Türkiye ilişkileri hakkında kısa bir değerlendirme yapan Bilgiç, "İşbirliğimiz çok iyi. Liderlerimiz arasında çok iyi ilişkiler kuruldu.Hedefimiz, ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 56 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi.

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rusya federasyonu, rusya federasyonu türkiye büyükelçiliği, tanju bilgiç, tataristan, rüstem minnihanov, kazan, forum, ticaret hacmi