Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi: Rusya ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz

Tataristan lideri Rustem Minnihanov’un Kazan'da düzenlenen Geleneksel 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu çerçevesinde yabancı diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede söz alan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye’nin Rusya ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak istediğini söyledi.Çeşitli alanlardaki Rusya-Türkiye ilişkileri hakkında kısa bir değerlendirme yapan Bilgiç, "İşbirliğimiz çok iyi. Liderlerimiz arasında çok iyi ilişkiler kuruldu.Hedefimiz, ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 56 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında çok iyi ilişkilerin bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirtti.
Tataristan lideri Rustem Minnihanov’un Kazan'da düzenlenen Geleneksel 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu çerçevesinde yabancı diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede söz alan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye’nin Rusya ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak istediğini söyledi.
Çeşitli alanlardaki Rusya-Türkiye ilişkileri hakkında kısa bir değerlendirme yapan Bilgiç, "İşbirliğimiz çok iyi. Liderlerimiz arasında çok iyi ilişkiler kuruldu.Hedefimiz, ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 56 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi.
Kazan Forum 2024’ün organizatörlerinin yaptığı açıklamada, “Kazan Forum’un iş programı, aralarında uluslararası işbirliği, turizm, ticaret, bilim ve teknoloji, İslami finans araçları ve yatırımlarla birlikte, spor ve helal endüstrisi gibi çeşitli konuları birleştiriyor. Programda, Rusya bölgelerinden, İslam İşbirliği Örgütü üyesi ve diğer ülkelerden uzmanların katılımıyla 125 tematik toplantı yer alıyor” ifadelerine yer verildi.
Kazan şehrinde düzenlenen ‘Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2024’ uluslararası ekonomi forumu kapsamında Rus ve yabancı uzmanların katılımıyla turizm, ticaret, teknoloji, İslami finans araçları ve yatırımlar gibi konuların ele alındığı 120’den fazla toplantı yapılacak
2023 yılında etkinliğe 80'den fazla ülkeden 16 bin kişinin katıldığı aktarılırken, katılımcıların çoğunluğunun farklı sektörlerdeki kanaat önderleri, iş insanları, bürokratlar ve medya kuruluşları olduğu bildirilmişti. Ülkelerin yanı sıra birçok İslam ülkesini temsil eden İslam İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ve uluslararası organizasyonlarından yetkililer de foruma katılmıştı.
Kazan Forum 2024’ün organizatörlerinin yaptığı açıklamada, “Kazan Forum’un iş programı, aralarında uluslararası işbirliği, turizm, ticaret, bilim ve teknoloji, İslami finans araçları ve yatırımlarla birlikte, spor ve helal endüstrisi gibi çeşitli konuları birleştiriyor. Programda, Rusya bölgelerinden, İslam İşbirliği Örgütü üyesi ve diğer ülkelerden uzmanların katılımıyla 125 tematik toplantı yer alıyor” ifadelerine yer verildi.
Kazan şehrinde düzenlenen ‘Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2024’ uluslararası ekonomi forumu kapsamında Rus ve yabancı uzmanların katılımıyla turizm, ticaret, teknoloji, İslami finans araçları ve yatırımlar gibi konuların ele alındığı 120’den fazla toplantı yapılacak
2023 yılında etkinliğe 80'den fazla ülkeden 16 bin kişinin katıldığı aktarılırken, katılımcıların çoğunluğunun farklı sektörlerdeki kanaat önderleri, iş insanları, bürokratlar ve medya kuruluşları olduğu bildirilmişti. Ülkelerin yanı sıra birçok İslam ülkesini temsil eden İslam İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ve uluslararası organizasyonlarından yetkililer de foruma katılmıştı.